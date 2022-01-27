圖文開箱／華碩Vivobook 13 Slate OLED動手玩 色彩螢幕鮮豔、手寫功能的2 in 1

去年11月宣布結合平板、筆電及手寫筆完整體驗的Vivobook 13 Slate OLED，筆者這次取得針對媒體提供的特殊包裝設計，透過螢光橘與螢光黃等壓克力材質外盒，以及在盒裝上標示的「WOWTHEWORLD」標語，藉此凸顯此款2 in 1筆電針對年輕族群打造想法。

實際上，華碩在去年公布此款2 in 1筆電時，就已經說明鎖定學生族群，透過2 in 1形式設計，讓使用者能隨時以筆電，或是平板形式對應內容創作、內容觀看，或是學習輔助使用需求，同時能透過ASUS Pen 2.0手寫筆進行書寫、塗鴉，藉此在觸控、鍵盤等輸入之餘，能以更直覺筆觸與內容互動。

▲此次取得版本為特殊包裝，並未在市場實際銷售

▲以螢光橘與螢光黃等壓克力材質外盒包裝

▲內部盒裝物：主機、保護收納袋、USB-C充電器、SUS Pen 2.0手寫筆、可更換筆尖配件

▲Vivobook 13 Slate OLED採2 in 1形式設計，鍵盤保護蓋、背面立架與手寫筆夾均以磁吸方式固定

OLED螢幕為最大特色

而Vivobook 13 Slate OLED最大特色，自然是採用16:9顯示比例的13.3吋OLED螢幕，支援Dolby Vision，並且符合VESA DisplayHDR True Black 500設計，以及德國萊茵抗藍光認證，支援10.7億色彩顯示與0.2毫秒反應時間，最高亮度則可對應550nits，另外也對應1000000:1顯示對比，以及更深邃的黑色表現。

在長時間使用螢幕情況下，抗藍光護眼設計就顯得重要，而OLED螢幕更可對應真實色彩表現、更快反應速度，以及更高顯示對比與真實黑色表現，將可對應更好的影像觀看體驗，甚至對於影像創作也能對應更正確的色彩顯示。

▲採用16:9顯示比例的13.3吋OLED螢幕

▲支援10.7億色彩顯示與0.2毫秒反應時間，最高亮度則可對應550nits，另外也對應1000000:1顯示對比，以及更深邃的黑色表現

▲用來觀看支援HDR、Dolby Vision等規格的串流影音服務相當適合

足夠一般使用的硬體規格

另一方面，雖然Vivobook 13 Slate OLED僅配置運作時脈最高僅3.3GHz的Intel Pentium Silver N6000處理器，同時記憶體也僅配置4GB容量，但卻能對應更便利的行動上網體驗，同時配合螢幕機身僅7.9mm厚度，重量也只有785公克，即便加上磁吸式立架、可拆卸鍵盤與手寫筆依然不算重，而電池續航使用時間更達9.5小時，本身也支援PD快速充電，將能符合多數隨身使用需求。

▲配合ASUS Pen 2.0手寫筆對應細膩筆觸表現的書寫或繪畫體驗

其他設計，則包含採用與電源按鍵整合的指紋辨識器、抗噪麥克風，另外也能透過500萬畫像視訊鏡頭進行線上會議，或是透過1300萬畫素主相機鏡頭拍攝影像，作為後續創作使用。

至於作業系統預設為Wndows 11家用版S Mode，主要是配合硬體效能相對有限的設計使用，若有需要使用字型下載安裝的第三方應用程式情況時，就必須從S Mode轉換為標準版，但如此一來就無法逆向回溯為原本S Mode使用模式。

▲僅配置運作時脈最高僅3.3GHz的Intel Pentium Silver N6000處理器，同時記憶體也僅配置4GB容量，但仍可對應一般上網及簡單文書處理需求

▲配合磁吸鍵盤保護蓋提供恰到好處的輸入手感

▲背面磁吸立架能對應豐富的站立角度

▲透過磁吸方式固定

▲手寫筆亦可配合磁吸筆夾固定在機身背面

▲透過與電源按鍵整合的指紋辨識器驗證登入身分

▲提供3.5mm耳機孔、兩組USB-C連接埠，以及micro SD記憶卡擴充槽

小結

Vivobook 13 Slate OLED整體效能雖然不算討喜，但是如果用於一般文書處理，或是作為家中第二台電腦，尤其目前因為疫情影響，使得越來越多人必須在家工作，或是透過網路學習課程，其實相當適合。而Vivobook 13 Slate OLED原本定位就是針對學生族群使用需求打造，因此是以容易接受價格定位，提供足夠使用的硬體效能，搭配Windows 11使用體驗，以及2 in 1形式的設計，讓使用者能更方便隨身攜帶使用，同時也能配合手寫筆進行更細膩操作，或是進行繪畫、書寫，甚至簽署文件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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