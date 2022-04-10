開箱影片／realme 9 Pro+點螢幕竟能測心率 夜拍配SONY鏡頭光軌輕鬆拍

不少手機改良夜拍模式，可讓晚上拍照清晰度更為增加。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱realme 9 Pro+，最高搭載5000萬畫素F1.8 SONY IMX766主鏡頭，並有光學防手震，該顆鏡頭在夜拍成像提升非常多，其中智慧長曝光模式有4種功能（光軌人像、光軌城市、行人霧化、光繪塗鴉），讓拍照更好玩。此外還提供螢幕下指紋的心律檢測，實測後發現與Apple Watch差異不大。

realme 9 Pro+有螢幕下指紋的心律檢測，實測後發現與Apple Watch差異不大。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme 9 Pro+螢幕更新率為90Hz、亮度來到1000尼特，「在中階手機算是前段班」；重量約184.8公克，握感恰恰好；顏色有星際銀、極光綠，阿貴表示，此次開箱星際銀版本，背蓋陽光照射下會呈現由藍轉紅的色彩變化，炫彩滿滿「超級高調」。他認為realme 9 Pro+絕對是升級之作。realme 9 Pro+定價為1萬5990元。

realme 9 Pro+最高搭載5000萬畫素F1.8 SONY IMX766主鏡頭，其中智慧長曝光模式有4種功能（光軌人像、光軌城市、行人霧化、光繪塗鴉），讓拍照更好玩。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme 9 Pro+ 中階手機前段班

【處理器】MediaTek 天璣 920 5G 處理器 【尺寸】160.2 x 73.3 x 7.99mm 【重量】182g 【顏色】星際銀、極光綠 【螢幕】90Hz Super AMOLED 螢幕 【充電】60W SuperDart 超級閃充 【電池】4500mAh 【螢幕尺寸】6.4吋 【儲存空間與記憶體】8GB + 256GB 【鏡頭】5000萬畫素主鏡頭F1.8光圈、800萬畫素超廣角鏡頭F2.2光圈、200萬畫素微距鏡頭F2.4光圈、1600萬前置鏡頭F2.4光圈 【特色】杜比全景聲雙立體聲喇叭、街頭攝影模式 2.0、獨特濾鏡、光致變色設計 realme 9 Pro+顏色有星際銀、極光綠。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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