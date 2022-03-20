開箱影片／Samsung Galaxy S22拍照不輸iPhone 13 Pro 唯獨這項美中不足

三星（Samsung）推出今年超強旗艦級手機Galaxy S22系列，先前開箱Galaxy S22 Ultra，其螢幕顏色飽滿、並附S pen令人印象深刻。YouTube頻道「好放HaveFun」此次開箱小手機Galaxy S22，他讚賞6.1吋的Galaxy S22握感剛好，仍具有旗艦級模樣，不會因為是小手機而捨棄外觀。不過在意的是Galaxy S22電池從原本S21的4000mAh降為3700mAh，若使用一整天可能需要充個電。

好放HaveFun盲測3款手機相機實拍，Galaxy S22、Galaxy S22 Ultra和iPhone 13 Pro，認為Galaxy S22成效水準不會輸給iPhone 13 Pro。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

雖然使用一整天可能需要充電，但好放HaveFun誇獎Galaxy S22的充電效率佳，「10分鐘可以從0%充到20%」。好放HaveFun將它與Galaxy S22 Ultra和iPhone 13 Pro進行盲測相機實拍，發現雖然少了Galaxy S22 Ultra的10倍長焦和微距拍攝，但相片成效水準並不會輸給iPhone 13 Pro，認為該款手機仍具有競爭力。Samsung Galaxy S22定價2萬4900元起。

好放HaveFun認為Galaxy S22螢幕只支援1080p有些可惜，從較好的螢幕轉換過來使用這支後，可能要需要一點時間適應。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

Samsung Galaxy S22 輕巧好掌握

【尺寸】146.0 x 70.6 x 7.6 mm 【重量】167g 【顏色】皎月白、星際黑、極光綠、雪霧粉 【處理器】Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 【作業系統】Android 12 【螢幕】6.1吋FHD+平面螢幕 【防水防塵】IP68 【電池】3700mAh 【快充】25W閃電快充、15W無線充電、無線電力分享 【螢幕更新率】120Hz 【鏡頭】主鏡頭：1200萬畫素超廣角鏡頭F2.2光圈、5000萬畫素廣角鏡頭F1.8光圈、1000萬畫素望遠鏡頭F2.4光圈／前置鏡頭：1000萬畫素鏡頭F2.2光圈 【RAM/ROM】8GB + 128GB／8GB + 256GB 【安全性】超聲波螢幕指紋辨識／臉部辨識 Samsung Galaxy S22有皎月白、極光綠、雪霧粉和星際黑4色可選擇。（翻攝自三星官網）

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