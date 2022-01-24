融合傳統車廠技術、電動車設計思維 Volvo XC 40 Recharge動手開

去年底正式在全球市場宣布推出，並且以全電形式驅動的Volvo XC40 Recharge，筆者有機會以短時間在台北市區雨天車水馬龍情況下體驗此款電動車的駕駛感受，雖然無法直接感受透過Google Maps更直覺將中途充電點規劃行進路線的便利性，以及車輛實際充電效率表現，但也充分感受駕駛輔助系統、車輛安全輔助系統等實用設計，另外也包含電動車帶來更直接的油門 (電門)反應與暴力的直接加速感。

與其他車廠跨足電動車的目標一樣，Volvo自然也是因應市場預計在2025年至2030年實現碳足跡大幅減少，並且在2030年至2040年之間實現碳中和，甚至零碳排放的理想，自然也將旗下車輛陸續從傳統燃油系統設計，慢慢過渡至油電混合系統，計畫在未來幾年內持續提高純電驅動車輛銷售比重。

不過，Volvo希望成為市場第一個產品全面電氣化的豪華車輛品牌，意味希望能透過更好的車輛設計、更豐富駕駛體驗，以及更安全機制吸引消費者。

▲外型與燃油車款設計的XC40相仿，但又有許多不同

▲以「Recharge」標示為電動車設計

▲新版銘牌設計，透過「Twin」標示前後雙馬達設計

以此次推出的Volvo XC40 Recharge規格來看，主要定位在純電都會行休旅車，亦即比標準休旅車體型略小，並且比標準房車尺寸大一些，同時讓車內可使用空間更加靈活，對應長達465公里 (以NEDC新標歐洲循環測試所得數據)，以及前後雙馬達動力可達408匹馬力與時速0-100公里加速僅需4.9秒的性能表現，對於一般在都市內行駛，或是稍遠距離通勤等使用模式都相當足夠。

而充電部分則是採用SAE J1772 (Type 1)的AC交流電慢充，以及對應CCS1的DC直流快充介面，安全部分則是透過內外多組鏡頭監控鄰近路況、是否有車輛等物品靠近，或是確認駕駛操作精神狀況是否正常，同時也會配合雷達等元件提供Level 2等級的駕駛輔助，另外本身車載系統則是與Google合作可獨立上網運作的Android Auto作業系統，更支援透過OTA方式升級。

▲採用SAE J1772 (Type 1)的AC交流電慢充，以及對應CCS1的DC直流快充介面

▲車載系統採用與Google合作可獨立上網運作的Android Auto作業系統，更支援透過OTA方式升級

▲擋風玻璃除了搭載前方雷達元件，上方控制模組還包含天頂、燈光開關，以及SOS緊急呼救等控制功能

▲減少風阻設計的前空氣力學飾板，同時配置對應前方影像識別的攝影鏡頭

▲配合車輛上的感測元件，一旦有其他車輛或物品太靠近時，後視鏡就會發亮提醒駕駛留意

▲倒車時，或是車輛周圍有物品趨近時，中央螢幕也會藉由車輛四周攝影鏡頭形成全景視角畫面，讓駕駛確認車輛周圍狀況

以全新思維設計、加入傳統車廠技術

依照Volvo說明，相較科技業者從零基礎直接打造一台純電車輛，本身則是藉由長期造車經驗跨入電動車設計，並且加入全新思維。

▲除了以過往造車經驗設計車輛，更融合全新思維打造XC40 Recharge

因此比起其他傳統車廠打造的電動車仍保留啟動機制，XC 40 Recharge僅需駕駛將感應鑰匙帶進駕駛座內部範圍，車輛就會自動切換成啟動狀態，此時僅需將檔位切入「D」檔或「R」檔即可讓車輛作動。另外，XC 40 Recharge也不具手煞車設計，原因在於全電化之後，車輛在靜止情況下就會自動起動手煞車功能，避免車輛向前或向後滑動，直到油門 (電門)再次啟動才會解除。

另一個與傳統燃油車輛不同之處，在於機械結構設計上的差異，純電驅動車輛不像傳統燃油車輛會透過CVT等形式變速，而是將馬達扭力直接輸出為輪轉動力，因此在車輛完全沒電的情況下，基本上會相當難像傳統燃油車可以藉由切換至空檔順利推動車輛前進。

▲XC40 Recharge使用感應車鑰匙

車台是以電動車需求重新打造

從XC 40 Recharge外觀來看，基本上與燃油車輛設計的XC 40沒有太大差異，不過由於動力系統完全不同，因此車台與車架採用全新設計，潰縮空間設計也重新作了調整。比較明顯差異，在於XC 40 Recharge採用減少風阻設計的前空氣力學飾板，與傳統燃油車設計版本必須提供撞風讓引擎散熱的設計不同，而C柱上也標示Recharge字樣作為識別，另外包含前後下護板、黑色車頂與專屬鋁框都是電動車款獨有設計。

