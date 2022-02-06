開箱影片／TicWatch Pro 3 Ultra GPS手殘族救星 軍規Level續攻安卓界Apple Watch！

還記得堪稱是安卓界的Apple Watch──TicWatch Pro 3 GPS嗎？這次YouTube頻道「束褲3C團」再介紹該款手錶的頂級版「TicWatch Pro 3 Ultra GPS」，錶面大小比Apple Watch 44mm再大一些，提升到軍規的等級，使用上更有感；採雙層螢幕設計（1.39吋Retina AMOLED螢幕+FSTN液晶螢幕），會依使用需求，選擇合適的面板達到省電效果，可惜目前只有黑色的外觀可以選擇。

TicWatch Pro 3 Ultra GPS可搭配App使用，但在運動前記得先把App功能使用過一次並完整授權，否則就會遇到功能無法使用（如沒有授權心率就無法偵測等）。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

TicWatch Pro 3 Ultra GPS是定位在高強度運動產品，保護玻璃為康寧大猩猩玻璃，不怕意外撞擊，對於「手殘黨」更是福音；機身幾乎為金屬設計，錶帶使用航太級氟橡膠材質，比矽膠材質更舒服，遇到水也不會隨意滑落。他提醒，該款手錶可搭配App使用，但在運動前記得先把App功能使用過一次並完整授權，否則就會遇到功能無法使用（如沒有授權心率就無法偵測等）。TicWatch Pro 3 Ultra GPS定價為1萬990元。

TicWatch Pro 3 Ultra GPS使用航太級氟橡膠材質，比矽膠材質更舒服，遇到水也不會隨意滑落。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

TicWatch Pro 3 Ultra GPS 大錶面好操作

【顏色】黑色 【藍牙版本】5.0 【處理器】Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100旗艦晶片 【作業系統】Wear OS by Google™ 【記憶體】RAM：1GB/ROM：8GB 【電池續航】持久模式最高能持續45天／智慧模式續航：72hrs 【充電電壓】5V/1A 【錶帶寬度】22mm 【防水等級】IP68 【美國軍規標準】MIL-STD-810 【顯示螢幕】1.39吋454 x 454像素高解析Retina(R) AMOLED螢幕＋超省電FSTN液晶螢幕 【GPS衛星定位系統】GPS／Beidou／Glonass／Galileo／QZSS 【電池容量】595mAh 【尺寸】47 x 12.3mm 【重量】41g TicWatch Pro 3 Ultra GPS基本功能皆具備，像是心率、血氧偵測，還有罕見的噪音偵測可使用。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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