開箱影片／不可以色色！OPPO Find X3 Pro顯微鏡頭細節驚人 開起高效能1天要4充？

各家手機都在推「微距鏡頭」，這功能對它來說是小兒科？YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的辛蒂開箱OPPO「Find X3 Pro」，在主鏡頭全焦段通殺，除了有微距超廣角、望遠鏡頭、廣角主鏡頭，夜拍部分大勝Google Pixel 6 Pro，另外還有超酷的300萬畫素「顯微鏡頭」。辛蒂說，開啟顯微鏡模式後，手機頂部需靠穩物件，手拿尾端拍攝就很好拍了，可選擇30x與60x，最讓人驚豔的，竟能拍成影片並錄製聲音，讓她開玩笑說「不要拍髒髒的東西喔！」

OPPO Find X3 Pro的顯微鏡模式，可放大30倍與60倍，並可以錄影錄音，將細節拍的一清二楚。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

OPPO Find X3 Pro採用3K曲面AMOLED螢幕，可透過「色彩視覺增強」，打造適合自己的螢幕顏色，辛蒂大讚發色真的是一等一。使用隨附的65W充電頭，充飽只要43分鐘，但辛蒂實測，若將手機開起高效能模式（指效能全開），恐怕一下子就沒電，「一天下來要四充（充電四次）」，但對於它快放又快充，辛蒂說還算能接受。雖然OPPO Find X3 Pro在旗艦規格給好給滿，但還是認為定價3萬2990元真的「有點貴」。

實測OPPO Find X3 Pro夜拍功能與Google的Pixel 6 Pro相比，畫質好上許多。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

OPPO Find X3 Pro 鏡頭全焦段通殺