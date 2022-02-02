開箱影片／Prelude SE MagSafe磁吸行動電源2關鍵贏蘋果原廠 他提醒挑這一物有眉角

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聯合新聞網 / 綜合報導
「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱BEZALEL的「Prelude SE MagSafe立架式磁吸無線行動電源」，有蛛絲粉、午夜黑兩色可選擇。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）
「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱BEZALEL的「Prelude SE MagSafe立架式磁吸無線行動電源」，有蛛絲粉、午夜黑兩色可選擇。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）

蘋果原廠MagSafe行動電源一直處在尷尬的定位，價格和充電效率並未占太大優勢。YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG開箱BEZALEL的「Prelude SE MagSafe 立架式磁吸無線行動電源」，除了可以充電外，還可以變成手機立架，彌補以往其他MagSafe行動電源只能「躺在桌上」、或是想要使用手機時，需要握住一大塊區域的窘境。

Prelude SE MagSafe立架式磁吸無線行動電源在無線充電功率最高可答15W，也可接上有線變成一般行動電源。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）
Prelude SE MagSafe立架式磁吸無線行動電源在無線充電功率最高可答15W，也可接上有線變成一般行動電源。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）

阿康提到，如果真的想追求一顆高速充電、完美電量行動電源，「真的不要想去使用MagSafe行動電源」。而Prelude SE可以幫iPhone 13 Pro補到70%的電量，待在外面一整天使用手機免擔憂沒電，與蘋果原廠MagSafe行動電源充電功率只有5W相比，Prelude SE可以達到最高15W功率；此外它還能外接Type-C當成一般行動電源使用，又比蘋果原廠更具優勢。

Prelude SE MagSafe立架式磁吸無線行動電源 高效率

【尺寸】110 x 67 x 11mm

【重量】175g

【電池容量】5000mAh

【充電孔】Type-C

【輸出功率】無線充電：5W、7.5W、10W、15W／有線充電：20W

【USB-C輸出／輸入】：5V/3A、9V/2.2A

【顏色】蛛絲粉、午夜黑

【特色】支援MagSafe、無線及有線充電、變身手機立架、可同時充2個裝置（有線+無線、有線+MagSafe磁吸充）

Prelude SE MagSafe立架式磁吸無線行動電源可變身手機立架，橫放時看片超方便。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）
Prelude SE MagSafe立架式磁吸無線行動電源可變身手機立架，橫放時看片超方便。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）

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