▲XC40 Recharge定位都市休旅車款，因此比起標準休旅車略小，約對應5人乘坐使用空間，至於車輛軸距則與燃油車款的XC40相同

▲採5門設計，後方配置電動尾門設計，輕按開關即可往上掀開，或是自動關閉

此外，Volvo更強調XC 40 Recharge採用堆疊式電池配置，因此讓後座仍有足夠空間，避免後座乘客覺得壓迫。至於去除傳統燃油引擎設計，因此前方也多了31公升的置物空間，同時底下也能擺放簡易車胎修補工具。

▲電池採堆疊設計，因此讓後座使用空間貼近一般燃油車款，降低後座乘客的壓迫感

▲前方利用移除傳統燃油引擎設計，額外提供31公升的置物空間

▲置物空間底下放置緊急補胎工具

車輛採前後52:48配重設計，配置總計27組、每組以12顆電池構成的電池模組 (總數達324顆)，使整車運作電壓介於325V至460V之間，總電量可達78kWh、實際可用75kWh的設計，至於電池則是採用LG化學提供產品。由於採用模組化設計，因此除了可透過模組之間節點監測電池狀態，同時也能針對發生問題的電池模組更換。

而車輛運作時是以全時四輪驅動，並且能以雙馬達動態分配前後動力輸出，甚至可以在過彎時，透過將轉向內側車輪施加煞車，藉此讓轉向更為輕鬆，同時也能降低電力輸出損耗。此外，由於採用無刷設計的永磁同步馬達，因此基本上無需作任何油水保養 (但還是要適時添加雨刷精)。

▲前座駕駛空間

▲電動調整座椅

▲後座使用空間

▲往前攤平即可增加更多置物空間，或是擺放較長物品

▲後方置物空間

▲採用針對電動車專用鋁框輪圈設計

更輕鬆的電車操駕體驗

在車輛行駛時，XC 40 Recharge提供標榜幾乎可以只用一個踏板控制車輛的「One-Pedal-Drive」操作模式，其中踩踏油門 (電門)一樣會讓車輛前進，但阻力相對會變得較高，而放開油門 (電門)時則會立即讓車輛以2.0 m/s2 (0.3G)的重力加速度停下，最後則可讓車輛完全靜止，藉此降低使用煞車比例。

▲由於電動車並未像傳統燃油車輛具備檔位變換設計，因此操作結構僅有油門 (電門)與煞車，而XC40 Recharge更額外提供幾乎可以只用一個踏板控制車輛的「One-Pedal-Drive」操作模式

不過，「One-Pedal-Drive」操作模式可能會讓一些人較難適應，但如果習慣之後，一樣可以透過踩踏、釋放油門 (電門)的力道來控制車輛前進與停下速度，並且確保最大電力回充效率。而XC 40 Recharge依然保留一般油門 (電門)使用模式，讓駕駛能像駕駛一般車輛操作踏板，只是電力回充效率會降低，同時也需要透過煞車使車輛停下。

至於在安全系統方面，XC 40 Recharge提供結合攝影機、雷達與感測元件，並且與Zenuity合作開發的ADAS先進駕駛輔助系統，可透過影像識別方式配合雷達、趨近感測等方式偵測車輛周圍狀況，藉此發出警告，或是啟動輔助駕駛功能，其中包含可識別道路邊線輔助轉向，以及自動控速巡航、與前車保持距離等，而在倒車或周圍有其他車輛等過於靠近情況，更會透過車內螢幕顯示全景影像，協助駕駛判斷車輛行進方向。

▲與Zenuity合作開發的ADAS先進駕駛輔助系統可對應識別道路邊線輔助轉向，以及自動控速巡航、與前車保持距離等輔助駕駛功能

Android Auto讓車輛更聰明、有趣

在XC 40 Recharge車載系統部分，則是採用與Google合作的Android Auto作業系統，與早期透過手機連接運作版本不同，此為Google從2016年開始提出的獨立運作版本，讓車輛版本即可像智慧型手機運作，並且具備獨立連網功能，同時也能透過Google Assistant數位助理服務以聲控方式操作車輛功能，或是藉由解析度為768 x 1020的9吋觸控螢幕進行操作，聲音輸出更配合harmon/kardon認證音響輸出。

▲採用獨立運作的Android Auto作業系統

▲搭載harmon/kardon認證音響

由於採用獨立運作的Android Auto設計，因此很多功能都是針對車輛使用模式打造，例如在Google Maps路徑規劃部分，就會同時參考車輛當前剩餘電量是否充足，並且會自動在路線規劃時加入是否需要在途中充電選項，其他應用則包含能與Google Home物聯網裝置連動，或是結合Google Pay的支付應用，但有些使用情境比較適合美國或歐洲地區，例如在較寒冷地區即可透過手機預先開啟車輛暖氣，或是在開車返回家中時，自動開啟車庫大門，並且點亮家裡燈光，甚至可在充電站直接透過車載系統上的Google Pay完成付款等。

