圖文開箱／Crucial DDR5-4800記憶體8GB x 2套裝組動手測 適合這類人需求

美光 (Micro)去年針對個人玩家市場推出的Crucial品牌DDR5記憶體，此次筆者以DDR5-4800 8GB x 2套裝組作為測試。

先簡單介紹，Crucial是美光旗下品牌，主要以美光晶片與技術製造記憶體、隨身碟及SSD產品，同時標榜高度相容穩定性與效能表現，此次推出的DDR5記憶體套裝組，則是因應Intel去年推出的第12代Core系列桌機處理器對應DDR5記憶體規格，並且以8GB x 2套裝組作為入門組裝選擇。

規格部分，則是採JEDEC規範下的DDR5-4800設計，並且搭配黑色基板，單面配置4顆DDR5顆粒，構成單條記憶體為8GB容量，並且透過兩條構成雙通道、總計16GB容量形式。而記憶體顆粒並未額外以散熱片包覆，意味在一般使用情況下即可對應穩定使用表現，甚至可以對應微幅程度的超頻使用模式。

不過，顯然也代表此記憶體套裝組僅符合一般使用需求，若是有高效能運算，或是超頻偏好情況，可能就不太適合。

▲單面配置4顆DDR5顆粒，構成單條記憶體為8GB容量

▲記憶體並未額外以散熱片包覆

▲實際安裝至主機板

▲透過主機板內建MemTest86測試記憶體狀況

測試環境

• CPU：Intel Core i9-12900K

• 主機板：華碩Prime Z690-A

• 記憶體：Crucial DDR5-4800 8GBx2

• 散熱器：華碩ROG Strix LC II 360 ARGB飛龍二代水冷散熱器

• 顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition

• 儲存：三星970 EVO Plus 1TB NVMe M.2 2280

• 電源：Antec 600W NE600G Neo ECO GOLD ZEN 直出線 80PLUS金牌

• 作業系統：Windows 11 Professional

依照一般使用情況，以預設形式進行運作測試，透過AIDA64 Extreme量測效能表現，在記憶體運作時脈為4900MHz情況下，分別得到讀取可達每秒68699MB、寫入可達每秒60933MB，以及複製檔案可達每秒59450MB的效能表現，而記憶體運作延遲則可控制在90.2奈秒 (ns)。

▲透過AIDA64 Extreme量測效能表現

以實際使用情況來看，Crucial標榜其高度穩定性與耐用度，同時也能配合新款第12代Core處理器發揮運作效能，在目前多數均標榜透過散熱片設計強化超頻運作效能表現的DDR5記憶體產品中，或許更能符合沒有超頻使用需求的消費者選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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