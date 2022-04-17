開箱影片／持久iPhone SE 3這關鍵贏三星 她批螢幕小：玩遊戲「滑到螢幕外」

「這台不是體積小，而是螢幕小！」YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的辛蒂開箱直接破題，iPhone SE 3螢幕占比率僅65.34%，玩《傳說對決》一直「滑到螢幕外」，認為想買小手機不應該選該款，「而是去買iPhone 13 mini」，這次打開裡面包裝才發現，iPhone SE 3也不附耳機及充電頭，只附一條type-c轉lightning的傳輸線，蘋果還真的讓每台手機的配備「一律平等」。

由於iPhone SE 3螢幕占比僅65.34，她稱玩《傳說對決》一直「滑到螢幕外」。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

不過，辛蒂表示iPhone SE 3本身支援NFC的Apple Pay及關機也能使用的快速卡，和iPhone 13 Pro Max差不多，sRGB的色彩誤差值也相當精準，「顏色甚至比（三星）Galaxy S21 FE來得準喔。」但肉眼看起來「還好」的原因是因為使用IPS面板，對比度僅1400:1，被OLED的對比度直接輾壓；但針對續航力，在沒玩遊戲的情況下，1小時僅掉10%，誇獎相當持久。iPhone SE 3 64GB定價1萬3900元起。

iPhone SE 3的前鏡頭採用泛焦方式，沒有自動對焦。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

iPhone SE 3 也沒有充電頭

【處理器】A15仿生晶片、4核心GPU 【記憶容量】4GB LPDDR4x 【儲存容量】64GB / 128GB / 256GB NVMe無法擴充 【螢幕尺寸】4.7吋平面IPS LCD 【大小】138.4 x 67.3 x7.3 mm 【重量】144克 【顏色】星光色、午夜色、紅色 【最大亮度】SDR峰值亮度760nits、HDR峰值亮度694nits 【螢幕更新率】60Hz 【解析度】326PPI、1,334 x 750、16：9 【電池容量】2,018mAh（14W Power Delivery、7.5W Qi） 【SIM卡】5G + 5G 雙卡雙待（單nano‑SIM +單eSIM /雙eSIM） 【支援訊號】Wi-Fi 6、NFC、Apple Pay、Bluetooth v5.0、GPS 【鏡頭】12MP廣角主鏡頭、f/1.8、PDAF、OIS；7MP自拍前鏡頭、f/2.2 iPhone SE 3也不附耳機及充電頭，只附一條type-c轉lightning的傳輸線，蘋果真的對每款新手機都「人人平等」。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

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