不過，隨著獨立版本的Android Auto應用越來越普及，尤其之後會有更多品牌車款也開始加入使用，預期就會有更多應用功能在台灣地區落實。尤其在Google開始推動Android Ready SE設計規範之後，未來也將使更多車輛可以透過Android手機解鎖啟動，藉此比擬蘋果透過CarKey設計讓iPhone可作為新款BMW車款的「鑰匙」使用模式。

除了透過Android Auto強化車輛智慧功能，Volvo也提供碰撞事故發生時自動撥號、提供15年的on Call專人客服電話、SOS緊急呼救，以及提供4年網路流量吃到飽的手機app遠端遙控功能。至於在登入車載系統部分，則是加入可透過掃描QR Code方式即可透過Android或iOS裝置登入Google帳號，或是其他第三方app服務的帳號登入方式。

目前充電已經逐漸不是太大問題

最後，在許多人較煩惱的充電問題，XC 40 Recharge除了可透過家用充電樁補充電力，或是透過Volvo全台經銷處據點設置DC直流電快充站充電，另外也與Noodoe等業者合作充電服務。

目前Volvo已經在2021年在21處經銷據點提供超過120座充電設施，其中11處經銷據點完成11座雙槍DC直流電快充站，預計在2022年使22處經銷據點提供超過130座充電設施，其中將在17處經銷據點提供總計21座雙槍DC直流電快充站。

▲Volvo已經在2021年在21處經銷據點提供超過120座充電設施，其中11處經銷據點完成11座雙槍DC直流電快充站

▲充電時，儀表板會同步顯示充電進度

▲充電時顯示資訊

而在與多家充電服務業者合作部分，預計可提供超過400座充電設施，其中約30座為直流快充站，而在台灣境內將建構超過50座可供環島的快速充電服務網路。另外，配合台灣政府推動電動車發展，在2021年11月為止，全台已經累積佈建超過1500座採SAE J1772規格的AC交流電充電設施，更要求公營停車場需提供充電設施，並且持續鼓勵民營停車場業者加入佈建充電設施行列。

不過，更多人考慮的還是住家環境是否能夠充電，以目前許多社區型住宅使用需求來看，電動車使用比例依然不算高的情況來看，通常會願意在公共停車場區域設置充電樁的意願不高，因此也成為目前電動車普及化的阻礙影響之一 (其中還包含整體價格依然偏高)。

▲能否在家中自行充電，依然是許多人考量購買電動車的因素之一

以Volvo角度來看，則認為先在全台建置可供環島的充電網路，配合提供充電5分鐘，即可充入對應62.5公里行駛距離的電量，同時半小時即可從20%電量充至80%的DC直流快充站，讓使用者能在開車旅程途中補充電量，藉此解決車輛長途續航使用需求，後續則會配合台灣境內充電站密度持續提高，讓車主能更安心使用。

此外，不少車主擔心電池效能與使用壽命問題，Volvo也強調台灣氣候不像歐美地區氣候變化相對極端，加上電池採用模組化設計，並且加入溫控保護機制，讓電池能在正常情況下維持7-8年以上的使用壽命，差不多也是一般車輛正常使用汰換時間。

小結

以市場趨勢來看，電動車已經是未來主流使用趨勢，而不管是從零開始打造的電動車，或是以傳統車輛技術跨入發展的電動車，消費者接下來會的選擇將會越來越多，同時電動車價格親民化也是必然發展，但更重要的是業者與政府單位能否站在同一條線上，讓電動車加速普及。

從目前來看，現行推出的電動車雖然仍有持續成長空間，但是相比過去幾年的使用體驗已經進步許多，同時充電技術也持續提昇，透過快充方式讓車輛可在更短時間補充足夠完成下一段旅程的電力，或是能讓車輛完成充電，雖然消費者希望能在家充電可能還是會面臨居住環境等因素影響，但目前業者與政府的佈建想法則是讓消費者能在需要充電時，能有足夠的充電站選擇，避免車輛面臨沒電的焦慮感。

而隨著目前多數私人或公共停車場都已經開始建置可供電動車使用的充電站，同時更多新建大樓、住宅社區也都會加入充電站的設計，因此日後對於電動車使用需求將會更加友善，加上電動車低噪音、動力轉換率更高，已經採用更多便利的智慧駕駛體驗，預期未來路上將會看見更多電動車普遍使用。

此次Volvo推出的XC40 Recharge，雖然標榜為豪華都市休旅車款，但預售價格設定在新台幣219萬元，強調相比其他品牌推出的休旅車款價格更加親民，同時比起其他品牌推出房車款，更增加許多實用功能，甚至動力表現更有明顯突出，而車輛滿電時的最高行駛距離更長，成為整體表現更均勻的豪華電動車，讓消費者能有更划算的選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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