圖文開箱／松嶺青是什麼綠？iPhone 13、13 Pro選哪款綠 超清晰照看好看滿

Apple 在 2022 蘋果春季發表會宣佈推出全新的 iPhone 13 綠色及 iPhone 13 Pro 松嶺青兩款新色，於台灣時間 3/18 開始發售。

這兩款綠色都是都是之前沒有推出過的顏色，兩者相較起來，iPhone 13 綠色是深的復古綠，所使用的鏡面玻璃機背使得整體色澤更加出色；而 iPhone 13 Pro 松嶺青看起來較偏清脆綠，霧面機背更顯低調輕盈。很多人覺得 iPhone 13 Pro 松嶺青色很像之前 iPhone 11 Pro 推出過的夜幕綠，但其實夜幕綠稍微再深了一點，也帶點灰。

本篇開箱會著重在 iPhone 13 綠色及 iPhone 13 Pro 松嶺青這兩款新綠色的外觀與實拍照片，對於硬體規格及功能就不多做介紹。

開始之前，如果你想看影片的介紹，也可以看看我拍的這支 YouTube 開箱影片：

iPhone 13 綠色開箱

首先為大家帶來 iPhone 13 綠色開箱，老實講在 3/8 當天看蘋果春季發表會及官網上的 iPhone 13 綠色圖片時，我以為 iPhone 13 的綠會比較偏向軍綠色，但收到實機後，我覺得這個綠看起來比較像是所謂的「經典復古綠」，意外覺得好好看。

打開外包裝後，所有內容物有：一支 iPhone 13 綠色、一條 USB-C 對 Lightning 連接線、使用說明書。

（圖／塔科女子提供）

iPhone 13 及 iPhone 13 mini 的背面都是採用「玻璃機背」，所以能明顯感受到晶瑩的鏡面感。

（圖／塔科女子提供）

四角邊框則是採用霧面質感的鋁金屬，不易沾染指紋，直角設計也使得 iPhone 13 整體外觀看起來乾淨俐落，邊框的霧面綠與鏡面機背互相搭配，更顯出色。

（圖／塔科女子提供）

iPhone 13 左側配有靜音鍵、音量鍵及 SIM 卡槽。

（圖／塔科女子提供）

底部則有 Lighting 連接器與揚聲器。

（圖／塔科女子提供）

我個人覺得 iPhone 13 的綠色是一種相當耐看的綠，就像是某一種類型的帥哥一樣，第一眼看不會覺得哇好帥，但是看久了會覺得真的很耐看，也不會看膩。

（圖／塔科女子提供）

在各種光源條件下，iPhone 13 綠色都很能吸引目光。

（圖／塔科女子提供）

又特別又經典的復古綠絕對是永遠不退流行的，能遊走在不同時代並產生不同火花，復古綠與 iPhone 13 完美搭配，給人一種老靈魂的成熟味道。

（圖／塔科女子提供）

如果你偶爾想跳出原本喜好，想選一支沒擁有過的 iPhone 新色，我覺得 iPhone 13 綠色是一個很好的選擇。

（圖／塔科女子提供）

iPhone 13 Pro 松嶺青開箱

看完了 iPhone 13 綠色開箱後，接著為大家帶來 iPhone 13 Pro 松嶺青開箱，我當初一聽到「松嶺青色」時其實對這個顏色很好奇，以為會跟 iPad Air 4 的綠色一樣是單純的淺綠色，然而在收到實機後，一樣被實機顏色驚艷了，也終於明白為什麼叫做松嶺青。

個人覺得「松嶺青」這個名字取得相當恰如其名，顏色確實就很像是初芽茶葉上會有的色澤，整體顏色散發出一種輕盈盎然的感覺。

（圖／塔科女子提供）

包裝盒內容物有一支 iPhone 13 Pro 松嶺青色、一條 USB-C 對 Lightning 連接線、使用說明書。

（圖／塔科女子提供）

iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 Pro Max 機背採用「霧面玻璃」，較不易沾染指紋，這種霧面質感不用多說，觸感與手感都很好。

（圖／塔科女子提供）

iPhone 13 Pro 系列的四角邊框使用醫療級特製不鏽鋼，看起來有玻璃亮面感，以霧面玻璃機背搭配鏡面邊框，低調又不失光芒。

（圖／塔科女子提供）

比起圓潤的手機外型，我更喜歡這種令人感到率性又俐落的直角邊框設計。

（圖／塔科女子提供）

邊框的綠色比霧面機背的松嶺青色再更深一點，亮面綠邊框華而不俗，絲毫沒有俗氣感，兩者相互輝映融合地很好。

（圖／塔科女子提供）

無論在陽光下或光源不足的環境，iPhone 13 Pro 松嶺青色都能完美展現它的專屬韻味。

（圖／塔科女子提供）

我開箱的這支是 iPhone 13 Pro Max，螢幕尺寸為 6.7 吋，對於手較小的女生來說通常要用雙手使用比較適合。

（圖／塔科女子提供）

我一直以來都不太是綠色控，不過這支 iPhone 13 Pro 松嶺青真的相當吸引我，它能輕鬆駕馭各種風格的穿搭，我想大家應該都有過一種經驗，當你看到陌生人或朋友使用某個單品時，你會發自內心覺得對方好有品味，我覺得松嶺青就有給我這種感覺，如果你也喜歡淺綠色的話，iPhone 13 Pro 松嶺青色絕對不會讓你失望。

（圖／塔科女子提供）

iPhone 13 / iPhone 13 Pro 原廠 MagSafe 矽膠保護殼

購買 iPhone 13 新機時，也別忘了替 iPhone 購買一個原廠的 MagSafe 矽膠保護殼，下方為大家開箱四款 iPhone 13 系列的 MagSafe 矽膠保護殼，顏色分別是：粉紅柚色、薄霧藍色、淡黃檸色、三葉草色。

（圖／塔科女子提供）

一直以來 Apple 原廠的保護殼都深受用戶喜愛，絲滑的觸感使得使用手感相當舒適，超細纖維內層可避免 iPhone 機身受到刮傷損壞，保護殼內的磁石則能使無線充電更便捷。

（圖／塔科女子提供）

Apple 原廠 MagSafe 矽膠保護殼不僅好看、好摸，當然也很好用，在各種角度都能完美保護 iPhone 新機。

（圖／塔科女子提供）

側邊的開機鍵與音量鍵也都受到妥善包覆，很推薦大家為自己的 iPhone 愛機選購一款適合的 MagSafe 矽膠保護殼，顏色多元可自由搭配。

（圖／塔科女子提供）

（圖／塔科女子提供）

總結

我們可以從一個人喜歡的顏色多少看出他的性格與魅力，也能從他所使用的配件與穿搭顏色偷偷窺探出秘密。

iPhone 13 綠色和 iPhone 13 Pro 松嶺青是不同味道的綠色，對我來說，iPhone 13 綠是耐看又成熟的復古綠，而 iPhone 13 Pro 松嶺青則是輕盈又清脆的初芽青，各自有精彩與吸引人之處，不知道大家比較喜歡哪一個顏色呢？

（圖／塔科女子提供）

《原文刊登於合作媒體塔科女子，聯合新聞網獲授權轉載。》

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