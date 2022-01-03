開箱影片／realme narzo 50A大電量攻入門款 不到5000元藏小缺點也OK了

覺得花大錢買了旗艦級手機卻發現一堆功能都用不到嗎？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹realme入門款手機「narzo 50A」，擁有6.5吋螢幕、6000mAh大電量、128GB儲存空間、3卡槽（4G Sim卡＋4G Sim卡＋記憶卡），加上不到5000元的價格，拿來當備用機或是純追劇專用相當適合。

realme narzo 50A背面的相機模組與指紋辨識做在一起，看起來更乾淨俐落。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme narzo 50A螢幕解析度只有1600 x 720，但想到價格不到5000元，這種小缺點也OK。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme narzo 50A背面的相機模組與指紋辨識做在一起，看起來更乾淨俐落，背後鏡頭有3顆（主鏡頭、微距、人像），及800萬畫素自拍鏡頭，基本攝影算是堪用，下方也保留3.5mm耳機孔；支援18W快充，從0%充到100%需3小時。但要注意的是該款手機重量雖然只有207克左右，但厚度有9.6mm，要單手握住操控有點困難；加上螢幕解析度只有1600 x 720，但想想realme narzo 50A定價只有4999元，好像這些小眉角似乎可以接受了。

realme narzo 50A的基本攝影算是堪用。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme narzo 50A 當導航機不錯用