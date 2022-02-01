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Paramount+獨家！ 《最後一戰》真人版影集3/24開播

聯合新聞網 / 楊又肇

先前預告許久的《最後一戰》 (Halo)真人改編電視劇，稍早確認將會在3月24日起透過前身為CBS All Access的Paramount+獨佔播出，並且釋出全新預告影片。

《最後一戰》真人改編電視劇將以每集60分鐘長度內容呈現，並且由著名電影製作人史蒂芬史匹柏透過其安培林公司 (Amblin Television)進行拍攝。

而原本此真人改編電視劇是由Xbox娛樂工作室推動，但微軟後續將此工作室關閉，因此原本合作轉由美國有線電視網Showtime接手，安培林電視公司依然參與製作，同時微軟343工作室也同樣參與內容製作細節。

在2018年6月底時，Showtime確定將以第一季總計10集的電視劇進行製作，並且由曾經創作NBC電視劇《異度覺醒》的凱爾基倫負責編劇和主導，更與曾執導電影《猩球崛起》的魯柏華爾特共同擔任製片人，同時負責多集拍攝的導演。但後續魯柏華爾特因電視劇延後拍攝而退出，轉由曾執導BBC電視劇《司法正義》的奧托巴瑟斯特接手其職務，後續更確認由加拿大裔美國演員帕布羅薛伯飾演士官長角色，而原本就負責遊戲中Cortana角色配音的珍泰勒，同樣也會在電視劇中飾演Cortana的配音。

從最早在2013年確認將投入拍攝電視劇消息，《最後一戰》真人改編電視劇終於確定會在3月下旬播出，終於讓不少系列作品玩家、粉絲多年心願實現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

開箱 史蒂芬史匹柏

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