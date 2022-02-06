快訊

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

專訪／國民黨駐美代表處籌備妥當 朱立倫訪美可能生變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開箱影片／TicWatch Pro 3 Ultra GPS手殘族救星 軍規Level續攻安卓界Apple Watch！

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」介紹TicWatch Pro 3 Ultra GPS，採雙層螢幕設計（1.39吋Retina AMOLED螢幕+FSTN液晶螢幕），會依使用需求選擇合適的面板，達到省電效果。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」介紹TicWatch Pro 3 Ultra GPS，採雙層螢幕設計（1.39吋Retina AMOLED螢幕+FSTN液晶螢幕），會依使用需求選擇合適的面板，達到省電效果。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

還記得堪稱是安卓界的Apple Watch──TicWatch Pro 3 GPS嗎？這次YouTube頻道「束褲3C團」再介紹該款手錶的頂級版「TicWatch Pro 3 Ultra GPS」，錶面大小比Apple Watch 44mm再大一些，提升到軍規的等級，使用上更有感；採雙層螢幕設計（1.39吋Retina AMOLED螢幕+FSTN液晶螢幕），會依使用需求，選擇合適的面板達到省電效果，可惜目前只有黑色的外觀可以選擇。

TicWatch Pro 3 Ultra GPS可搭配App使用，但在運動前記得先把App功能使用過一次並完整授權，否則就會遇到功能無法使用（如沒有授權心率就無法偵測等）。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
TicWatch Pro 3 Ultra GPS可搭配App使用，但在運動前記得先把App功能使用過一次並完整授權，否則就會遇到功能無法使用（如沒有授權心率就無法偵測等）。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

TicWatch Pro 3 Ultra GPS是定位在高強度運動產品，保護玻璃為康寧大猩猩玻璃，不怕意外撞擊，對於「手殘黨」更是福音；機身幾乎為金屬設計，錶帶使用航太級氟橡膠材質，比矽膠材質更舒服，遇到水也不會隨意滑落。他提醒，該款手錶可搭配App使用，但在運動前記得先把App功能使用過一次並完整授權，否則就會遇到功能無法使用（如沒有授權心率就無法偵測等）。TicWatch Pro 3 Ultra GPS定價為1萬990元。

TicWatch Pro 3 Ultra GPS使用航太級氟橡膠材質，比矽膠材質更舒服，遇到水也不會隨意滑落。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
TicWatch Pro 3 Ultra GPS使用航太級氟橡膠材質，比矽膠材質更舒服，遇到水也不會隨意滑落。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

TicWatch Pro 3 Ultra GPS 大錶面好操作

【顏色】黑色

【藍牙版本】5.0

【處理器】Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100旗艦晶片

【作業系統】Wear OS by Google™

【記憶體】RAM：1GB/ROM：8GB

【電池續航】持久模式最高能持續45天／智慧模式續航：72hrs

【充電電壓】5V/1A

【錶帶寬度】22mm

【防水等級】IP68

【美國軍規標準】MIL-STD-810

【顯示螢幕】1.39吋454 x 454像素高解析Retina(R) AMOLED螢幕＋超省電FSTN液晶螢幕

【GPS衛星定位系統】GPS／Beidou／Glonass／Galileo／QZSS

【電池容量】595mAh

【尺寸】47 x 12.3mm

【重量】41g

TicWatch Pro 3 Ultra GPS基本功能皆具備，像是心率、血氧偵測，還有罕見的噪音偵測可使用。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
TicWatch Pro 3 Ultra GPS基本功能皆具備，像是心率、血氧偵測，還有罕見的噪音偵測可使用。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

開箱

延伸閱讀

開箱影片／Prelude SE MagSafe磁吸行動電源2關鍵贏蘋果原廠 他提醒挑這一物有眉角

開箱影片／安卓界的Apple Watch！ TicWatch Pro 3 GPS神奇雙層螢幕增加續航力

開箱影片／Sennheiser CX Plus聲音有層次 實測ANC降噪音質變厚實

開箱影片／選這色就對了！Philips TAT5556他笑曝耳機降噪效果：連包裹都收不到

相關新聞

開箱影片／TicWatch Pro 3 Ultra GPS手殘族救星 軍規Level續攻安卓界Apple Watch！

還記得堪稱是安卓界的Apple Watch──TicWatch Pro 3 GPS嗎？這次YouTube頻道「束褲3C團」再介紹該款手錶的頂級版「TicWatch Pro 3 Ultra GPS」，錶面大小比Apple Watch 44mm再大一些，提升到軍規的等級，使用上更有感；採雙層螢幕設計（1.39吋Retina AMOLED螢幕+FSTN液晶螢幕），會依使用需求，選擇合適的面板達到省電效果，可惜目前只有黑色的外觀可以選擇。

開箱影片／Prelude SE MagSafe磁吸行動電源2關鍵贏蘋果原廠 他提醒挑這一物有眉角

蘋果原廠MagSafe行動電源一直處在尷尬的定位，價格和充電效率並未占太大優勢。YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱BEZALEL的「Prelude SE MagSafe 立架式磁吸無線行動電源」，除了可以充電外，還可以變成手機立架，彌補以往其他MagSafe行動電源只能「躺在桌上」、或是想要使用手機時，需要握住一大塊區域的窘境。

和前2代實際比較！第三代AirPods動手玩 各方面均衡的聆聽使用體驗

去年10月隨著新款MacBook Pro一同揭曉，並且在去年底終於在台上市的第三代AirPods，目前似乎仍受限於晶片短缺與物流等因素影響，因此仍有缺貨情況。筆者目前也實際取得新款AirPods進行體驗，並且與先前已經推出的AirPods、AirPods Pro比對差異。

Paramount+獨家！ 《最後一戰》真人版影集3/24開播

先前預告許久的《最後一戰》 (Halo)真人改編電視劇，稍早確認將會在3月24日起透過前身為CBS All Access的Paramount+獨佔播出，並且釋出全新預告影片。

圖文開箱／華碩Vivobook 13 Slate OLED動手玩 色彩螢幕鮮豔、手寫功能的2 in 1

去年11月宣布結合平板、筆電及手寫筆完整體驗的Vivobook 13 Slate OLED，筆者這次取得針對媒體提供的特殊包裝設計，透過螢光橘與螢光黃等壓克力材質外盒，以及在盒裝上標示的「WOWTHEWORLD」標語，藉此凸顯此款2 in 1筆電針對年輕族群打造想法。

融合傳統車廠技術、電動車設計思維 Volvo XC 40 Recharge動手開

去年底正式在全球市場宣布推出，並且以全電形式驅動的Volvo XC40 Recharge，筆者有機會以短時間在台北市區雨天車水馬龍情況下體驗此款電動車的駕駛感受，雖然無法直接感受透過Google Maps更直覺將中途充電點規劃行進路線的便利性，以及車輛實際充電效率表現，但也充分感受駕駛輔助系統、車輛安全輔助系統等實用設計，另外也包含電動車帶來更直接的油門 (電門)反應與暴力的直接加速感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。