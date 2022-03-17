圖文開箱／iPhone SE 3動手玩 Touch ID還是超好用
蘋果在上週揭曉第三代iPhone SE之後，筆者很快地拿到即將上市機種，同時比較此款手機與去年推出的iPhone 13 mini在使用體驗上有什麼差異。
「第二款方便使用的手機」
對於已經擁有主流款iPhone的使用者來說，蘋果推出iPhone SE會是作為「第二款方便使用的手機」產品定位，比方配合不同電信門號使用更優惠的上網吃到飽服務，甚至可以同時將網路分享給主要使用手機或Mac等裝置上網，並且在連接相同網路情況下，透過「在其他裝置上通話」功能接聽來電。
例如筆者在家時，即可將主要使用的iPhone 13 Pro Max放在無線充電座補充電力，若此時有來電的話，即可直接以連接相同Wi-Fi，並且登入相同iCloud帳號的iPhone SE接聽電話，無須中斷iPhone 13 Pro Max充電。而出門在外時，如果臨時需要讓MacBook Pro上網，同樣也能直接透過iCloud帳號連動，快速連接iPhone SE的Wi-Fi訊號，讓iPhone 13 Pro Max依然可以維持一般使用。
iPhone SE的兩大優勢：Touch ID、更輕盈使用體驗
對於許多人而言，iPhone SE有另外兩個優勢，就是維持搭載Touch ID指紋辨識功能，同時延續從iPhone 8就持續沿用的外型，此次推出的第三代iPhone SE更與第二代機種維持相同設計，甚至重量還輕了一點 (差了4公克)，前後玻璃雖然未採用從iPhone 12系列開始導入的陶瓷晶盾材質，但一樣強調提升抗刮等耐用性。
至於在基本設計則沒太大改變，包含採用解析度為1344 x 750的4.7吋Retina HD螢幕，支援IP67等級防水防塵與Qi無線充電，主相機基本上維持與iPhone 11相同的1200萬畫素、f/1.8光圈廣角鏡頭，視訊鏡頭則維持採用700萬畫素的FaceTime HD規格，就連保護殼都能與前一代iPhone SE共用，並且符合單手容易操作使用特性，儲存容量則一樣最高達256GB。
但最大差異，自然在於處理器換上與iPhone 13、iPhone 13 mini相同的A15 Bionic，同時也支援5G連網功能，本身也具備單SIM卡插槽，以及對應設定兩組eSIM門號功能，不過依然最多僅能同時開啟兩組門號，亦即「實體SIM卡 + eSIM門號」或是「兩組eSIM門號」的使用模式。
但要說差一點的話，第三代iPhone SE的5G連網功能僅支援6GHz以下連接頻段，並未支援毫米波頻段，但是對於電信業者尚未開放消費端使用毫米波連接5G網路的台灣市場而言，其實並沒有實際影響。雖然採用5G連網設計，在電池續航表現部分則比第二代iPhone SE足足增加兩個小時，連續播放影片使用時間最長可達15小時，一般使用也能對應全天使用時間。
機身則區分午夜色、星光色與(PRODUCT)RED的紅色款式，其中午夜色與去年推出的iPhone 13 mini相比，一樣採用略帶藍調的黑色，與第二代iPhone SE採用較深邃的黑色明顯不同。
在同步推出的配件部分，蘋果一樣針對第三代iPhone SE提供皮革與矽膠保護背蓋，但一樣不具備MagSafe功能 (第三代iPhone SE本身也不支援MagSafe)。
跟iPhone 13 mini比較
從尺寸來看，兩者雖然都是符合單手持握操作使用特性，但是第三代iPhone SE依然沿用iPhone 8的形式設計，因此螢幕尺寸僅4.7吋，相比iPhone 13 mini以全尺寸形式設計的5.4吋螢幕，在可視面積明顯少了一截，同時最高亮度也不同，甚至在面板材質、是否支援HDR等規格都不相同。
此外，在相機功能設計自然也因為少了超廣角鏡頭，使得第三代iPhone SE在日常拍照使用彈性相對較小。
但如果以第三代iPhone SE仍維持使用Touch ID指紋辨識介面，加上建議售價從新台幣13900起跳的情況來看，應該是不少人會選擇第三代iPhone SE的原因。
當然，不可否認再加上新台幣9000元的差距，就能獲得更高儲存容量、額外的超廣角鏡頭，以及可視範圍更大、支援HDR顯示效果的OLED螢幕，同時電池續航力也額外增加2小時，甚至在技術規格相容性也會比較高。
只是，換上A15 Bionic處理器、加入支援5G連網功能的第三代iPhone SE，顯然已經能滿足只需要必要功能的使用需求，同時也能有明顯的升級感，就像過去推出的第二代、第一代iPhone SE主要鎖定習慣iPhone早期硬體介面的使用需求，讓這些用戶族群依然可以「與時俱進」地升級使用最新硬體效能與連網技術。
而在第三代iPhone SE的相機功能，實際上也藉由A15 Bionic處理器運算能力，同樣加入新款Smart HDR 4與深度融合技術，讓使用者能使用與iPhone 13系列相同的攝影風格自訂，藉此拍攝更具特色的影像內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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