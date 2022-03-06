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開箱影片／OPPO Watch Free手錶全方位睡眠監測 他列2優點讚長方形錶面

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」介紹OPPO Watch Free，共有流沙金、靜夜黑2色。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」介紹OPPO Watch Free，共有流沙金、靜夜黑2色。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

大多數的智慧型手錶都把重點放在登山健行專用，或是支援血氧偵測為主，YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱OPPO Watch Free，續航力最長達14天，除了基本血氧、心率偵測及運動紀錄外，支援5ATM防水等級，還能掌握睡眠健康，裡頭的OSleep全方位睡眠監測包含血氧、心率變化，及OPPO自家手機的鼾聲監測，可了解自己睡眠時的狀況。

OPPO Watch Free的OSleep全方位睡眠監測包含血氧、心率變化，及OPPO自家手機的鼾聲監測，可了解自己睡眠時的狀況。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
OPPO Watch Free的OSleep全方位睡眠監測包含血氧、心率變化，及OPPO自家手機的鼾聲監測，可了解自己睡眠時的狀況。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

OPPO Watch Free的1.64吋螢幕為長方形設計，阿貴表示，比一般圓形或是Apple Watch經典的正方形更容易閱讀，上下滑動更為順手；搭配錶帶僅32.7克左右，佩戴上輕巧無負擔。他較在意的，則是錶帶上的收納區離錶釦較近，需花一點時間才能把錶帶收好。他希望未來該款手錶有機會能出「Pro版」。OPPO Watch Free定價為2990元。

OPPO Watch Free的錶帶收納空間離錶釦較近，在收納錶帶時則需要花一點時間。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
OPPO Watch Free的錶帶收納空間離錶釦較近，在收納錶帶時則需要花一點時間。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

OPPO Watch Free 輕巧高CP

【顏色】流沙金、靜夜黑

【尺寸】46.0 mm x 29.7 mm x 10.6 mm

【重量】約20.9g（不含錶帶）／32.6g（整機）

【螢幕】1.64吋 AMOLED，解析度280 x 456

【電池容量】230mAh

【續航時間】可達14天

【系統支援】Android 6.0或 iOS 10.0 及以上設備

【藍牙】5.0

【感應器】六軸運動感測器、光學心率感測器、光學血氧感測器、環境光感測器

【健康管理】連續血氧監測、鼾症風險評估、即時心率監測、活動提醒、就寢提醒和熬夜提醒

【防水】5ATM

【其他功能】100+種運動模式、跑步課程、運動自動辨識；不支援NFC

OPPO Watch Free長方形錶面，相較於方形或圓形，螢幕更容易滑動。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
OPPO Watch Free長方形錶面，相較於方形或圓形，螢幕更容易滑動。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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