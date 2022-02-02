開箱影片／Prelude SE MagSafe磁吸行動電源2關鍵贏蘋果原廠 他提醒挑這一物有眉角
蘋果原廠MagSafe行動電源一直處在尷尬的定位，價格和充電效率並未占太大優勢。YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱BEZALEL的「Prelude SE MagSafe 立架式磁吸無線行動電源」，除了可以充電外，還可以變成手機立架，彌補以往其他MagSafe行動電源只能「躺在桌上」、或是想要使用手機時，需要握住一大塊區域的窘境。
阿康提到，如果真的想追求一顆高速充電、完美電量行動電源，「真的不要想去使用MagSafe行動電源」。而Prelude SE可以幫iPhone 13 Pro補到70%的電量，待在外面一整天使用手機免擔憂沒電，與蘋果原廠MagSafe行動電源充電功率只有5W相比，Prelude SE可以達到最高15W功率；此外它還能外接Type-C當成一般行動電源使用，又比蘋果原廠更具優勢。
Prelude SE MagSafe立架式磁吸無線行動電源 高效率
【尺寸】110 x 67 x 11mm
【重量】175g
【電池容量】5000mAh
【充電孔】Type-C
【輸出功率】無線充電：5W、7.5W、10W、15W／有線充電：20W
【USB-C輸出／輸入】：5V/3A、9V/2.2A
【顏色】蛛絲粉、午夜黑
【特色】支援MagSafe、無線及有線充電、變身手機立架、可同時充2個裝置（有線+無線、有線+MagSafe磁吸充）
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