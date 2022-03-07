超完整開箱片／Galaxy S22 Ultra高亮度細節依舊 實測夜拍、S pen不愧機皇

三星（Samsung）推出今年超強旗艦級手機Galaxy S22系列，其中Galaxy S22 Ultra附有S Pen，吸引不少三星鐵粉購買。YouTube頻道「邦尼幫你」開箱Galaxy S22 Ultra，該款手機螢幕採用2K QHD的O極限全螢幕，支援1至120Hz，峰值亮度達到史無前例的1750尼特，在高亮度上顯示依舊細膩、顏色飽滿。

Galaxy S22 Ultra採用2K QHD的O極限全螢幕，支援1至120Hz，峰值亮度達到史無前例的1750尼特。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

Galaxy S22 Ultra背後搭載4顆鏡頭，其中超廣角鏡頭具有微距拍攝的功能。夜拍部分，1億800萬畫素的主鏡頭搭配玻璃鏡片增加進光量，夜拍時面對複雜光源下的對比表現自然。該款也支援「導演模式」，拍攝時可以同時看3顆鏡頭＋前鏡頭的畫面，依需求快速切換；內建S pen一樣支援魔法手勢並將延遲降低到了2.8ms，在使用上就跟書寫一樣順心。

Galaxy S22 Ultra的12GB + 256GB 與12GB + 512GB 版本，建議售價分別為3萬8900元和4萬1900元，要記得出廠時並無附保護貼及充電頭。

Galaxy S22 Ultra夜拍效果（中）相較於前代手機明顯提升不少。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

Galaxy S22 Ultra內建S pen，將延遲降低到了2.8ms，在使用上就跟書寫一樣順心。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

Galaxy S22 Ultra 4色爭豔

【尺寸】77.9×163.3×8.9mm 【重量】229g 【顏色】星際黑、 皎月白、 夜暮紅、 極光綠 【處理器】Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 【RAM/ROM】12G/ 256G；12G/ 512G 【作業系統】Android 12 【螢幕】6.8 吋 Dynamic AMOLED 2X／3200 x 1440 pixel 【螢幕更新率】120 Hz（1～120Hz之間調整），曲面螢幕設計，最高亮度1,750nit 【防水防塵】IP68 【電池】5000 mAh 【快充】45W有線快充、15W 無線快充 【鏡頭】 12MP超廣角鏡頭：光圈F2.2，拍攝視野FOV 120° 108MP廣角鏡頭：OIS，光圈F1.8，拍攝視野FOV 85° 10MP遠距鏡頭：3倍光學變焦，OIS，光圈F2.4，拍攝視野FOV 36° 10MP遠距鏡頭：10倍光學變焦，OIS，光圈F4.9，拍攝視野FOV 11° 40MP前置鏡頭：光圈F2.2，拍攝視野FOV 80° 【網路&連結性】5G、LTE、Wi-Fi 6E、Bluetooth® v 5.2 【安全認證】超聲波指紋感應器 【其他】內建S Pen（2.8ms筆觸、支援簡報播放、遠端遙控拍照） 【感應器】加速度計、氣壓計、超聲波指紋感應器、陀螺儀、地磁感應器、霍爾感應器、環境光感應器、趨近感應器 Galaxy S22 Ultra有星際黑、皎月白、夜暮紅、極光綠4色。（翻攝自三星官網）

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