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開箱影片／realme narzo 50A大電量攻入門款 不到5000元藏小缺點也OK了

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」介紹realme narzo 50A。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」介紹realme narzo 50A。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

覺得花大錢買了旗艦級手機卻發現一堆功能都用不到嗎？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹realme入門款手機「narzo 50A」，擁有6.5吋螢幕、6000mAh大電量、128GB儲存空間、3卡槽（4G Sim卡＋4G Sim卡＋記憶卡），加上不到5000元的價格，拿來當備用機或是純追劇專用相當適合。

realme narzo 50A背面的相機模組與指紋辨識做在一起，看起來更乾淨俐落。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
realme narzo 50A背面的相機模組與指紋辨識做在一起，看起來更乾淨俐落。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme narzo 50A螢幕解析度只有1600 x 720，但想到價格不到5000元，這種小缺點也OK。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
realme narzo 50A螢幕解析度只有1600 x 720，但想到價格不到5000元，這種小缺點也OK。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme narzo 50A背面的相機模組與指紋辨識做在一起，看起來更乾淨俐落，背後鏡頭有3顆（主鏡頭、微距、人像），及800萬畫素自拍鏡頭，基本攝影算是堪用，下方也保留3.5mm耳機孔；支援18W快充，從0%充到100%需3小時。但要注意的是該款手機重量雖然只有207克左右，但厚度有9.6mm，要單手握住操控有點困難；加上螢幕解析度只有1600 x 720，但想想realme narzo 50A定價只有4999元，好像這些小眉角似乎可以接受了。

realme narzo 50A的基本攝影算是堪用。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
realme narzo 50A的基本攝影算是堪用。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme narzo 50A 當導航機不錯用

【尺寸】164.5mm x 75.9mm x 9.6mm

【重量】207g

【螢幕】6.5吋迷你水滴全螢幕

【處理器】MediaTek Helio G85 遊戲處理器

【記憶體、儲存空間】4GB／128GB

【解析度】1600 X 720 HD+

【最高亮度】570尼特（陽光模式）

【顏色】午夜綠、清晨藍

【卡槽】雙SIM卡（支援4G）＋Micro SD卡

【充電】6000mAh，支援18W Type-C快充、反向充電

【鏡頭】5000萬主鏡頭（F1.8光圈，支援最高10倍數位變焦）、200萬微距鏡頭（F2.4光圈）、200萬人像鏡頭（F2.4光圈）、800萬自拍鏡頭（F2.0光圈）

【連結方式】USB Type-C

realme narzo 50A共有午夜綠、清晨藍兩色可選擇。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
realme narzo 50A共有午夜綠、清晨藍兩色可選擇。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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