開箱影片／Xiaomi 12 Pro配120W充電＋5000萬畫素 當拍照「最速男」軋三星S22+

「小米這次誠意十足！」YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴能夠大讚的原因，在於此次小米一次秀出頂級旗艦、小螢幕旗艦和輕旗艦手機。這次主要開箱Xiaomi 12 Pro，該款手機提供最高120W充電頭，從2%電力充到100%只需要18分34秒，海放業界充電速度。這次有灰、紫、藍3顏色，加上霧面磨砂感的玻璃機背、金屬3鏡頭模組塊，整體外觀加分不少。

Xiaomi 12 Pro提供最高120W充電頭，從2%電力充到100%只需要18分34秒，海放業界充電速度。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

6.73吋的Xiaomi 12 Pro，螢幕支援120Hz更新率，也擁有DisplayMate A+認證，配上Dolby Vision，「Netflix追劇、看電影爽感提升」。Xiaomi 12 Pro前後加起來共4顆鏡頭，背後3顆鏡頭皆為5000萬畫素、前鏡頭為3200萬畫素。

阿貴拿Xiaomi 12 Pro與Samsung S22+比較拍照功能，實測夜景模式，Xiaomi 12 Pro快門約1至3秒即完成，比S22+快上許多，成像上也相當不錯，堪稱是安卓界的「最速男」；Xiaomi 12 Pro的運動追焦功能，不管是在運動賽事或是要拍攝家中愛犬，留住精彩瞬間更為容易。Xiaomi 12 Pro定價2萬6999元。

Xiaomi 12 Pro的運動追焦功能，不管是在運動賽事或是要拍攝家中愛犬，留住精彩瞬間更為容易。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Xiaomi 12 Pro與Samsung S22+比較夜景模式，Xiaomi 12 Pro快門約1至3秒即完成，比S22+快上許多。。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Xiaomi 12 Pro 觀影爽感提升 【大小】163.6 x 74.6 x 8.16mm 【重量】205g 【記憶體／容量】8GB + 256GB、12GB + 256GB 【顏色】灰、紫、藍 【螢幕尺寸】WQHD+ 6.73 吋 AMOLED DotDisplay 【處理器】Snapdragon® 8 Gen 1 【相機】主鏡頭：5000萬像素f/1.9廣角相機、5000萬像素f/2.2超廣角相機、5000萬像素f/1.9長焦廣角相機／前鏡頭：3200萬像素f/2.45螢幕內建自拍相機 【電池】4600mAh，配120W充電器 【連結方式】USB Type-C Xiaomi 12 Pro霧面磨砂感的玻璃機背，配上金屬3鏡頭模組塊，整體外觀質感加分不少，該機共有灰、紫、藍3顏色可選擇。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

商品推薦