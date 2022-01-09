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開箱影片／要不要買AirPods 3？ 蘋果爹佩戴2個月讚音質提升、仍在意這些點

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「蘋果爹」試用AirPods 3兩個月，音質與前代相比提升，但降噪上與耳塞式的AirPods Pro相比，還是遜色不少。
YouTube頻道「蘋果爹」試用AirPods 3兩個月，音質與前代相比提升，但降噪上與耳塞式的AirPods Pro相比，還是遜色不少。

蘋果AirPods 3已在去年12月20日在官網開賣，但至今下訂後仍需要等1個月才到貨。若到現在還在猶豫是否要購買，可以看看YouTube頻道「蘋果爹」搶先開箱試用AirPods 3兩個月的心得！他認為佩戴上雖舒適，但相當挑耳型，有些人戴久了可能會滑落，有些人則不會。不過他仍讚賞音質與前代相比提升，但降噪上與耳塞式的AirPods Pro相比，還是遜色不少，且5990元的價格與其他品牌相比，定位相當尷尬。

全新AirPods 3抗汗抗水，耳機機身及充電盒皆具備IPX4防水等級，能適用更多使用情境需求。圖／蘋果提供
全新AirPods 3抗汗抗水，耳機機身及充電盒皆具備IPX4防水等級，能適用更多使用情境需求。圖／蘋果提供

蘋果爹說，AirPods 3新增「空間音訊」功能，在Apple TV+、Apple Music會相當有感，而YouTube、Disney+或其他串流平台時，也會模擬方式還原立體聲，還算是不錯，不過這些功能都是要搭配iPhone才能使用。他進一步讚賞AirPods 3支援MagSafe無線充電，會讓你更精確地「放置正確的點」充電。AirPods 3定價為5990元。

第3代AirPods支援MagSafe無線充電功能。圖／蘋果提供
第3代AirPods支援MagSafe無線充電功能。圖／蘋果提供

蘋果歷代AirPods規格比較。（製表／聯合新聞網）
蘋果歷代AirPods規格比較。（製表／聯合新聞網）

AirPods 3 音質大提升

【尺寸】耳機（單個）：30.79mm x 18.26 mm x 19.21mm／充電盒：54.40 mm x 21.38mm x 46.40 mm

【重量】單個耳機：4.28克／充電盒：37.91克

【處理器】H1耳機晶片

【電池】6小時，搭配充電盒最高30小時，置入充電盒內5分鐘，能提供約1小時的聆聽時間，或約1小時的通話時間

【充電盒】可使用MagSafe充電器、Qi認證的充電器或Lightning連接器充電

【音訊技術】特製的高位移範圍Apple驅動單體、特製的高動態範圍擴音器、具有動態頭部追蹤功能的空間音訊、適應性等化

【感測器】波束成形雙麥克風、內向式麥克風、皮膚感測器、動作偵測加速度計、

語音偵測加速度計、力度感測器

【防水等級】抗汗抗水功能（IPX4）

第3代AirPods。圖／蘋果提供
第3代AirPods。圖／蘋果提供

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