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開箱影片／Samsung Galaxy S22拍照不輸iPhone 13 Pro 唯獨這項美中不足

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「好放HaveFun」此次開箱小手機Samsung Galaxy S22。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）
YouTube頻道「好放HaveFun」此次開箱小手機Samsung Galaxy S22。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

三星（Samsung）推出今年超強旗艦級手機Galaxy S22系列，先前開箱Galaxy S22 Ultra，其螢幕顏色飽滿、並附S pen令人印象深刻。YouTube頻道「好放HaveFun」此次開箱小手機Galaxy S22，他讚賞6.1吋的Galaxy S22握感剛好，仍具有旗艦級模樣，不會因為是小手機而捨棄外觀。不過在意的是Galaxy S22電池從原本S21的4000mAh降為3700mAh，若使用一整天可能需要充個電。

好放HaveFun盲測3款手機相機實拍，Galaxy S22、Galaxy S22 Ultra和iPhone 13 Pro，認為Galaxy S22成效水準不會輸給iPhone 13 Pro。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）
好放HaveFun盲測3款手機相機實拍，Galaxy S22、Galaxy S22 Ultra和iPhone 13 Pro，認為Galaxy S22成效水準不會輸給iPhone 13 Pro。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

雖然使用一整天可能需要充電，但好放HaveFun誇獎Galaxy S22的充電效率佳，「10分鐘可以從0%充到20%」。好放HaveFun將它與Galaxy S22 Ultra和iPhone 13 Pro進行盲測相機實拍，發現雖然少了Galaxy S22 Ultra的10倍長焦和微距拍攝，但相片成效水準並不會輸給iPhone 13 Pro，認為該款手機仍具有競爭力。Samsung Galaxy S22定價2萬4900元起。

好放HaveFun認為Galaxy S22螢幕只支援1080p有些可惜，從較好的螢幕轉換過來使用這支後，可能要需要一點時間適應。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）
好放HaveFun認為Galaxy S22螢幕只支援1080p有些可惜，從較好的螢幕轉換過來使用這支後，可能要需要一點時間適應。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

Samsung Galaxy S22 輕巧好掌握

【尺寸】146.0 x 70.6 x 7.6 mm

【重量】167g

【顏色】皎月白、星際黑、極光綠、雪霧粉

【處理器】Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

【作業系統】Android 12

【螢幕】6.1吋FHD+平面螢幕

【防水防塵】IP68

【電池】3700mAh

【快充】25W閃電快充、15W無線充電、無線電力分享

【螢幕更新率】120Hz

【鏡頭】主鏡頭：1200萬畫素超廣角鏡頭F2.2光圈、5000萬畫素廣角鏡頭F1.8光圈、1000萬畫素望遠鏡頭F2.4光圈／前置鏡頭：1000萬畫素鏡頭F2.2光圈

【RAM/ROM】8GB + 128GB／8GB + 256GB

【安全性】超聲波螢幕指紋辨識／臉部辨識

Samsung Galaxy S22有皎月白、極光綠、雪霧粉和星際黑4色可選擇。（翻攝自三星官網）
Samsung Galaxy S22有皎月白、極光綠、雪霧粉和星際黑4色可選擇。（翻攝自三星官網）

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