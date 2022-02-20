開箱影片／realme 9 Pro系列夜拍追光好好玩 1鍵啟動4大功能1濾鏡
realme發表 realme 9 Pro系列，台灣將於3月1日上市，YouTube頻道「束褲3C團」體驗該款手機後表示，realme 9 Pro拍照主打4大功能和1大濾鏡，透過Sony IMX766感光元件和長曝光的原理，讓夜拍效果更強，可拍出炫彩車流或人像配光軌的畫面，讓人驚訝「怎麼可以這樣拍」！
YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴表示，realme 9 Pro主打的相機4大功能包含「光軌城市」，可以用手機拍出夜裡的車流；「光軌人像」以人為主體，利用AI運算可將前面人像與後面光影做不同運算，打造景深光影效果；若想打造人來人往的情景，再強調自己的主體人像清楚的話，可使用「行人霧化」；最後為神奇的「光繪塗鴉」，可記錄燈光軌跡，像是夜晚玩螢光棒時就非常適合該模式。
此外，街拍模式也新增濾鏡「新潮復古」，可以在各式各樣的場景中拍出獨特的復古感。realme 9 Pro定價1萬1990元、realme 9 Pro+為1萬5990元，該款未來還有詳細開箱影片，再請鎖定《聯合新聞網》數位頻道。
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