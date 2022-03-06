開箱影片／OPPO Watch Free手錶全方位睡眠監測 他列2優點讚長方形錶面
大多數的智慧型手錶都把重點放在登山健行專用，或是支援血氧偵測為主，YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱OPPO Watch Free，續航力最長達14天，除了基本血氧、心率偵測及運動紀錄外，支援5ATM防水等級，還能掌握睡眠健康，裡頭的OSleep全方位睡眠監測包含血氧、心率變化，及OPPO自家手機的鼾聲監測，可了解自己睡眠時的狀況。
OPPO Watch Free的1.64吋螢幕為長方形設計，阿貴表示，比一般圓形或是Apple Watch經典的正方形更容易閱讀，上下滑動更為順手；搭配錶帶僅32.7克左右，佩戴上輕巧無負擔。他較在意的，則是錶帶上的收納區離錶釦較近，需花一點時間才能把錶帶收好。他希望未來該款手錶有機會能出「Pro版」。OPPO Watch Free定價為2990元。
OPPO Watch Free 輕巧高CP
【顏色】流沙金、靜夜黑
【尺寸】46.0 mm x 29.7 mm x 10.6 mm
【重量】約20.9g（不含錶帶）／32.6g（整機）
【螢幕】1.64吋 AMOLED，解析度280 x 456
【電池容量】230mAh
【續航時間】可達14天
【系統支援】Android 6.0或 iOS 10.0 及以上設備
【藍牙】5.0
【感應器】六軸運動感測器、光學心率感測器、光學血氧感測器、環境光感測器
【健康管理】連續血氧監測、鼾症風險評估、即時心率監測、活動提醒、就寢提醒和熬夜提醒
【防水】5ATM
【其他功能】100+種運動模式、跑步課程、運動自動辨識；不支援NFC
▪ 來了！蘋果春季發表會3月9日凌晨登場 5款新品預測一次看
▪ 有雷／自尊心請收回！《艾爾登法環》發行5天 他已破關爬到這等級、曝光二周目後續
▪ iPhone 14重回復古向它致敬？外型傳定案不再「凸眼」、沒了這一款
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言