開箱影片／Sennheiser CX Plus音質有層次、價格不親民 開啟ANC降噪「聽感會跑掉」
主打平價耳機的Sennheiser（森海塞爾），YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的辛蒂日前開箱該品牌的真無線藍牙耳機「CX Plus True Wireless」（CX Plus），要價6490元，辛蒂形容「這個平價，顛覆我的想像。」雖然戴起來大大一顆，但單耳僅5.9克重，佩戴上不會顯得太重，但仍有異物感；一般配對過的藍牙耳機通常在開了充電盒後，就會直接配對，可是CX Plus卻須把耳機拿出來，才能連線成功，稍嫌麻煩。
Sennheiser CX Plus使用藍牙5.2，連線速度穩定，音質細膩有層次，此次加入ANC主動降噪和通透模式功能，若開啟ANC降噪，聲音會變得厚實但沒像原本來的那樣清爽；續航力上，官方稱可以使用8小時，實際測試約在6小時左右；擁有快速充電功能，放在充電盒裡充15分鐘，可以充一半的電量，若用來聽音樂，Sennheiser CX Plus仍是不錯的選擇。Sennheiser CX Plus定價6490元。
Sennheiser CX Plus True Wireless 音質有層次
【產品顏色】黑色、白色
【重量】單支耳機5.9g／充電艙35.1g
【藍牙晶片】未知
【藍牙版本】藍牙 5.2
【支援協定】SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive
【單體類型】True Response
【單體大小】7mm動圈
【阻抗程度】未知
【頻率響應】5Hz–21kHz
【電池容量】單耳55mAh／充電艙400～420mAh
【充電類型】Type-C 充電
【續航能力】耳機8小時／充電艙16小時
【通話規格】MEMS麥克風（單耳雙麥）
【防水係數】IPX4
【搭配App】Sennheiser Smart Control App
【特色】ANC主動降噪、透明聆聽、入離耳偵測、單耳使用
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