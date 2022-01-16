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開箱影片／Sennheiser CX Plus音質有層次、價格不親民 開啟ANC降噪「聽感會跑掉」

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」開箱Sennheiser CX Plus，不過要價6490元，似乎已經超越大家想像中的「親民價格」。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」開箱Sennheiser CX Plus，不過要價6490元，似乎已經超越大家想像中的「親民價格」。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

主打平價耳機的Sennheiser（森海塞爾），YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的辛蒂日前開箱該品牌的真無線藍牙耳機「CX Plus True Wireless」（CX Plus），要價6490元，辛蒂形容「這個平價，顛覆我的想像。」雖然戴起來大大一顆，但單耳僅5.9克重，佩戴上不會顯得太重，但仍有異物感；一般配對過的藍牙耳機通常在開了充電盒後，就會直接配對，可是CX Plus卻須把耳機拿出來，才能連線成功，稍嫌麻煩。

已配對過Sennheiser CX Plus，下次若要再使用，必須還要把耳機拿出來才能再次配對，而非一般其他藍牙耳機的開蓋即配對，稍嫌麻煩。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
已配對過Sennheiser CX Plus，下次若要再使用，必須還要把耳機拿出來才能再次配對，而非一般其他藍牙耳機的開蓋即配對，稍嫌麻煩。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

Sennheiser CX Plus使用藍牙5.2，連線速度穩定，音質細膩有層次，此次加入ANC主動降噪和通透模式功能，若開啟ANC降噪，聲音會變得厚實但沒像原本來的那樣清爽；續航力上，官方稱可以使用8小時，實際測試約在6小時左右；擁有快速充電功能，放在充電盒裡充15分鐘，可以充一半的電量，若用來聽音樂，Sennheiser CX Plus仍是不錯的選擇。Sennheiser CX Plus定價6490元。

Sennheiser CX Plus可在APP「Sennheiser Smart Control」調整EQ還有ANC降噪等功能。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
Sennheiser CX Plus可在APP「Sennheiser Smart Control」調整EQ還有ANC降噪等功能。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

Sennheiser CX Plus True Wireless 音質有層次

【產品顏色】黑色、白色

【重量】單支耳機5.9g／充電艙35.1g

【藍牙晶片】未知

【藍牙版本】藍牙 5.2

【支援協定】SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive

【單體類型】True Response

【單體大小】7mm動圈

【阻抗程度】未知

【頻率響應】5Hz–21kHz

【電池容量】單耳55mAh／充電艙400～420mAh

【充電類型】Type-C 充電

【續航能力】耳機8小時／充電艙16小時

【通話規格】MEMS麥克風（單耳雙麥）

【防水係數】IPX4

【搭配App】Sennheiser Smart Control App

【特色】ANC主動降噪、透明聆聽、入離耳偵測、單耳使用

Sennheiser CX Plus有黑與白兩色可供選擇。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
Sennheiser CX Plus有黑與白兩色可供選擇。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

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