超完整開箱片／Galaxy S22 Ultra高亮度細節依舊 實測夜拍、S pen不愧機皇
三星（Samsung）推出今年超強旗艦級手機Galaxy S22系列，其中Galaxy S22 Ultra附有S Pen，吸引不少三星鐵粉購買。YouTube頻道「邦尼幫你」開箱Galaxy S22 Ultra，該款手機螢幕採用2K QHD的O極限全螢幕，支援1至120Hz，峰值亮度達到史無前例的1750尼特，在高亮度上顯示依舊細膩、顏色飽滿。
Galaxy S22 Ultra背後搭載4顆鏡頭，其中超廣角鏡頭具有微距拍攝的功能。夜拍部分，1億800萬畫素的主鏡頭搭配玻璃鏡片增加進光量，夜拍時面對複雜光源下的對比表現自然。該款也支援「導演模式」，拍攝時可以同時看3顆鏡頭＋前鏡頭的畫面，依需求快速切換；內建S pen一樣支援魔法手勢並將延遲降低到了2.8ms，在使用上就跟書寫一樣順心。
Galaxy S22 Ultra的12GB + 256GB 與12GB + 512GB 版本，建議售價分別為3萬8900元和4萬1900元，要記得出廠時並無附保護貼及充電頭。
Galaxy S22 Ultra 4色爭豔
【尺寸】77.9×163.3×8.9mm
【重量】229g
【顏色】星際黑、 皎月白、 夜暮紅、 極光綠
【處理器】Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
【RAM/ROM】12G/ 256G；12G/ 512G
【作業系統】Android 12
【螢幕】6.8 吋 Dynamic AMOLED 2X／3200 x 1440 pixel
【螢幕更新率】120 Hz（1～120Hz之間調整），曲面螢幕設計，最高亮度1,750nit
【防水防塵】IP68
【電池】5000 mAh
【快充】45W有線快充、15W 無線快充
【鏡頭】
12MP超廣角鏡頭：光圈F2.2，拍攝視野FOV 120°
108MP廣角鏡頭：OIS，光圈F1.8，拍攝視野FOV 85°
10MP遠距鏡頭：3倍光學變焦，OIS，光圈F2.4，拍攝視野FOV 36°
10MP遠距鏡頭：10倍光學變焦，OIS，光圈F4.9，拍攝視野FOV 11°
40MP前置鏡頭：光圈F2.2，拍攝視野FOV 80°
【網路&連結性】5G、LTE、Wi-Fi 6E、Bluetooth® v 5.2
【安全認證】超聲波指紋感應器
【其他】內建S Pen（2.8ms筆觸、支援簡報播放、遠端遙控拍照）
【感應器】加速度計、氣壓計、超聲波指紋感應器、陀螺儀、地磁感應器、霍爾感應器、環境光感應器、趨近感應器
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