開箱影片／4G Sim卡的行車紀錄器？KARDI LiVE即時串流異地看愛車OK啦
行車紀錄器變成如同一般店家監視器，24小時不間斷錄影更能確保安全。YouTube頻道「束褲3C團」此次開箱「KARDI LiVE 車聯全時攝影機」，該機為觸控螢幕、使用Android系統，操作上如同手機一樣好上手。該機不只是行車紀錄器，也有測速照相提醒，相當方便。
束褲3C團表示，該機需配對在「KARDI LiVE」APP使用。有6大功能，其中，主動式即時監視「哨兵模式」，可透過該機SIM卡24小時即時觀看自己在路邊停的車子，若有異狀或是被移動，APP都會即時通知，也會偵測車子電瓶是否足夠，「並不會吃光電瓶的電」；再來為車輛定位，可以透過很少有行車紀錄器可以定位現在車子的位置。至於實際錄影效果，白天還算清晰，夜晚會有一些反射光存在，可在基本日常使用。
KARDI LiVE 車聯全時攝影機 隨時偵測保護愛車
【尺寸】56.7 x 115 x 28.5mm
【螢幕】3吋觸控式液晶螢幕
【解析度／影格】前鏡頭1080p／30fps；後鏡頭（選購）1080p
【光圈／廣角】前鏡頭F2.0／150度；後鏡頭（選購）F1.8／140度
【通訊模組】支援4G／3G／2G
【記憶體插槽】Micro SD卡槽，最高支援128GB
【防水防塵】IP67
【特色】內建GPS、G-sensoe碰撞感應器、智慧駕駛偵測，固定測速照相提醒、哨兵模式（異常位移或晃動、即時串流影像、碰撞鎖檔上傳、電瓶監控）、事件錄影
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