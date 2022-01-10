開箱影片／充電盒可UV殺菌！LG TONE Free FP9藍牙耳機還有超實用功能

全球新冠肺炎疫情仍未停歇，你我更需要做好消毒工作、落實防疫新生活。YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹一款LG「TONE Free FP9」真無線藍牙耳機，它不光光僅有耳機功能，充電盒裡頭竟然有UV殺菌清潔燈，在「有線充電」情況下，將耳機置入5分鐘，透過UVnano可以殺掉99.9%大腸桿菌及金黃色葡萄球菌，讓耳機這種私人用品的衛生等級提升不少。

LG TONE Free FP9有英國MERIDIAN調音，搭配APP使用可以感受音質的不同。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

LG TONE Free FP9藍牙編碼支援SBC與AAC，還有英國MERIDIAN調音，搭配APP使用可以感受音質的不同；除此之外，它的充電盒還有一項特別的功能，就是可以當作藍牙音頻傳輸器，利用USB-C to 3.5mm連接線，可以接上不具備藍牙功能的影音裝置，譬如普通桌機或是客運上的小電視，都能透過它來達到藍牙傳輸，再帶上耳機達到「真無線」功能，相當方便。LG TONE Free FP9定價5990元。

LG TONE Free FP9 戴出好習慣