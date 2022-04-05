快訊

台灣大明起至15日居家上班 接種2、3劑始得進辦公室

清明節2時段備888元就能發財！12生肖藏錢母位置出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開箱影片／ECOVACS DEEBOT X1掃地機器人燈全暗也能清潔 這關鍵讓拖布不溼臭

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」開箱ECOVACS DEEBOT X1全能掃地機器人。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」開箱ECOVACS DEEBOT X1全能掃地機器人。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

市面上的掃地機器人百百種，YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的伊森開箱科沃斯（ECOVACS）的DEEBOT X1全能掃地機器人，搭配專屬App，可遠端遙控，查看電力及清掃路徑，還可設定清掃次數、吸力及拖地水量，及預約清掃，相當方便。掃地模式下，伊森認為邊緣角落可能有點掃不太到外，其他區域的清掃範圍都有涵蓋到；將拖布裝上後可啟動掃拖模式，刻意將無糖咖啡倒在地板上後留下汙漬，一樣還是清潔溜溜。

ECOVACS DEEBOT X1面對地上咖啡汙漬也能清掃乾淨。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
ECOVACS DEEBOT X1面對地上咖啡汙漬也能清掃乾淨。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

伊森讚賞DEEBOT X1的基座有熱風烘乾機制，拖布不怕變得溼臭，另外該款使用dToF飛時雷射，在燈光全暗下也能正常清掃；他表示，DEEBOT X1高度10公分，清掃沙發底部時可能需要注意一下；實測避障功能，面對電風扇或拖鞋等都可避開，「看不懂的物品」像是公仔，它會用前檔輕輕碰一下做確認。

ECOVACS DEEBOT X1使用dToF飛時雷射，在燈光全暗下也能正常清掃。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
ECOVACS DEEBOT X1使用dToF飛時雷射，在燈光全暗下也能正常清掃。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

電量部分，DEEBOT X1擁有5200mAh，掃30坪3房2廳、每間房都清掃2次之情況下，未掃完客廳就會沒電，約可掃75分鐘左右，他認為相當強大，若沒電的話就會回到基座充電，支援持續清掃，充滿電後會再「繼續出發」掃好掃滿。ECOVACS DEEBOT X1搭配基座定價為3萬6900元。

ECOVACS DEEBOT X1 大電量掃好掃滿

【尺寸】362 x 362 x 103.5mm

【重量】4.5kg

【通訊技術】Wi-Fi 2.4Ghz

【導航系統】dToF 飛時雷射

【避障系統】AIVI™ 3D + RGBD 感應器

【越障坡度】最高 2cm

【電池續航】5,200mAh 鋰電池

【充電時間】約 6hrs 30mins

【吸力真空度】5,000PA 四段調節

【清掃方式】掃拖合一

【集塵盒容量】400ml

【拖地系統】OZMO™ Turbo 2.0 旋轉加壓拖地系統

【水箱容量】80ml

【App遙控】ECOVACS Home

【地圖管理】虛擬邊界、房間命名、房間分割、自訂房間清掃模式、3D 地圖、家具擺設、地圖備份、定時清掃、地毯加壓

【智慧家庭】YIKO語音助理

OMNI基座規格

【尺寸】430 x 448 x 578mm

【重量】13kg

【集塵容量】2.5L

【水桶容量】2 x 4.2L

【觸控按鍵】自我清潔、開始／暫停清掃、退出／返回基座

【主要功能】自動集塵、自動洗拖布、熱風烘拖布、銀離子除菌、自動加滿機器人水箱

ECOVACS DEEBOT X1搭配專屬App，可遠端遙控，查看電力及清掃路徑，還可設定清掃次數、吸力及拖地水量，及預約清掃，相當方便。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
ECOVACS DEEBOT X1搭配專屬App，可遠端遙控，查看電力及清掃路徑，還可設定清掃次數、吸力及拖地水量，及預約清掃，相當方便。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

開箱

延伸閱讀

開箱影片／監聽耳機可用30小時！Austrian Audio Hi-X25BT配戴耐用原因全靠它

開箱影片／Samsung Galaxy Tab S8 Ultra平板桌機模式輕鬆切換 跨界使用+S Pen激增CP值

開箱影片／Samsung Galaxy S22拍照不輸iPhone 13 Pro 唯獨這項美中不足

開箱影片／他讚PaMu Z1 Pro主動式降噪超有感「會坐過站」 耳機配對有眉角

相關新聞

開箱影片／ECOVACS DEEBOT X1掃地機器人燈全暗也能清潔 這關鍵讓拖布不溼臭

市面上的掃地機器人百百種，YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的伊森開箱科沃斯（ECOVACS）的DEEBOT X1全能掃地機器人，搭配專屬App，可遠端遙控，查看電力及清掃路徑，還可設定清掃次數、吸力及拖地水量，及預約清掃，相當方便。掃地模式下，伊森認為邊緣角落可能有點掃不太到外，其他區域的清掃範圍都有涵蓋到；將拖布裝上後可啟動掃拖模式，刻意將無糖咖啡倒在地板上後留下汙漬，一樣還是清潔溜溜。

開箱影片／監聽耳機可用30小時！Austrian Audio Hi-X25BT配戴耐用原因全靠它

想要一款還不錯的「監聽式耳機」嗎？YouTube頻道「數位宇宙」開箱一款來自前身為AKG奧地利工程團隊所組成的品牌「Austrian Audio」之藍牙耳機「Hi-X25BT」，該款耳機為耳罩式耳機，採用柔軟的記憶海綿，配戴舒適；頭弓、折疊絞鍊與轉軸等關鍵部位，採用金屬材料增加耐用度；270公克的重量相當輕巧，耳機還能折在一起，在收納攜帶上非常方便。

圖文開箱／不一樣的2 in 1形式設計 微軟Surface Pro 8免擔憂電力、Surface Laptop Studio翻轉螢幕玩法多變

日前在台灣宣布上市消息的Surface Pro 8、Surface Laptop Studio，筆者進一步取得實機體驗兩款新機所帶來使用體驗。

開箱影片／他讚PaMu Z1 Pro主動式降噪超有感「會坐過站」 耳機配對有眉角

擁有ANC主動式降噪似乎已成為真無線藍牙耳機的基本配備了！YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱PaMu Z1 Pro的「森林綠」，該款產品附上5副不同大小的耳塞，算是誠意十足，入耳式的戴法類似AirPods Pro，較可惜的是沒有入耳偵測的功能、配對方式採「耳機離盒配對」。

圖文開箱／松嶺青是什麼綠？iPhone 13、13 Pro選哪款綠 超清晰照看好看滿

Apple在2022蘋果春季發表會宣佈推出全新的iPhone 13綠色及iPhone 13 Pro松嶺青兩款新色，於台灣時間3/18開始發售。

開箱影片／Samsung Galaxy S22拍照不輸iPhone 13 Pro 唯獨這項美中不足

三星（Samsung）推出今年超強旗艦級手機Galaxy S22系列，先前開箱Galaxy S22 Ultra，其螢幕顏色飽滿、並附S pen令人印象深刻。YouTube頻道「好放HaveFun」此次開箱小手機Galaxy S22，他讚賞6.1吋的Galaxy S22握感剛好，仍具有旗艦級模樣，不會因為是小手機而捨棄外觀。不過在意的是Galaxy S22電池從原本S21的4000mAh降為3700mAh，若使用一整天可能需要充個電。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。