開箱影片／Samsung Galaxy Tab S8 Ultra平板桌機模式輕鬆切換 跨界使用+S Pen激增CP值

你覺得平板大小可以多大呢？YouTube頻道「蘋果爹」開箱Samsung Galaxy Tab S8 Ultra，它也是Galaxy Tab S8最頂規的平板（分成S8、S8+及S8 Ultra）。Galaxy Tab S8 Ultra採用14.6吋Super AMOLED螢幕，搭載120Hz的畫面更新率，前後雙鏡頭皆支源4K錄影。蘋果爹體驗後認為非常適合有跨界需求的人使用。

蘋果爹認為Samsung Galaxy Tab S8 Ultra好處在於可以將螢幕直立使用，更容易瀏覽較長的報表。（翻攝自YouTube頻道「蘋果爹」）

在商業用途上，Galaxy Tab S8 Ultra薄度僅5.5公分，外出攜帶方便，如開報表時，若報表長度較長，可將平板直立使用。蘋果爹表示，若不習慣平板的操作方式，可搭配鍵盤，開啟SAMSUNG Dex的「桌機模式」，畫面就會變成如同Windows，還能接外接螢幕使用；另外也有分割視窗功能，可進行多工處理。Galaxy Tab S8 Ultra有附S pen，在書寫做筆記或繪畫上也相當順手。他認為這次Galaxy Tab S8 Ultra規格相當有誠意。Samsung Galaxy Tab S8 Ultra定價4萬2990元。

若不習慣平板模式，Samsung Galaxy Tab S8 Ultra可在SAMSUNG Dex開啟「桌機模式」使用。（翻攝自YouTube頻道「蘋果爹」）

https://www.youtube.com/watch?v=7c1Vuxl-BmM

https://www.youtube.com/channel/UCt757ZhOr3vrvSxKT96b6vA

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amsung Galaxy Tab S8 Ultra

【尺寸】208.6 x 326.4 x 5.5 mm 【重量】726g 【顏色】黑耀灰 【螢幕】14.6吋，120Hz螢幕更新率 【相機】主相機：1300萬畫素+ 600萬畫素／前置相機：1200萬畫素+1200萬畫素 【記憶體／容量】12GB／256GB，最高支援1TB microSD 【處理器】Snapdragon 8 Gen 1 【作業系統】Android 【電池】11200mAh 【特色】超快速Wi-Fi 6E、超快速充電2.0、螢幕指紋辨識、隨機附S Pen及書本式鍵盤皮套 YouTube頻道「蘋果爹」開箱Samsung Galaxy Tab S8 Ultra隨機附S Pen，搭配Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 120Hz的螢幕更新率，超低延遲讓書寫或繪畫更順心。（翻攝自YouTube頻道「蘋果爹」）

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