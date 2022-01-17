開箱影片／POCO M4 Pro 5G「麻將鏡頭」少2物 擁大電量拚當高CP值手機

向來手機走CP值的POCO這次又出新機囉，YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹POCO M4 Pro 5G。POCO M4 Pro 5G為3D曲面背蓋，並有磨砂感與金屬光澤，外觀更具質感；鏡頭部分採大面積的模塊，鏡頭規則地排在一起，猛看像極「麻將」，電源鍵配置指紋辨識功能，也讓他大讚「真的很喜歡這功能」。

6.6吋的POCO M4 Pro 5G，重量僅195克，厚度也只有8.75mm，握起來剛剛好。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

6.6吋的POCO M4 Pro 5G有90Hz的螢幕更新率，擁有5000mAh大電量及支援33W有線快充，從0%充電到100%需68分33秒；回到外觀有如「麻將」的背面鏡頭，配置5000萬畫素F.18主鏡頭、800萬畫素F2.2約119度超廣角鏡頭，前面則配置1200萬F.245自拍鏡頭，算是堪用。與前代相比，拿掉微距和景深鏡頭，新增超廣角鏡頭，加上處理器、畫素、喇叭螢幕尺寸升級，讓阿貴認為仍是入門機或備用機首選。POCO M4 Pro 5G定價為6999元。

YouTube頻道「束褲3C團」實測POCO M4 Pro 5G夜拍效果，看起來算是普通堪用。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

POCO M4 Pro 5G 三色鬥豔

【顏色】冷酷藍、動力黑、活力黃 【儲存空間與記憶體】4GB+64GB、6GB+128GB 【尺寸】163.56mm x 75.78mm x 8.75mm 【重量】195g 【螢幕】6.6吋FHD+打孔螢幕，2400x1080 FHD+ 【螢幕更新率】90Hz 【處理器】MediaTek 天璣 810 【電池與充電】5000mAh、33W Pro快充 【相機】主要鏡頭：5000萬畫素f/1.8主鏡頭、800萬畫素f/2.2約119度超廣角鏡頭／前鏡頭：1200萬f/2.45自拍鏡頭 【安全性】機側指紋解鎖、AI臉部解鎖 【Sim卡】支援Nano-SIM + Nano-SIM／MicroSD三選二卡槽、雙卡雙待（5G+5G） 【藍牙】5.1 【系統】POCO專用MIUI 12.5，以Android 11為基礎 【感應器】環境光線感應器、陀螺儀、加速計、電子羅盤、紅外線發射器 【其他】雙喇叭、3.5mm耳機插孔等 POCO M4 Pro 5G共有三色可選擇，其中背面的鏡頭模組排列方式很有「麻將」Fu。（翻攝自POCO官網）

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