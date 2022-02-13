開箱影片／HYD WeAir Plus IoT冷暖空氣清淨機D-68 遠端操控軋Dyson拚家中好空氣
Dyson（戴森）無葉風扇的風格成為產品一大特色，不過似乎出現勁敵了？YouTube頻道「我是賴瑞 /iamLarrie」開箱品牌HYD的「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」，外型走日系簡約風格，與Dyson功能差不多，結合涼風、暖風、空氣清淨機，並有UVC紫外線殺菌功能，不過價格上比Dyson便宜不少，但顏色僅有白色。
「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」內附HEPA濾網和UVC紫外線消菌燈，可確保家中空氣品質；風扇擺動角度左右約85度、上下可調整15度；配合App連結Wi-Fi，就能用無線方式操作機器、更能遠端操作，如此一來，便能在下班前用App網路設定家中過濾空氣，讓家裡擁有好空氣。「WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68」定價1萬9800元。
WeAir Plus IoT遠端智能涼暖風空氣清淨機D-68 遠端聰明用
【尺寸】25.5 x 25.5 x 70 cm
【顏色】白
【重量】4.6KG
【額定電壓與頻率】110V／60Hz
【適合坪數】7.5坪
【配件】搖控器、電源適配器、HEPA濾網
【特色】UVC紫外線淨化空氣防疫除菌、H13 HEPA濾網過濾奈米微粒潔淨空氣、涼暖風1-30℃制定室溫，四季適用、35 dB極靜運作輕音低噪、無葉扇設計360°全方位循環濾淨、IoT智慧家電遠端控制系統
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