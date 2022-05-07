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ASUSTOR華芸2.5G交換器、AS-U2.5G2網卡開箱 實測能讓NAS讀寫速度變多快

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
產品及資料來源：ASUSTOR 華芸
產品及資料來源：ASUSTOR 華芸

想要使用比較快的 2.5G 網路嗎？最近拿到一台 ASUSTOR 華芸桌上型無網管 5 埠 2.5G Multi-Gigabit 交換器及 AS-U2.5G2 USB-C 網路卡，除了開箱分享之外，最重要的是一定要試試看這兩部機器合體之後，在 2.5Gbps 的網路下，讀寫速度究竟能達到多快？能不能夠拿來編輯影音編輯使用？快來看看開箱體驗吧！

【圖文心得分享】

產品及資料來源：ASUSTOR 華芸
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產品及資料來源：ASUSTOR 華芸
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這次要來開箱的機器是一大一小，大箱包裝是「ASUSTOR 2.5G Multi-Gigabit 交換器（ASW205T ）」，黑色小紙盒則是「ASUSTOR AS-U2.5G2 網卡」。

拆開「ASUSTOR 2.5G Multi-Gigabit 交換器」的包裝，除了 ASW205T 交換機主機之外，還有快速啟用指南、AC 變壓器、轉接頭 、腳墊、膨脹管 、自攻螺絲等。

這台交換機的機身上有 5 個連接埠、內建 Realtek 2.5G 網路晶片，可搭配 ASUSTOR NAS 使用升級變成 2.5 倍速的網路儲存環境，能讓讀寫速度變快。

ASUSTOR 2.5G Multi-Gigabit 交換器（ASW205T ）規格

產品及資料來源：ASUSTOR 華芸
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外型尺寸與重量：28mm × 140mm × 90mm、350g

管理類型：無網管型

晶片：RTL8731 + RTL8221B

連接埠數量：５

速度：2.5Gbps /1Gbps / 100M

巨幀封包：12K

支援標準：IEEE 802.3 乙太網路、IEEE 802.3u（100BASE-T）、IEEE 802.3ab（1000BASE-T）、IEEE 802.3bz（2.5GBase-T）、IEEE 802.3x（全雙工流量控制）

交換容量：25Gbps

MAC 位址表：16K

總流量 (無壅塞)：12.5Gbps

封包緩衝記憶體: 4.1Mbit

封包轉發速率:18.6Mpps

進階功能: 802.3X 流量管理

傳輸模式: 儲存和轉發

最高耗電量：10W

輸入電源類型：DC

輸入電壓範圍：100V〜240V 50 / 60Hz

產品及資料來源：ASUSTOR 華芸
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ASUSTOR AS-U2.5G2 網卡的紙盒內容相當簡單，就只有一個 AS-U2.5G 裝置和一份快速啟用指南，沒有其他的東西。

網卡的功能主要是用來擴充 NAS 或把電腦升級成 2.5Gbps 網路，至於規格如下：

ASUSTOR AS-U2.5G2 網卡

外型尺寸與重量：21mm × 245 mm × 39.9mm、49g

網路控制器： RTL8156

資料傳送速率：2.5 Gbps

網路運作模式：全雙工

介面： USB 3.2 Gen 1 Type C (相容於 Thunderblot 3 介面)

電源： USB 埠供電

認證：FCC, CE

支援 100Mb/s、1Gb/s 和 2.5Gb/s 之間的自動協商

支援作業系統：ASUSTOR ADM 3.4 或以上、Windows 10/8/7、Windows Server 2008R2/2012、MacOS 10.8 或以上、Linux 5.6或以上

適用機種：AS31/32/50/51/52/53/61/62/63/64/65/66/70/71、個人電腦 (PC)、筆記型電腦 (Laptop)、Apple MAC

產品及資料來源：ASUSTOR 華芸
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ASUSTOR 2.5G 交換器主打搭配 NAS 能有感升級讀寫速度，但這是真的嗎？讓我們快來進行實測吧！

產品及資料來源：ASUSTOR 華芸
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在升級之前，儘管這台交換器能提供 2.5G 網路速度，但還必須有 2.5G 網路環境才能創造最好的速度，所以要搭配能讓資料傳送速率達到 2.5 Gbps 的 AS-U2.5G2 網卡。

產品及資料來源：ASUSTOR 華芸
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這次實測將 ASUSTOR 2.5G 交換器、 AS-U2.5G2 網卡及支援 2.5G 連接埠的 AS5304T NAS 串連在一起，搭配 Surface Go2 電腦進行讀寫速度測試，看看結果會有多快。

產品及資料來源：ASUSTOR 華芸
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這次實測所用的 NAS 裡面裝的是 Raid 5 磁碟陣列、4 個 3.5 吋 HHD 硬碟，測試 NAS 資料夾的讀取速度，結果可以達到 220.03MB/s、寫入速度可以達到 166.91MB/s。

同時這次實測也對比 Surface Go2 內建 SSD 硬碟的讀寫速度，SSD 的讀取速度可達到 1,550MB/s、寫入速度為 307.04MB/s。

表面上看起來，ASUSTOR 2.5G 交換器搭配 2.5G 網卡的網路環境下，NAS 內建 HDD 硬碟的讀寫速度只有 200MB/s，完全比不上 Surface Go2 內建 SSD 硬碟的讀寫速度，但其實不是這樣的。

產品及資料來源：ASUSTOR 華芸
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先前在 1G 網路環境下，NAS 測試讀寫速度最多只有 100MB/s，升級成 2.5G 網路後，儘管讀寫速度沒有達到 2.5 倍速，但是從 100MB/s 升級到 200MB/s 已經是相當有感，表現也已經相當不錯了！

總而言之，網路升級成 2.5G 在檔案傳輸上相當有感，相當適合居家使用或 SOHO 族，而且只要簡單的 2.5G Switch 和網卡就能輕鬆辦到，可以算是 CP 值最高的升級方式。

產品及資料來源：ASUSTOR 華芸

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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ASUSTOR華芸2.5G交換器、AS-U2.5G2網卡開箱 實測能讓NAS讀寫速度變多快

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