圖文開箱／新款Gogoro Super Sport改了車迷在意的東西 價格出爐
除了揭曉新款SSmartCore智駕電控系統，以及提供連網的GTU連網控制單元，Gogoro也深入介紹此次同台亮相的新款Gogoro Super Sport ACE。
Gogoro Super Sport ACE基本上也是隸屬於S系列車款，並且搭載新款SSmartCore智駕電控系統，以及提供連網的GTU連網控制單元，同時馬達部分也採用對應7.6kW輸出功率的新款G2.2斜齒式馬達，而驅動系統更採用針對運動車款打造的FloDrive Sport皮帶。
而為了凸顯藉由線上付費解鎖更多功能的使用特性，Gogoro Super Sport ACE在三種車款都將所有配備加到滿，包含採用前14吋、後13吋的輪胎配置，以及包含賽道碼錶模式、金屬煞車油管、新版Class D等級大燈、190mm打孔碟盤設計等。
除了基本款採用SBS煞車系統之外，Gogoro Super Sport TCS則是搭ABS煞車系統、預載TCS循跡防滑功能，而Gogoro Super Sport ACE則是搭ABS煞車系統之餘，更直接搭載LTE連網功能，以及預載TCS循跡防滑功能 (今年第三季之後可開啟強化版本)、定速巡航功能。
不過，Gogoro也強調包含Gogoro Super Sport TCS與基本款Gogoro Super Sport，依然可以透過線上付費方式加購「解鎖」其他功能，只是基本款採用的SBS煞車系統就無法打配硬體限制進行升級。
其他更新部分，則包含採用Super Sport專屬銘牌、新型椅墊設計、窄化設計的風鏡、運動化的前擾流飾板、鋁合金土除，甚至也因應使用者心聲將車後方的牌照框上移，避免在外駐車時容易被其他車撞歪。
而車輛則區分三種配色，分別包含極峰灰、極光綠與極光藍，三款配色均以動態光變烤漆呈現，可在不同視角呈現不一樣的色調。
至於建議售價方面，普通版Gogoro Super Sport將以新台幣99980元 (含稅，不含政府補助)價格銷售，Gogoro Super Sport TCS建議售價則是新台幣108980元，而Gogoro Super Sport ACE售價則是新台幣115980元。
Gogoro表示目前車輛供應不受市場元件缺貨影響，在4月17日起前訂車，即可加贈價值達5370元的贈品，而訂購Gogoro Super Sport ACE車款的話，還會額外加贈1000元配件折扣金，以及針對前50名車主提供的專屬限量NFT。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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