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開箱影片／Sony Xperia 1 IV運動拍照直播神器 3顆鏡頭全支援對焦連拍、拍好動毛小孩沒問題

開箱影片／Sony Xperia 1 IV運動拍照直播神器 3顆鏡頭全支援對焦連拍、拍好動毛小孩沒問題

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」開箱Sony Xperia 1 IV。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」開箱Sony Xperia 1 IV。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Sony Xperia 1系列在鏡頭上一直是引以為傲的部分。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴此次開箱新手機Sony Xperia 1 IV再進化，自拍鏡頭從800萬提升至1200萬畫素，秀出黑科技全球首款「潛望式望遠光學變焦鏡頭」（1200萬畫素），擁有85mm-125mm變焦；背部的3顆鏡頭直接加入對焦和高速連拍技術，可使用眼、臉及物件追蹤，拍貓貓狗狗或打棒球動作都不再困難，成為運動拍照神器。

Sony Xperia 1 IV霧面玻璃機背頗具質感。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Sony Xperia 1 IV霧面玻璃機背頗具質感。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Sony Xperia 1 IV的3顆主鏡頭皆有對焦和高速連拍技術，可使用眼、臉及物件追蹤，拍貓貓狗狗或打棒球動作都不再困難，成為運動拍照神器。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Sony Xperia 1 IV的3顆主鏡頭皆有對焦和高速連拍技術，可使用眼、臉及物件追蹤，拍貓貓狗狗或打棒球動作都不再困難，成為運動拍照神器。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

6.5吋的Sony Xperia 1 IV的「Video Pro」支援手機直播，可使用YouTube，可即時調整快門、ISO、白平衡等功能，並有錄影連續無縫變焦功能，還悄悄自由切換鏡頭，非常方便。阿貴讚嘆該款手機霧面玻璃機背頗具質感，21:9的機身，在單手握感操作上相當不錯，螢幕更新率120Hz似乎也成了手機標準配備。Sony Xperia 1 IV並支援外接螢幕跟藍牙手把，適合紀錄生活或拍Vlog。Sony Xperia 1 IV定價為3萬6990元起。

Sony Xperia 1 IV支援外接螢幕跟藍牙手把，適合紀錄生活或拍Vlog，內建直播功能也能輕鬆開啟YouTube直播。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Sony Xperia 1 IV支援外接螢幕跟藍牙手把，適合紀錄生活或拍Vlog，內建直播功能也能輕鬆開啟YouTube直播。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Sony Xperia 1 IV 拍片好幫手

【大小】165 x 71 x 8.2mm

【重量】187G

【容量】256G／512G

【顏色】夜瑟黑、冰霧白、幻境紫

【螢幕尺寸】6.5吋 4K HDR OLED／120Hz螢幕更新率

【RAM】12G

【處理器】Snapdragon 8 Gen 1

【相機】自拍鏡頭：1200萬畫素／主相機：1200萬畫素F2.2超廣角鏡頭、1200萬畫素F1.7OIS主鏡頭、1200萬畫素F2.3至F2.8OIS潛望式鏡頭

【電池】5000mAh，30分鐘可充至50%、支援無線充電、無線充電分享、PD 30W快速充電

【防塵防水】IP65/IP68

Sony Xperia 1 IV共有夜瑟黑、冰霧白、幻境紫3色，圖為夜瑟黑。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Sony Xperia 1 IV共有夜瑟黑、冰霧白、幻境紫3色，圖為夜瑟黑。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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