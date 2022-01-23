開箱影片／選這色就對了！Philips TAT5556他笑曝耳機降噪效果：連包裹都收不到

蘋果AirPods 3已在去年12月20日在官網開賣，但至今下訂後仍需要等1個月才到貨。若到現在還在猶豫是否要購買，可以看看YouTube頻道「蘋果爹」搶先開箱試用AirPods 3兩個月的心得！他認為佩戴上雖舒適，但相當挑耳型，有些人戴久了可能會滑落，有些人則不會。不過他仍讚賞音質與前代相比提升，但降噪上與耳塞式的AirPods Pro相比，還是遜色不少，且5990元的價格與其他品牌相比，定位相當尷尬。

2022-01-10 07:30