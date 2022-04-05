開箱影片／ECOVACS DEEBOT X1掃地機器人燈全暗也能清潔 這關鍵讓拖布不溼臭

市面上的掃地機器人百百種，YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的伊森開箱科沃斯（ECOVACS）的DEEBOT X1全能掃地機器人，搭配專屬App，可遠端遙控，查看電力及清掃路徑，還可設定清掃次數、吸力及拖地水量，及預約清掃，相當方便。掃地模式下，伊森認為邊緣角落可能有點掃不太到外，其他區域的清掃範圍都有涵蓋到；將拖布裝上後可啟動掃拖模式，刻意將無糖咖啡倒在地板上後留下汙漬，一樣還是清潔溜溜。

ECOVACS DEEBOT X1面對地上咖啡汙漬也能清掃乾淨。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

伊森讚賞DEEBOT X1的基座有熱風烘乾機制，拖布不怕變得溼臭，另外該款使用dToF飛時雷射，在燈光全暗下也能正常清掃；他表示，DEEBOT X1高度10公分，清掃沙發底部時可能需要注意一下；實測避障功能，面對電風扇或拖鞋等都可避開，「看不懂的物品」像是公仔，它會用前檔輕輕碰一下做確認。

ECOVACS DEEBOT X1使用dToF飛時雷射，在燈光全暗下也能正常清掃。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

電量部分，DEEBOT X1擁有5200mAh，掃30坪3房2廳、每間房都清掃2次之情況下，未掃完客廳就會沒電，約可掃75分鐘左右，他認為相當強大，若沒電的話就會回到基座充電，支援持續清掃，充滿電後會再「繼續出發」掃好掃滿。ECOVACS DEEBOT X1搭配基座定價為3萬6900元。

ECOVACS DEEBOT X1 大電量掃好掃滿

【尺寸】362 x 362 x 103.5mm 【重量】4.5kg 【通訊技術】Wi-Fi 2.4Ghz 【導航系統】dToF 飛時雷射 【避障系統】AIVI™ 3D + RGBD 感應器 【越障坡度】最高 2cm 【電池續航】5,200mAh 鋰電池 【充電時間】約 6hrs 30mins 【吸力真空度】5,000PA 四段調節 【清掃方式】掃拖合一 【集塵盒容量】400ml 【拖地系統】OZMO™ Turbo 2.0 旋轉加壓拖地系統 【水箱容量】80ml 【App遙控】ECOVACS Home 【地圖管理】虛擬邊界、房間命名、房間分割、自訂房間清掃模式、3D 地圖、家具擺設、地圖備份、定時清掃、地毯加壓 【智慧家庭】YIKO語音助理 OMNI基座規格 【尺寸】430 x 448 x 578mm 【重量】13kg 【集塵容量】2.5L 【水桶容量】2 x 4.2L 【觸控按鍵】自我清潔、開始／暫停清掃、退出／返回基座 【主要功能】自動集塵、自動洗拖布、熱風烘拖布、銀離子除菌、自動加滿機器人水箱 ECOVACS DEEBOT X1搭配專屬App，可遠端遙控，查看電力及清掃路徑，還可設定清掃次數、吸力及拖地水量，及預約清掃，相當方便。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

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