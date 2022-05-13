隨手創作功能更完善，速度再次升級的Xperia 1 IV動手玩

在新機發表之後，筆者也在實際取得Sony Mobile此次推出的新款旗艦手機Xperia 1 IV，體驗此次新機增加的設計整體感受。

潛望式遠距鏡頭實現真正光學變焦

以此次Xperia 1 IV的更新來看，幾乎是修正前面幾款手機推出功能所夾帶問題，例如此次加入的85mm-125mm之間可進行光學變焦的潛望式遠距鏡頭，達成在此焦段之間能以光學方式進行變焦。

相比去年推出的設計僅能在70mm與105mm兩個焦段之間作切換，中間焦段僅能以70mm焦段進行數位變焦的設計，此次實現輕薄機身內放入複雜的光學變焦結構之餘，更讓手機電池電量往上提升至5000mAh，同時維持機身僅有187公克重量，顯示Sony確實在此款手機採用十足設計技術。

▲此次實現輕薄機身內放入複雜的85mm-125mm光學變焦結構之餘，更讓手機電池電量往上提升至5000mAh

不過，或許是因為技術上仍有其物理上的極限，因此在望遠焦段的設定相比Xperia 1 III稍微「遠」了一些，同時也將原本1/2.9吋感光元件縮減為1/3.5吋，意味原本是以24mm焦段的廣角鏡頭搭配70mm焦段遠距鏡頭的設定，在Xperia 1 IV變成中間落差的15mm焦段距離，必須透過24mm焦段廣角鏡頭進行額外的數位變焦銜接，意味在此焦段間的拍攝結果有可能因為數位變焦而失真，否則就要透過往前走近彌補焦段落差。

▲對應變焦距離為3.5倍至5.2倍

雖然在整個使用體驗不會有顯著的影響，但以Xperia 1系列過去將三組主鏡頭定位在對應α相機系統的「大三元」來看，規格數字上就會讓人有些介意，或許在明年推出的更新版本上就會有進一步調整。

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

此次增加的直播與行動錄音室功能

此次新增的直播功能，是透過Video Pro app增加的串流模式，使用者可以透過RTMP串流網址輸出直播內容，或是簡單一點，直接將訊號送到個人YouTube帳號，即可立即進行直播，只是相比YouTube原本直播機制少了留言互動，就只是單純將直播內容透過YouTube帳號放送。

▲此次加入的Video Pro app，能以簡單、多公形式進行錄影，或是進行直播

▲透過內部設定即可打開直播功能

▲可以透過RTMP串流網址輸出直播內容，或是直接將訊號送到個人YouTube帳號

但其實目前支援線上直播的平台服務越來越多，Sony Mobile此次特別在Xperia 1 IV強調直播功能，顯然也是為了趕上目前全民直播的市場趨勢，而確實許多創作者也越來越習慣透過線上直播方式與粉絲、支持者互動，因此這次在Xperia 1 IV強化線上直播功能，尤其在遊戲功能也整合線上直播選項，將能進一步吸引更多創作者青睞。

而此次推出的行動錄音室功能，是透過新增加的Music Pro app達成，由於筆者目前取得手機還尚未提供此功能，因此僅能就Sony Mobile描述內容評論，但可以想像先前接連強化拍照與錄影功能之後，在聲音創作部分也會是Sony Mobile計畫強化的部分，尤其以Podcast、素人歌曲創作比例越來越高情況，若是能直接透過手機獲取更高品質錄音效果，勢必也能吸引更多聲音內容創作者。

此外，Sony Mobile計畫配合行動錄音室功能提供配合雲端協同運算的收費服務，讓使用者能將錄音內容上傳至雲端，進行人工智慧降噪、混音等處理，並且讓使用者下載等同專業錄音室後製的聲音檔案。而此項服務將以每月前上傳100MB資料免費形式使用，超過部分將會收取費用，並且計畫在全球市場提供服務。

速度更快的掌上全能創作工具

就整體來看，Xperia 1 IV依然聚焦在「速度」表現，因此包含螢幕顯示更新率對應4K 120Hz規格，處理器也換上Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1，本身也對應5G連網與Wi-Fi 6E連接功能，在相機拍照部分更讓主相機三顆鏡頭都支援每秒20張AE/AF模式下的HDR連拍，支援120fps數據讀取效率，甚至可拍攝4K 120fps慢動作影片。

