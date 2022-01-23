開箱影片／選這色就對了！Philips TAT5556他笑曝耳機降噪效果：連包裹都收不到
對飛利浦（Philips）的印象可能是電動牙刷和刮鬍刀，但他們在耳機領域也是出類拔萃唷！YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹飛利浦高階款藍牙耳機「TAT5556」，有Hybrid ANC主動式降噪功能、可達到75%以上的阻隔效果，他笑說戴上後「（安靜到）連包裹都收不到了」；搭載曜石黑、冰雪白2色，曜石黑上蓋與下蓋邊緣採用「古銅金」的色系，讓黑金體系提升不少質感。
Philips TAT5556製作了專為亞洲人設計的入耳式技術，雖然外型「較大粒」，但佩戴上仍相當舒適，單耳重量約5.2g，在戴了2小時後才會覺得有負擔感；充電盒支援無線充電、有線快充15分鐘可使用1小時，搭配充電盒可到22小時。阿貴說TAT5556抓住了2個重要音質：日系調音的中頻人聲甜、低頻明顯表現，不過若聽較為滄桑的歌曲時，可能會較為扣分，可以透過專屬App去調音改善。
PHILIPS TAT5556 金耳朵認證
【重量】0.047 kg
【顏色】曜石黑、冰雪白
【充電、續航】USB Type-C，15分鐘快充，可用1小時／通話約8小時，搭配充電盒可達22小時
【音響系統】封閉式
【磁鐵類型】釹
【阻抗】16歐姆
【敏感度】105dB
【喇叭直徑】12mm低音單元
【頻率反應】20 - 20000 Hz
【主動抗噪】Pro Hybrid混合性抗噪
【三種模式】抗噪,通透,標準模式
【麥克風】雙無線藍芽麥克風
【功能操作】接聽/掛斷,保留通話,拒絕來電
【防水係數】IPX4
【配件】三種尺寸耳塞更換
【藍牙設定檔】A2DP, AVRCP, HFP, HSP串流格式：SBC aptX
【藍牙】5.0，藍芽最大接收範圍10米
【支援編碼】AAC、SBC
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