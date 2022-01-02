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開箱影片／不可以色色！OPPO Find X3 Pro顯微鏡頭細節驚人 開起高效能1天要4充？

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」開箱OPPO Find X3 Pro，竟有4顆主鏡頭，其中以顯微鏡頭最具特色。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」開箱OPPO Find X3 Pro，竟有4顆主鏡頭，其中以顯微鏡頭最具特色。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

各家手機都在推「微距鏡頭」，這功能對它來說是小兒科？YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的辛蒂開箱OPPO「Find X3 Pro」，在主鏡頭全焦段通殺，除了有微距超廣角、望遠鏡頭、廣角主鏡頭，夜拍部分大勝Google Pixel 6 Pro，另外還有超酷的300萬畫素「顯微鏡頭」。辛蒂說，開啟顯微鏡模式後，手機頂部需靠穩物件，手拿尾端拍攝就很好拍了，可選擇30x與60x，最讓人驚豔的，竟能拍成影片並錄製聲音，讓她開玩笑說「不要拍髒髒的東西喔！」

OPPO Find X3 Pro的顯微鏡模式，可放大30倍與60倍，並可以錄影錄音，將細節拍的一清二楚。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
OPPO Find X3 Pro的顯微鏡模式，可放大30倍與60倍，並可以錄影錄音，將細節拍的一清二楚。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

OPPO Find X3 Pro採用3K曲面AMOLED螢幕，可透過「色彩視覺增強」，打造適合自己的螢幕顏色，辛蒂大讚發色真的是一等一。使用隨附的65W充電頭，充飽只要43分鐘，但辛蒂實測，若將手機開起高效能模式（指效能全開），恐怕一下子就沒電，「一天下來要四充（充電四次）」，但對於它快放又快充，辛蒂說還算能接受。雖然OPPO Find X3 Pro在旗艦規格給好給滿，但還是認為定價3萬2990元真的「有點貴」。

實測OPPO Find X3 Pro夜拍功能與Google的Pixel 6 Pro相比，畫質好上許多。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
實測OPPO Find X3 Pro夜拍功能與Google的Pixel 6 Pro相比，畫質好上許多。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

OPPO Find X3 Pro 鏡頭全焦段通殺

【尺寸】163.6mm x 74.0mm x 8.26mm

【重量】約193g

【顏色】鏡黑、霧藍

【記憶體】12GB RAM + 256GB ROM

【螢幕】6.7吋，3216 x 1440 (QHD+)，螢幕更新率120Hz

【處理器】Qualcomm Snapdragon 888處理器

【電池】2200mAh/17.02Wh（額定值）2250mAh/17.41Wh（典型值），支援SuperVOOC 2.0超級閃充、SuperVOOC超級閃充、VOOC閃充、PD （9V/2A）、QC（9V/2A）

【鏡頭】

主鏡頭：5000萬畫素廣角鏡頭（Sony IMX 766感光元件，1/1.56"超大感光面積，F/1.8光圈）、5000萬畫素超廣角鏡頭（Sony IMX 766感光元件，1/1.56"超大感光面積，F/2.2光圈，原生110° 超廣視角）、1300萬畫素長焦鏡頭（F/2.4光圈，5 倍混合變焦，最高 20 倍數位變焦）、300萬畫素顯微鏡頭（F/3.0光圈，60倍放大，FHD影片錄製）

前鏡頭：3200萬畫素超清晰自拍鏡頭（F/2.4光圈，5P鏡頭，FOV 81°）

【SIM卡】Nano-SIM卡，支援5G雙卡雙待

【特色】十億色彩雙主鏡頭、十億色臻彩螢幕、10bit色彩引擎系統、未來感曲線設計、65W SuperVOOC 2.0超級閃充

OPPO Find X3 Pro共有鏡黑與霧藍2色可挑選，外型採流線型設計，頗具未來感。（翻攝自OPPO官網）
OPPO Find X3 Pro共有鏡黑與霧藍2色可挑選，外型採流線型設計，頗具未來感。（翻攝自OPPO官網）

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