▲Xperia 1 IV依然聚焦在「速度」表現

同時，在影音體驗陸續加入Sony旗下技術，例如BRAVIA TRILUMINOS原色顯示技術，讓此次4K HDR螢幕顯示亮度再次提升，並且支援DSEE Ultimate、Dolby ATMOS音效，以及360 Reality Audio等數位音訊技術，Sony Mobile更在Xperia 1系列手機持續強化拍攝與錄影創作功能，藉由導入諸多α相機與CineAlta攝影機的使用體驗，此次更進一步強化影音直播，以及錄音創作使用模式，使得Xperia 1 IV儼然化身掌上全能創作工具。

▲在Photo Pro app的專業模式也跟進採用新版α相機設定介面

▲與α相機相同的操作介面

另外，在遊戲體驗部分也再次做了提升，不僅藉由21:9顯示比例呈現更寬廣的遊戲畫面視野，更對應4K 120Hz畫面更新率表現，而透過遊戲增強器輔助，更讓遊玩遊戲得心應手。而此次加入的遊戲直播功能，則可讓遊戲實況主、創作者透過線上直播與留言方式與觀眾互動。

▲邊框設計變得更沉穩

▲移除Google Assistant數位助理獨立喚醒鍵，因為按鍵位置略有改變，因此保護殼配件無法與Xperia 1 III共用

▲SIM卡插槽移至機身底部，採雙卡槽、可安裝雙SIM卡，或是單張SIM與micro SD記憶卡的組合

▲視訊鏡頭終於升級至1200萬畫素規格，進光量也明顯提升

▲透過CrossMark與安兔兔進行效能測試

▲在遊戲增強器加入的直播功能

實際拍攝：

與Xperia PRO-I仍維持明顯定位區隔

在Xperia 1 IV推出後，雖然本身在硬體規格升級，同時也支援Vlog外接螢幕及藍牙手把GP-VPT2PT使用模式，但Xperia PRO-I仍標榜採用1吋感光元件、貼近真實相機的影像拍攝體驗，因此與鎖定全方位體驗均衡設定的Xperia 1 IV定位仍不同。

而在Xperia 1 IV正式推出後，Sony Mobile也隨即調整Xperia PRO-I售價，使其與Xpeira 1 IV 512GB儲存容量版本價格相同，而此次在Xperia 1 IV加入的Video Pro app，以及直播功能，未來也會提供Xperia PRO-I使用。

▲Xperia PRO-I仍標榜採用1吋感光元件、貼近真實相機的影像拍攝體驗

盒裝去除USB充電器與連接線

Sony Mobile在Xperia 1 IV跟進取消提供USB充電器，甚至進一步取消提供連接線，藉此讓盒裝設計變得更加扁平，盒裝內容也變得更加精簡，甚至螢幕表面也改以紙質保護。

依照Sony Mobile說明，將Xperia 1 IV的盒裝減少約50%高度，從原本55mm降低為26mm，將可讓整個手機產品貨運過程減少36%的二氧化碳排放量，同時取消提供USB充電器與連接線，更預期能減少電子垃圾生成機率。

▲Xperia 1 IV的盒裝減少約50%高度

▲原本螢幕保護膜改為紙質設計

▲與三星Galaxy S22 Ultra、iPhone 13 Pro的盒裝比較

小結

除了硬體上的升級，這次很多細節其實都是有感升級，例如終於從800萬畫素升級至1200萬畫素，並且一併加大感光元件面積的視訊鏡頭，而在錄影部分也能進行多鏡頭接力變焦，而加上支援Vlog外接螢幕及藍牙手把GP-VPT2PT使用模式，預期也能讓更多創作者更方便應用，加上此次增加的行動錄音室功能，以及可讓創作者彈性應用的直播功能，預期都是Xperia 1 IV可吸引人重點。

不過，就像先前提到的新款潛望式遠距鏡頭，雖然加入全程可以光學變焦的設計，但85mm起跳的焦段等同是讓望遠端直接以3.5放大倍率起跳，加上進光量相對縮減，多少還是有些不足。而錄影功能雖然支援多鏡頭接力變焦，但依然會有白平衡、對焦位置在切換道不同鏡頭時，必須重新偵測的情況，無法像iPhone能透過資料暫存方式讓下一個鏡頭快速接手使用，其實是有些可惜。

但就整體來看，Xperia 1 IV其實改進的地方更多，尤其三顆主相機鏡頭都能對應每秒20張AE/AF模式下的HDR連拍，支援120fps數據讀取效率與眼部追蹤對焦，甚至都能拍攝4K HDR影片內容，以及4K 120fps慢動作影片，加上此次相機成像發色也都明顯提升，對於習慣透過手機隨手拍攝的需求，Xperia 1 IV顯然會是不錯的選擇，甚至還能同時滿足影片創作，以及行動錄音與直播等使用體驗。

▲Xperia 1 IV

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