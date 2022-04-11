開箱影片／iPhone安卓不吵架！ 4 in 1極速充電座切換超方便仍有小遺憾
多條充電線交纏在一起好痛苦，想要一台設備能同時充電好幾台就很重要。YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱怪獸選物的「4 in 1極速充電座」，可有線替手機、AirPods耳機、Apple Watch充電，並提供無線快充板裝置，其中手錶充電座可拆換，提供Apple Watch或Galaxy Watch不同尺寸充電座，相當方便。
阿康表示，以往市面上的無線充電座都是針對iPhone設計，不過該款可讓iPhone跟安卓系列手機同時使用，有線接頭部分可以切換「輪軸」type-c或Lightning，手機直接插在上面就能使用；此外無線充電板支援15W充電、耳機座充支援AirPods 1至3代。不過可惜的是，該款的手錶充電接頭僅支援像是Apple Watch USB-A的接頭。4 in 1極速充電座定價1680元。
4 in 1極速充電座 1台解決充電線雜亂
【尺寸】17.5 x 13.5 x 10mm
【顏色】石墨黑、霧粉白
【特色】內建耳機座充、智慧手機立架、15W無限快充板、直立式手機快充支援PD 15W快充，轉動輪軸可切換type-c或Lightning
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