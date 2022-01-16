開箱影片／Sennheiser CX Plus音質有層次、價格不親民 開啟ANC降噪「聽感會跑掉」

主打平價耳機的Sennheiser（森海塞爾），YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的辛蒂日前開箱該品牌的真無線藍牙耳機「CX Plus True Wireless」（CX Plus），要價6490元，辛蒂形容「這個平價，顛覆我的想像。」雖然戴起來大大一顆，但單耳僅5.9克重，佩戴上不會顯得太重，但仍有異物感；一般配對過的藍牙耳機通常在開了充電盒後，就會直接配對，可是CX Plus卻須把耳機拿出來，才能連線成功，稍嫌麻煩。

已配對過Sennheiser CX Plus，下次若要再使用，必須還要把耳機拿出來才能再次配對，而非一般其他藍牙耳機的開蓋即配對，稍嫌麻煩。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

Sennheiser CX Plus使用藍牙5.2，連線速度穩定，音質細膩有層次，此次加入ANC主動降噪和通透模式功能，若開啟ANC降噪，聲音會變得厚實但沒像原本來的那樣清爽；續航力上，官方稱可以使用8小時，實際測試約在6小時左右；擁有快速充電功能，放在充電盒裡充15分鐘，可以充一半的電量，若用來聽音樂，Sennheiser CX Plus仍是不錯的選擇。Sennheiser CX Plus定價6490元。

Sennheiser CX Plus可在APP「Sennheiser Smart Control」調整EQ還有ANC降噪等功能。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

Sennheiser CX Plus True Wireless 音質有層次