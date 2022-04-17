開箱影片／持久iPhone SE 3這關鍵贏三星 她批螢幕小：玩遊戲「滑到螢幕外」
「這台不是體積小，而是螢幕小！」YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的辛蒂開箱直接破題，iPhone SE 3螢幕占比率僅65.34%，玩《傳說對決》一直「滑到螢幕外」，認為想買小手機不應該選該款，「而是去買iPhone 13 mini」，這次打開裡面包裝才發現，iPhone SE 3也不附耳機及充電頭，只附一條type-c轉lightning的傳輸線，蘋果還真的讓每台手機的配備「一律平等」。
不過，辛蒂表示iPhone SE 3本身支援NFC的Apple Pay及關機也能使用的快速卡，和iPhone 13 Pro Max差不多，sRGB的色彩誤差值也相當精準，「顏色甚至比（三星）Galaxy S21 FE來得準喔。」但肉眼看起來「還好」的原因是因為使用IPS面板，對比度僅1400:1，被OLED的對比度直接輾壓；但針對續航力，在沒玩遊戲的情況下，1小時僅掉10%，誇獎相當持久。iPhone SE 3 64GB定價1萬3900元起。
iPhone SE 3 也沒有充電頭
【處理器】A15仿生晶片、4核心GPU
【記憶容量】4GB LPDDR4x
【儲存容量】64GB / 128GB / 256GB NVMe無法擴充
【螢幕尺寸】4.7吋平面IPS LCD
【大小】138.4 x 67.3 x7.3 mm
【重量】144克
【顏色】星光色、午夜色、紅色
【最大亮度】SDR峰值亮度760nits、HDR峰值亮度694nits
【螢幕更新率】60Hz
【解析度】326PPI、1,334 x 750、16：9
【電池容量】2,018mAh（14W Power Delivery、7.5W Qi）
【SIM卡】5G + 5G 雙卡雙待（單nano‑SIM +單eSIM /雙eSIM）
【支援訊號】Wi-Fi 6、NFC、Apple Pay、Bluetooth v5.0、GPS
【鏡頭】12MP廣角主鏡頭、f/1.8、PDAF、OIS；7MP自拍前鏡頭、f/2.2
▪ 持久iPhone SE 3這關鍵贏三星 她批螢幕小：玩遊戲「滑到螢幕外」
▪ 自創《法環》元宇宙！歐巴下海貼大媽群跳廣場舞 萬人爭睹笑歪
▪ 【教學】用EXCEL「排序」建約會數據 找到Mr. Right
▪ 一周數位爆報／推特「毒藥丸」對抗B計畫特斯拉CEO？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言