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開箱影片／卡頓續航很悲劇 她轟Samsung Galaxy S22+四缺點：買到「撞」到

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」開箱Galaxy S22+。她直批S22+「充電很難搞、相機卡頓不流暢、續航完全沒擋頭、螢幕還給我大澇賽啊」。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」開箱Galaxy S22+。她直批S22+「充電很難搞、相機卡頓不流暢、續航完全沒擋頭、螢幕還給我大澇賽啊」。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

先前曾開箱過三星（Samsung）Galaxy S22 Ultra及S22評測，YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的辛蒂以「超主觀評測」開箱Galaxy S22+。她直批S22+「充電很難搞、相機卡頓不流暢、續航完全沒擋頭、螢幕還給我大澇賽啊」，認為買這台真的是買到「撞」到。不過，辛蒂仍讚Galaxy S22+背蓋為不沾指紋的Gorilla Glass Victus+玻璃背板非常好摸，3鏡頭的排列也比Galaxy S22 Ultra好看。

辛蒂讚Galaxy S22+背蓋為不沾指紋的Gorilla Glass Victus+玻璃背板非常好摸，3鏡頭的排列也比Galaxy S22 Ultra好看。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
辛蒂讚Galaxy S22+背蓋為不沾指紋的Gorilla Glass Victus+玻璃背板非常好摸，3鏡頭的排列也比Galaxy S22 Ultra好看。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

不過若以手機最大處理速度的連續跑分來看，Galaxy S22+似乎沒有比Galaxy S21 FE 5G優上許多，穩定度也剩47.1%；另外用官方登錄禮送的45W快充組，充好充滿4500mAh大電量，竟要1小時36分，日常使用下，6小時左右就會沒電，辛蒂認為「續航不夠力」；拍照部分，她打開相機、切換至後鏡頭或切換模式之情況下，都出現卡頓症狀，她表示，很難體會到Galaxy S22+身為旗艦機該有的使用體驗。Samsung Galaxy S22+定價2萬9900元起。

操作Galaxy S22+的相機功能，發現打開相機、切換至後鏡頭或切換模式之情況下，都出現卡頓症狀。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
操作Galaxy S22+的相機功能，發現打開相機、切換至後鏡頭或切換模式之情況下，都出現卡頓症狀。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

Samsung Galaxy S22+ 使用體驗打問號

【尺寸】157.4 x 75.8 x 7.6

【重量】195g

【顏色】星際黑、皎月白、雪霧粉、極光綠

【處理器】Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

【記憶容量】8GB LPDDR 5

【儲存容量】128GB / 256GB UFS 3.1，無法擴充

【螢幕面板】6.6" 平面 Dynamic AMOLED 2X

【最大亮度】SDR峰值亮度 1,600nits、HDR 峰值亮度 1,700nits

【螢幕更新率】48Hz - 120Hz

【解析度】393PPI、2,340 x 1,080、19.5：9

【電池容量】4,500mAh、45W超快速充電2.0、15W無線閃充2.0

【SIM卡】5G + 4G 雙卡雙待（雙卡 Nano SIM）

【支援訊號】Wi-Fi 6E、NFC、Bluetooth v5.2、GPS

【鏡頭】12MP f/2.2超廣角鏡頭、50MP f/1.8廣角主鏡頭、10MP f/2.4望遠鏡頭、10MP f/2.2自拍前鏡頭

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