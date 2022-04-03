開箱影片／監聽耳機可用30小時！Austrian Audio Hi-X25BT配戴耐用原因全靠它
想要一款還不錯的「監聽式耳機」嗎？YouTube頻道「數位宇宙」開箱一款來自前身為AKG奧地利工程團隊所組成的品牌「Austrian Audio」之藍牙耳機「Hi-X25BT」，該款耳機為耳罩式耳機，採用柔軟的記憶海綿，配戴舒適；頭弓、折疊絞鍊與轉軸等關鍵部位，採用金屬材料增加耐用度；270公克的重量相當輕巧，耳機還能折在一起，在收納攜帶上非常方便。
Hi-X25BT按鍵都集中在右鍵，該款耳機有三種連結模式：USB、Type-c轉3.5mm可在不開機的狀態下聆聽，再來是藍牙功能，SBC下最高可提供30小時續航時間，不過數位宇宙認為，SBC不是很夠用，還是著重在有線模式下使用較適當。實際聽起來，音質如同先前AKG品牌一樣自然，非常適合監聽，「但又不會顯得太直白或冷冽」。Austrian Audio Hi-X25BT定價為6800元。
Austrian Audio Hi-X25BT 聽音樂也行
【尺寸】250 x 170 x 80mm
【重量】270g（不含線材）
【配戴方式】耳罩式、封閉式
【續航時間】30小時
【藍牙】5.0
【支援編碼】A2DP、AVRCP、HSP、HFP
【音訊編碼】SBC
【控制】觸控
【頻率範圍】12Hz～24kHz
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