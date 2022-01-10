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開箱影片／充電盒可UV殺菌！LG TONE Free FP9藍牙耳機還有超實用功能
全球新冠肺炎疫情仍未停歇，你我更需要做好消毒工作、落實防疫新生活。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹一款LG「TONE Free FP9」真無線藍牙耳機，它不光光僅有耳機功能，充電盒裡頭竟然有UV殺菌清潔燈，在「有線充電」情況下，將耳機置入5分鐘，透過UVnano可以殺掉99.9%大腸桿菌及金黃色葡萄球菌，讓耳機這種私人用品的衛生等級提升不少。
LG TONE Free FP9藍牙編碼支援SBC與AAC，還有英國MERIDIAN調音，搭配APP使用可以感受音質的不同；除此之外，它的充電盒還有一項特別的功能，就是可以當作藍牙音頻傳輸器，利用USB-C to 3.5mm連接線，可以接上不具備藍牙功能的影音裝置，譬如普通桌機或是客運上的小電視，都能透過它來達到藍牙傳輸，再帶上耳機達到「真無線」功能，相當方便。LG TONE Free FP9定價5990元。
LG TONE Free FP9 戴出好習慣
【尺寸】單個耳機：21.2mm x 28.3mm x 23.2mm／充電盒：54.5mm x 54.5mm x 30mm
【重量】單個耳機：5.2g／充電盒：36.7g
【顏色】夜霧黑、晨霧白
【防水等級】IPX4
【藍牙規格】5.2
【續航力】最長24小時（耳機10小時、充電盒額外提供14小時）
【充電】耳機：1小時內／充電盒：2小時內，快充：充電5分鐘可使用1小時
【音效】結合英國MERIDIAN品牌技術專業調音（5種音場模式）
【解碼模式】SBC、AAC
【功能】UVnano衛生管理：充電盒內建紫外線燈5分鐘達99.9%殺菌、主動式降噪（ANC）、低聲通話模式、充電盒可作為藍牙音頻傳輸器、語音助理、環境音模式、LG TONE Free應用程式
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