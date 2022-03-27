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開箱影片／他讚PaMu Z1 Pro主動式降噪超有感「會坐過站」 耳機配對有眉角

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱PaMu Z1 Pro，實測戶外的ANC主動降噪技術真的很驚人。（翻攝YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱PaMu Z1 Pro，實測戶外的ANC主動降噪技術真的很驚人。（翻攝YouTube頻道「束褲3C團」）

擁有ANC主動式降噪似乎已成為真無線藍牙耳機的基本配備了！YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱PaMu Z1 Pro的「森林綠」，該款產品附上5副不同大小的耳塞，算是誠意十足，入耳式的戴法類似AirPods Pro，較可惜的是沒有入耳偵測的功能、配對方式採「耳機離盒配對」。

PaMu Z1 Pro有專屬PAMU App可使用，配對方式為「離盒配對」，跟大部分藍牙耳機的「開盒配對」方式不同。（翻攝YouTube頻道「束褲3C團」）
PaMu Z1 Pro有專屬PAMU App可使用，配對方式為「離盒配對」，跟大部分藍牙耳機的「開盒配對」方式不同。（翻攝YouTube頻道「束褲3C團」）

PaMu Z1 Pro充電盒支援無線充電，單耳重量約5.8克，阿貴表示，因該款為豆芽耳塞之設計，佩戴的體感重量「沒那麼重」。他大讚PaMu Z1 Pro的Hybrid ANC主動式降噪技術強大，可達到-40db降噪能力，實測驚呼「走在路上都不會感覺有車」、在高鐵進站時的收音提示「根本聽不到」，他笑虧這款是「坐過站的好選擇」，建議在戶外要開起通透模式。此外，PaMu Z1 Pro也有搭配App可自由選擇6種調音方式。PaMu Z1 Pro定價3490元。

PaMu Z1 Pro入耳式的佩戴方式跟AirPods的戴法相同，但單耳重量有5.8g，若戴久了可能會有耳朵的疲勞感。（翻攝YouTube頻道「束褲3C團」）
PaMu Z1 Pro入耳式的佩戴方式跟AirPods的戴法相同，但單耳重量有5.8g，若戴久了可能會有耳朵的疲勞感。（翻攝YouTube頻道「束褲3C團」）

PaMu Z1 Pro 物理降噪也驚人

【重量】單耳約5.8g

【顏色】隕石黑、珍珠白、森林綠

【藍牙】5.2

【藍牙編碼】SBC、AAC

【充電】6小時／搭配充電盒使用24小時

【防水能力】IPX4

【特色】Hybrid ANC主動式降噪、ENC通話降噪、環境音通透模式、2種低延遲遊戲模式、搭配PAMU App、TWS（真無線藍牙耳機）和雙主耳技術、10mm PEN鈦複合振膜動圈單體

PaMu Z1 Pro共有3色：隕石黑、珍珠白、森林綠可供選擇。（翻攝YouTube頻道「束褲3C團」）
PaMu Z1 Pro共有3色：隕石黑、珍珠白、森林綠可供選擇。（翻攝YouTube頻道「束褲3C團」）

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