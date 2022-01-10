快訊

【紅鏈風暴後】訂單轉走被迫成長 台廠不吃毒蘋果變更強？

只有N95能防Omicron？ 專家：3層外科手術口罩都不夠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開箱影片／充電盒可UV殺菌！LG TONE Free FP9藍牙耳機還有超實用功能

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」介紹LG TONE Free FP9 真無線藍牙耳機，充電盒裡頭有UV殺菌清潔燈，在「有線充電」情況下，將耳機置入5分鐘，透過UVnano可以殺掉99.9%大腸桿菌及金黃色葡萄球菌。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」介紹LG TONE Free FP9 真無線藍牙耳機，充電盒裡頭有UV殺菌清潔燈，在「有線充電」情況下，將耳機置入5分鐘，透過UVnano可以殺掉99.9%大腸桿菌及金黃色葡萄球菌。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

全球新冠肺炎疫情仍未停歇，你我更需要做好消毒工作、落實防疫新生活。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹一款LG「TONE Free FP9」真無線藍牙耳機，它不光光僅有耳機功能，充電盒裡頭竟然有UV殺菌清潔燈，在「有線充電」情況下，將耳機置入5分鐘，透過UVnano可以殺掉99.9%大腸桿菌及金黃色葡萄球菌，讓耳機這種私人用品的衛生等級提升不少。

LG TONE Free FP9有英國MERIDIAN調音，搭配APP使用可以感受音質的不同。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
LG TONE Free FP9有英國MERIDIAN調音，搭配APP使用可以感受音質的不同。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

LG TONE Free FP9藍牙編碼支援SBC與AAC，還有英國MERIDIAN調音，搭配APP使用可以感受音質的不同；除此之外，它的充電盒還有一項特別的功能，就是可以當作藍牙音頻傳輸器，利用USB-C to 3.5mm連接線，可以接上不具備藍牙功能的影音裝置，譬如普通桌機或是客運上的小電視，都能透過它來達到藍牙傳輸，再帶上耳機達到「真無線」功能，相當方便。LG TONE Free FP9定價5990元。

LG TONE Free FP9 戴出好習慣

【尺寸】單個耳機：21.2mm x 28.3mm x 23.2mm／充電盒：54.5mm x 54.5mm x 30mm

【重量】單個耳機：5.2g／充電盒：36.7g

【顏色】夜霧黑、晨霧白

【防水等級】IPX4

【藍牙規格】5.2

【續航力】最長24小時（耳機10小時、充電盒額外提供14小時）

【充電】耳機：1小時內／充電盒：2小時內，快充：充電5分鐘可使用1小時

【音效】結合英國MERIDIAN品牌技術專業調音（5種音場模式）

【解碼模式】SBC、AAC

【功能】UVnano衛生管理：充電盒內建紫外線燈5分鐘達99.9%殺菌、主動式降噪（ANC）、低聲通話模式、充電盒可作為藍牙音頻傳輸器、語音助理、環境音模式、LG TONE Free應用程式

LG TONE Free FP9真無線藍牙耳機有夜霧黑、晨霧白二色。（翻攝自LG官網）
LG TONE Free FP9真無線藍牙耳機有夜霧黑、晨霧白二色。（翻攝自LG官網）

開箱

延伸閱讀

開箱影片／要不要買AirPods 3？ 蘋果爹佩戴2個月讚音質提升、仍在意這些點

開箱影片／圓剛PW313D雙鏡頭翻轉視野 邊彈琴邊秀帥顏沒問題

開箱影片／realme narzo 50A大電量攻入門款 不到5000元藏小缺點也OK了

開箱影片／不可以色色！OPPO Find X3 Pro顯微鏡頭細節驚人 開起高效能1天要4充？

相關新聞

開箱影片／充電盒可UV殺菌！LG TONE Free FP9藍牙耳機還有超實用功能

全球新冠肺炎疫情仍未停歇，你我更需要做好消毒工作、落實防疫新生活。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹一款LG「TONE Free FP9」真無線藍牙耳機，它不光光僅有耳機功能，充電盒裡頭竟然有UV殺菌清潔燈，在「有線充電」情況下，將耳機置入5分鐘，透過UVnano可以殺掉99.9%大腸桿菌及金黃色葡萄球菌，讓耳機這種私人用品的衛生等級提升不少。

開箱影片／要不要買AirPods 3？ 蘋果爹佩戴2個月讚音質提升、仍在意這些點

蘋果AirPods 3已在去年12月20日在官網開賣，但至今下訂後仍需要等1個月才到貨。若到現在還在猶豫是否要購買，可以看看YouTube頻道「蘋果爹」搶先開箱試用AirPods 3兩個月的心得！他認為佩戴上雖舒適，但相當挑耳型，有些人戴久了可能會滑落，有些人則不會。不過他仍讚賞音質與前代相比提升，但降噪上與耳塞式的AirPods Pro相比，還是遜色不少，且5990元的價格與其他品牌相比，定位相當尷尬。

開箱影片／realme narzo 50A大電量攻入門款 不到5000元藏小缺點也OK了

覺得花大錢買了旗艦級手機卻發現一堆功能都用不到嗎？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹realme入門款手機「narzo 50A」，擁有6.5吋螢幕、6000mAh大電量、128GB儲存空間、3卡槽（4G Sim卡＋4G Sim卡＋記憶卡），加上不到5000元的價格，拿來當備用機或是純追劇專用相當適合。

開箱影片／不可以色色！OPPO Find X3 Pro顯微鏡頭細節驚人 開起高效能1天要4充？

各家手機都在推「微距鏡頭」，這功能對它來說是小兒科？YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的辛蒂開箱OPPO「Find X3 Pro」，在主鏡頭全焦段通殺，除了有微距超廣角、望遠鏡頭、廣角主鏡頭，夜拍部分大勝Google Pixel 6 Pro，另外還有超酷的300萬畫素「顯微鏡頭」。辛蒂說，開啟顯微鏡模式後，手機頂部需靠穩物件，手拿尾端拍攝就很好拍了，可選擇30x與60x，最讓人驚豔的，竟能拍成影片並錄製聲音，讓她開玩笑說「不要拍髒髒的東西喔！」

華米Amazfit GTR 3快速動手玩 長達21天續航、對應150款以上運動模式

華米科技以旗下Amazfit品牌，在今年10月推出GTR 3、GTS 3系列智慧手錶後，筆者也取得其中的GTR 3錶款進行簡單體驗。

開箱影片／圓剛PW313D雙鏡頭翻轉視野 邊彈琴邊秀帥顏沒問題

由於網路便利性及普及化，愈來愈多人加入實況行列當起直播主，因此擁有不錯的視訊鏡頭更顯得重要。YouTube頻道「邦尼幫你」介紹一款並非一般單鏡頭的產品，而是雙鏡頭—圓剛「PW313D」雙鏡頭網路視訊攝影機，強調1個網路攝影機，就能夠有2個視訊畫面。左右鏡頭各自為FHD 200萬畫素與500萬畫素鏡頭，皆有實體保護蓋，保護個人隱私。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。