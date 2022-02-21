圖文開箱／Google Play Games服務搶先玩 鍵盤手把滑鼠操控最佳化

日前宣布推出讓玩家更無縫銜接遊玩體驗而打造Google Play Games服務，同時也宣布台灣與香港、南韓成為首波參與測試地區，並且開放使用者預約登記，筆者預先取得測試資格，並且進行簡單的遊玩體驗。

與Android TV環境不同的遊玩體驗

相較過去推動的Android TV遊玩體驗，Google強調此次在Windows PC上推行的Google Play Games服務，是以Google自行打造模擬器運作，搭配Windows PC足夠的硬體執行效能，藉此對應更穩定、流暢的遊戲執行效果，讓開發者打造遊戲時無須顧忌多數Android TV裝置運算效能不足。

▲先前由NVIDIA打造的Android TV — Shield TV

同時，與對應Android TV裝置的遊戲一樣，在Windows PC上推行的Google Play Games服務，一樣對應大尺寸螢幕顯示介面設計，同時也針對鍵盤、滑鼠，以及控制手把操作進行最佳化，讓使用者能透過更熟悉的操作方式由玩遊戲。

而有些人也會質疑市面上已經有BlueStacks一類的Android模擬器，同樣可讓使用者透過Windows PC遊玩Android平台發行遊戲，甚至也對應鍵盤、滑鼠及控制手把操作使用模式，但相比Google Play Games服務收錄遊戲加入與Google深入合作，並且整合Google服務項目，因此不會有其他模擬器仍有部分相容表現問題，同時開發者也能以此讓遊戲在Windows PC上有更好使用體驗。

目前Google Play Games服務要求硬體規格部分，至少需要使用8核心以上設計的CPU與遊戲等級GPU，記憶體也必須採用8GB以上容量，並且保留至少20GB儲存容量等，但預期未來也會加入更輕量等級規格的硬體設備使用，至於作業系統則必須在Windows 10 v2004之後版本。

不過，未來是否會加入支援Mac及Arm硬體裝置使用此項服務，Google表示目前仍未有計畫，但預期也會評估考慮可行性。

▲筆者以華碩僅對應4核心設計的Vivobook 13 Slate OLED進行測試，在安裝過程就顯示無法符合執行運作基本條件

遊玩之前，確認是否開啟硬體虛擬化等功能

在開始使用前，必須先確認所使用Windows PC是否開啟硬體虛擬化等功能，通常在筆電及市售桌機產品預設都會開啟，但如果是像筆者使用自行組裝機種的話，則建議在主機板BIOS介面確認是否開啟虛擬化功能，否則將無法正常使用Google Play Games服務。

例如，在Intel晶片主機板可確認「VT-x」選項是否開啟，或是在AMD晶片主機板確認是否開啟「SVM」選項，而各家主機板使用描述可能會有些差異，建議可以參考主機板說明書操作。

▲若主機無法開啟硬體虛擬化功能，同樣無法順利執行在Windows環境使用的Google Play Games服務

安裝Google Play Games服務主程式之後，即可從主畫面選擇初期上架的20款以上遊戲作品，並且將遊戲安裝至Windows PC儲存空間，接下來即可透過主畫面選擇預計遊玩遊戲內容。除了透過滑鼠、鍵盤操作，控制手把部分亦可對應有線連接，或是以藍牙連接使用模式，甚至在支援螢幕觸控的筆電上也能直接透過點按、滑動等方式操作遊玩。

▲Google Play Games服務安裝介面

▲Google Play Games服務主畫面，目前為beta測試階段，但未來或許還會調整

▲使用者設定項目可以檢視累積成就獎盃、編輯個人資料等項目

▲設定項目包含自動更新遊戲、個人隱私資料使用模式等

▲可以檢視個人下載安裝遊戲

至於在畫面顯示部分，相比透過BlueStacks等模擬器執行手機遊戲時，會以等比例形式放大呈現，在Google Play Games服務收錄遊戲則是由開發者重新調整介面，因此更適合大尺寸螢幕操作，甚至也針對滑鼠、鍵盤操作體驗進行最佳化，因此整體操作感受也會更加流暢。

依照Google說明，Google Play Games服務是針對有更進階遊玩體驗需求的玩家打造，讓這些玩家可以在手機遊玩之後，透過Windows PC接續遊玩，並且在不同裝置間共用相同遊戲儲存進度。

▲目前收錄遊戲作品已經陸續增加

▲更包含諸多在Google Play Store大規模推廣的遊戲作品

▲另外也包含許多業者主打遊戲

▲此次以《全面屍控》作為測試

▲畫面呈現幾乎與手機介面一樣，但是操作介面則針對鍵盤、滑鼠、觸控板或控制手把進行最佳化

▲操作介面多半會額外針對大尺寸螢幕進行最佳化調整

▲在Google Play Games服務由玩遊戲進度，將可與手機端遊戲內容同步，讓使用者能在PC、手機間持續遊戲進度

未來實際運作方式令人好奇

Google並未透露Google Play Games服務未來具體營運模式，是否僅作為Google Play Store延伸項目，或是為了訂閱使用模式作準備，甚至可能藉由Google Play Games服務銜接更龐大的PC等級遊戲市場。

此外，目前計費方式也尚未對外說明，很難猜測是否延續Google Play Store上的計費模式，亦即讓開發者自行決定遊戲採基本免費遊玩，並且透過其他付費方式提升遊戲體驗，或是直接以買斷形式使用遊戲內容。

不過，從推出Google Play Games服務的角度來看，可以確認Google希望能更深入遊戲市場佈局，因此選擇在目前最大PC遊戲平台環境推行Google Play Games服務，藉此讓開發者能將遊戲帶到更廣泛用戶族群的Windows市場。

▲Google Play Games目前仍以beta形式提供測試

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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