圖文開箱／Sony LinkBuds動耳聽 讓音樂無所不在、更適合長時間佩戴

日前揭曉的Sony新款空氣聆聽感耳機LinkBuds (WF-L900)，在台灣市場準備在3月22日正式上市前，筆者實際取得市售版本進行體驗，同時也與過往Sony Mobile推出的Xperia Ear Duo作比較。

Xperia Ear Duo的後繼產品

若以產品定位來看，LinkBuds確實可算是Xperia Ear Duo的後繼產品，尤其在Sony於去年重新調整組織結構，將Sony Mobile旗下手機產品業務與Sony旗下消費電子產品合併在相同體制下，因此相關技術資源整合也變得更完善，使得LinkBuds雖然未再掛上Xperia品牌，但依然沿襲Xperia Ear Duo當時採用的空氣聆聽感技術，讓使用者能在配戴過程聆聽音樂，同時也不會因為耳機而與外部世界聲音隔絕。

▲Xperia Ear Duo

另一方面，相較Xperia Ear Duo的配戴方式必須以特定角度「夾」在耳朵上，同時電池模組也相對明顯的情況，LinkBuds拜賜藍牙與電池技術精進，不僅能以更小機身設計，同時連接也更加穩定，甚至還加上Sony 360 Reality Audio技術，讓使用者能感受更真實的音場表現。

▲LinkBuds

連接虛實整合

而在LinkBuds的設計理念上，是採取讓使用者能長時間配戴，並且更方便快速連接數位音樂內容，或是聆聽線上影音所傳達聲音，甚至也能更直覺透過網路與他人溝通聯繫，以及進入沉浸遊戲體驗，因此在使用模式便以更容易使用為目標，同時也能讓使用者在虛擬與真實之間快速切換。

因此，LinkBuds在配戴過程不僅能隨時聆聽數位音樂，同時仍可清楚聽見真實環境周遭的聲音，甚至配合設定還能依照所處環境自動調整輸出音量，或是偵測使用者正在說話而暫停播放聲音內容，直到使用者停止說話才會恢復播放。

不過，畢竟個人使用需求不同，因此上述功能都還是可以依照需求關閉，不會造成太大困擾。

[ ▲充電盒外觀

特殊12mm環狀驅動單體

之所以能讓使用者同時聆聽音樂與外部環境聲音，主要採用特殊12mm環狀驅動單體，讓外部環境聲音能從中間開孔流入使用者耳朵產生聽覺，而透過環狀驅動單體產生聲音也能在確保足夠音量情況下，配合Sony打造V1處理器傳遞清晰的中高音場與原音表現。

▲採用特殊12mm環狀驅動單體，讓外部環境聲音能從中間開孔流入使用者耳朵產生聽覺

▲背面配置出聲孔，耳機上也配置趨近感測元件，藉此確認使用者是否配戴耳機

與目前常見具備主動式降噪耳機同時提供的通透模式 (transparent mode)作法不同，LinkBuds是讓使用者聆聽真實的外部環境聲音，而非透過數位訊號處理的聲音內容，因此不會因為訊號干擾產生聽覺影響，但另一方面而言也意味LinkBuds並未提供隔絕外部環境聲音的降噪功能。

不過，以產品定位上來看，其實LinkBuds就不是針對全方位使用需求打造，而是相當清楚地說明是以全天候配戴，並且能同時聆聽真實及數位聲音為訴求。

降低配戴時的不適感

在配戴上，由於採用特殊環狀驅動單體，而非目前真無線耳機常見的入耳式耳塞設計，因此配戴時會以耳機環狀驅動單體部位抵住耳洞外圍底部，配合耳機上的耳翼配件卡在耳殼內側凹折處，如此即可穩定配戴，同時也不會像耳塞配戴固定方式，在長時間配戴時會產生不適感。

配合耳機內側感測元件，即可偵測耳機是否處於被配戴狀態，進而判斷是否暫停播放音樂，或是經過多久時間關閉耳機電源。

▲配合Sony Headphones app快速設定連接

▲可進一步設定耳機功能

以環保材質打造

至於耳機本身從盒裝部分就採用回收素材製作，耳機本身材質也採用回收塑膠等材質打造，符合Sony目前在產品環保設計訴求，同時回收材質也讓耳機與充電盒外觀有類似紙材質感。

而耳機本身支援IPX4等級生活防潑水，可對應5.5小時連續播放使用時間，搭配充電盒則可延長額外12小時使用時間，充電收納盒支援可在10分鐘內充入90分鐘使用電量的快充設計，但未搭載無線充電規格。

▲包裝外側採環保回收紙材打造

▲內部盒裝設計也採回收材質打造

▲打開即可看見配對方式介紹

▲可依照耳朵尺寸更換固定用耳翼配件

▲充電盒也採用環保回收塑膠材質打造，外觀質感相當貼近紙張

▲充電盒背後為USB-C充電孔，以及配對重置按鍵

與多方應用需求整合

整體使用部分，其實相當舒適，同時更容易對應長時間配戴，若平常習慣透過Spotify播放音樂的話，Sony更在LinkBuds與Spotify服務整合，透過設計即可快速透過敲擊耳機播放Spotify音樂清單。

其他合作部分，Sony更確認與Niantic合作，讓使用者可配合LinkBuds遊玩旗下遊戲時，能感受真實環境音場表現，而與微軟合作部分則可透過此款耳機協助盲人或弱視患者能透過聲音指引行進方向，藉此實現音樂聆聽以外應用模式。

台灣市場即將開放銷售

Sony LinkBuds (WF-L900)目前確定在台灣市場推出，日前已經開放台灣市場預購，準備在3月22日正式上市，建議售價為新台幣5190元。

▲LinkBuds準備在3月22日正式上市

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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