開箱影片／Samsung Galaxy Tab S8 Ultra平板桌機模式輕鬆切換 跨界使用+S Pen激增CP值
你覺得平板大小可以多大呢？YouTube頻道「蘋果爹」開箱Samsung Galaxy Tab S8 Ultra，它也是Galaxy Tab S8最頂規的平板（分成S8、S8+及S8 Ultra）。Galaxy Tab S8 Ultra採用14.6吋Super AMOLED螢幕，搭載120Hz的畫面更新率，前後雙鏡頭皆支源4K錄影。蘋果爹體驗後認為非常適合有跨界需求的人使用。
在商業用途上，Galaxy Tab S8 Ultra薄度僅5.5公分，外出攜帶方便，如開報表時，若報表長度較長，可將平板直立使用。蘋果爹表示，若不習慣平板的操作方式，可搭配鍵盤，開啟SAMSUNG Dex的「桌機模式」，畫面就會變成如同Windows，還能接外接螢幕使用；另外也有分割視窗功能，可進行多工處理。Galaxy Tab S8 Ultra有附S pen，在書寫做筆記或繪畫上也相當順手。他認為這次Galaxy Tab S8 Ultra規格相當有誠意。Samsung Galaxy Tab S8 Ultra定價4萬2990元。
https://www.youtube.com/watch?v=7c1Vuxl-BmM
https://www.youtube.com/channel/UCt757ZhOr3vrvSxKT96b6vA
S
amsung Galaxy Tab S8 Ultra
【尺寸】208.6 x 326.4 x 5.5 mm
【重量】726g
【顏色】黑耀灰
【螢幕】14.6吋，120Hz螢幕更新率
【相機】主相機：1300萬畫素+ 600萬畫素／前置相機：1200萬畫素+1200萬畫素
【記憶體／容量】12GB／256GB，最高支援1TB microSD
【處理器】Snapdragon 8 Gen 1
【作業系統】Android
【電池】11200mAh
【特色】超快速Wi-Fi 6E、超快速充電2.0、螢幕指紋辨識、隨機附S Pen及書本式鍵盤皮套
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