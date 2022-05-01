圖文開箱／Crucial DDR5-4800記憶體8GB x 2套裝組動手測 適合這類人需求
美光 (Micro)去年針對個人玩家市場推出的Crucial品牌DDR5記憶體，此次筆者以DDR5-4800 8GB x 2套裝組作為測試。
先簡單介紹，Crucial是美光旗下品牌，主要以美光晶片與技術製造記憶體、隨身碟及SSD產品，同時標榜高度相容穩定性與效能表現，此次推出的DDR5記憶體套裝組，則是因應Intel去年推出的第12代Core系列桌機處理器對應DDR5記憶體規格，並且以8GB x 2套裝組作為入門組裝選擇。
規格部分，則是採JEDEC規範下的DDR5-4800設計，並且搭配黑色基板，單面配置4顆DDR5顆粒，構成單條記憶體為8GB容量，並且透過兩條構成雙通道、總計16GB容量形式。而記憶體顆粒並未額外以散熱片包覆，意味在一般使用情況下即可對應穩定使用表現，甚至可以對應微幅程度的超頻使用模式。
不過，顯然也代表此記憶體套裝組僅符合一般使用需求，若是有高效能運算，或是超頻偏好情況，可能就不太適合。
測試環境
• CPU：Intel Core i9-12900K
• 主機板：華碩Prime Z690-A
• 記憶體：Crucial DDR5-4800 8GBx2
• 散熱器：華碩ROG Strix LC II 360 ARGB飛龍二代水冷散熱器
• 顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition
• 儲存：三星970 EVO Plus 1TB NVMe M.2 2280
• 電源：Antec 600W NE600G Neo ECO GOLD ZEN 直出線 80PLUS金牌
• 作業系統：Windows 11 Professional
依照一般使用情況，以預設形式進行運作測試，透過AIDA64 Extreme量測效能表現，在記憶體運作時脈為4900MHz情況下，分別得到讀取可達每秒68699MB、寫入可達每秒60933MB，以及複製檔案可達每秒59450MB的效能表現，而記憶體運作延遲則可控制在90.2奈秒 (ns)。
以實際使用情況來看，Crucial標榜其高度穩定性與耐用度，同時也能配合新款第12代Core處理器發揮運作效能，在目前多數均標榜透過散熱片設計強化超頻運作效能表現的DDR5記憶體產品中，或許更能符合沒有超頻使用需求的消費者選擇。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【速報】iPad Air 5全面開賣、這版本下周就能到貨當母親節禮物 網友：64GB就夠用
▪ 【實用】不怕白跑！快篩試劑、口罩酒精哪裡買？ 2超商App＋LINE熱點教你輕鬆查
▪ iPhone 14 mini RIP...多了這一款、Pro級改頭換面更Pro
▪ 蘋果AirTag追蹤器立大功！幫男子結束「行李箱流浪記」
▪ 估訂戶再少200萬！1億戶「寄生帳號」惹毛Netflix了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言