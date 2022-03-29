圖文開箱／不一樣的2 in 1形式設計 微軟Surface Pro 8免擔憂電力、Surface Laptop Studio翻轉螢幕玩法多變

日前在台灣宣布上市消息的Surface Pro 8、Surface Laptop Studio，筆者進一步取得實機體驗兩款新機所帶來使用體驗。

Surface Pro 8

雖然跟過往設計比較，Surface Pro 8幾乎在使用模式沒有太大區隔，一樣維持2 in 1形式設計、螢幕主機背後立架可對應多段角度支撐，而鍵盤保護蓋一樣維持磁吸固定使用模式，但實際上在不少細節設計上都有顯著不同。

▲此次以Intel Evo設計打造的Surface Pro 8

▲同樣透過背後立架站立

▲此次立架一樣對應多段支撐使用模式

加入Surface Pro X設計元素

例如，PixelSense Flow螢幕從先前版本採用的12.3吋增加為13吋設計，更加入支援120Hz畫面更新率與Dolby Vision顯示效果，而邊框厚度也變得更窄。

而鍵盤保護蓋也改為Surface Pro X相同設計，搭配新款扁化設計的第2代超薄手寫筆Surface Slim Pen 2，可直接將手寫筆收納在鍵盤保護蓋與機身吸附固定位置內側，方便使用者隨機攜帶，而不像過往吸附在機身旁般容易掉落。

▲PixelSense Flow螢幕增加為13吋設計，同時更支援120Hz畫面更新率

▲鍵盤保護蓋採用與Surface Pro X相同設計，可直接將手寫筆收納在鍵盤保護蓋與機身吸附固定位置內側，方便使用者隨機攜帶

▲鍵盤保護蓋一樣採Alcantara材質披覆，同樣採標準尺寸按鍵，以及更大面積觸控板設計

▲此次推出鍵盤保護蓋區分白金、冰藍、墨黑、緋紅四款配色

▲此次推出鍵盤保護蓋區分白金、冰藍、墨黑、緋紅四款配色

另外，Surface Pro 8也繼承Surface Pro X可更換SSD的設計，方便使用者依照需求更換SSD擴充容量，而視訊鏡頭雖然仍維持500萬畫素設計，但背面主相機則是升級為1000萬畫素。

▲與先前推出的Surface Pro X一樣，在機身背面提供可拆換SSD的設計

▲背面主相機升級為1000萬畫素，方便使用者用於拍攝文件等物品，雖然視訊鏡頭仍維持500萬畫素規格，但依然可對應高畫質以上的視訊拍攝效果，可滿足目前經常需要透過視訊鏡頭開會的使用需求

首款符合Intel Evo設計的Surface裝置

而此次另一個差異，則是Surface Pro 8成為微軟第一款符合Intel Evo設計的裝置，除了採用第11代Intel Core系列處理器，更符合Intel專為行動工作者需求所定義快速啟動、長時間使用，以及操作反應流暢的設計，讓使用者能對應全天候使用，無須特別擔心電力不足問題。

由於本身符合Intel Evo設計，因此內建USB-C終於整合Thunderbolt 4連接規格，同時也支援USB PD大功率充電設計，因此不僅讓Surface Pro 8能支援使用各類Thunderbolt周邊配件，或是連接外接螢幕，甚至可以直接透過高功率的USB充電器補充電力，並且簡化充電方式，例如透過單一線材即可連接螢幕顯示輸出，並且同步對Surface Pro 8充電。

不過，為了使用上的便利性，微軟依然額外提供以Surface Connect介面打造的充電器，避免Thunderbolt 4連接埠被充電需求佔用。

作業系統則預設搭載Windows 11家用版，配合Surface Pro 8採2 in 1形式使用模式，以及支援螢幕觸控及手寫輸入的設計，更能發揮Windows 11直覺操作體驗。

建議售價方面，Surface Pro 8在台灣地區建議售價從新台幣36888元起跳，區分白金 (Platinum)、石墨黑 (Graphite)兩款配色，目前已經在台銷售。

[caption id="attachment_158618" align="aligncenter" width="1000"] ▲內建USB-C終於整合Thunderbolt 4連接規格，同時也支援USB PD大功率充電設計[/caption]

更方便使用的新款第2代超薄手寫筆Surface Slim Pen 2

另外，此次與Surface Pro 8一同推出的新款第2代超薄手寫筆Surface Slim Pen 2，則是採用更方便持握的扁平筆身設計，同時在筆身內加入震動馬達與微軟自製處理器G6，可在書寫塗鴉過程透過細微震動模擬真實筆觸，藉此增加使用手感。

本身同樣對應磁吸設計，除了可收納在Surface Pro 8使用的鍵盤保護蓋內側，更可透過磁吸方式固定在Surface Laptop Studio底部，方便隨機攜帶使用。

而建議售價則是新台幣3898元，同樣已經在台灣市場推出。

▲Surface Slim Pen 2手寫筆

▲按下筆身背後，預設即可呼叫白板功能

Surface Laptop Studio

Surface Laptop Studio幾乎可視為微軟針對工作站運算需求打造機種，配置第11代Intel Core H35系列處理器，最高可搭配使用NVIDIA GeForce RTX 3050Ti獨立顯示卡，運算效能也明顯較高。

▲定位貼近工作站的Surface Laptop Studio，但是採用2 in 1形式設計，加上支援Surface Slim Pen 2手寫筆使用模式，將能發揮更高工作效率

不過，由於鎖定專業運算使用需求，為了支撐較高運算效能，因此Surface Laptop Studio配置較大電池容量設計，而本身採用14.4吋、3:2顯示比例，可對應翻轉使用的觸控螢幕設計，也讓Surface Laptop Studio機身顯得厚實，但整體重量仍在可接受範圍，同時相比多數工作站等級筆電也相對輕盈。

Surface Laptop Studio同樣對應便利的2 in 1使用模式，分別可透過筆電、娛樂、創意畫布模式等型態使用，並且支援Surface Slim Pen 2手寫筆或觸控操作，而手寫筆則可吸附在筆電底側固定，透過無線充電方式補充電力。

建議售價方面，Surface Laptop Studio在台灣地區建議售價從新台幣46888元起跳，一樣已經在台銷售。

▲外觀一樣採用簡潔造形設計

▲螢幕部分可以向外翻轉

▲翻轉機構有足夠使用耐度，因此不用特別擔心螢幕是否容易在操作過程造成損壞

▲一樣支援觸控操作，因此能使工作執行更加流暢

▲加上手寫筆功能，將可讓工作操作更為直覺、流暢

▲透過娛樂模式長時間瀏覽內容，同時也適合觀看影片等內容

▲散熱孔巧妙地隱藏在底部周圍，同時利用機身結構層次落差，避免排出熱氣在操作過程造成手部不適

▲新款Surface Slim Pen 2恰好可以吸附固定在底部，並且透過無線充電方式補充電力

▲新款Surface Slim Pen 2恰好可以吸附固定在底部，並且透過無線充電方式補充電力

▲本身同樣搭載兩組Thunderbolt 4，一樣支援USB PD供電快充

▲另一側則採用Surface Connect連接埠與3.5mm耳機孔

▲一樣可透過Surface Connect充電器補充電量，同時充電器上同樣維持搭載可供充電的USB連接埠，可同時替其他USB裝置補充電力

更多售價資訊，可參考更多關於Surface Pro 8及Surface Laptop Studio詳細資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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