華米Amazfit GTR 3快速動手玩 長達21天續航、對應150款以上運動模式

華米科技以旗下Amazfit品牌，在今年10月推出GTR 3、GTS 3系列智慧手錶後，筆者也取得其中的GTR 3錶款進行簡單體驗。

智慧手錶對於許多人來說，最大阻礙通常是電力，以及是否方便使用，因此除了外觀是否能與穿著搭配之餘，很多人更偏重智慧手錶電池續航表現，以及錶面是否足夠顯示必要資訊，方便使用者在抬手時快速檢視。

而Amazfit GTR 3則是標榜單次充電可對應長達21天續航使用時間，同時更搭載1.39吋圓形無邊框螢幕，雖然比起GTR 3 Pro採用的1.45吋螢幕略小，但也足夠在單手抬起時，即可快速透過錶面檢視簡訊等內容，無須額外動手操作即可順利觀看簡短內容。

▲盒裝採簡潔設計

由於本身並非採用Google的Wear OS，而是採用華米科技自製Zepp OS，支援與Android、iOS裝置配對使用，最高可在一般使用情況下對應21天電池續航表現，重度使用仍可維持9天左右的續航時間，甚至在GPS連續維持開啟情況下也能對應38小時續航表現。

若啟用省電模式更可將電池續航時間延長至40天，因此對於許多人的電力使用需求應該相當充足。

▲Amazfit GTR 3

▲由於並非使用Google的Wear OS，而是透過自製Zepp OS與Android、iOS裝置連動，因此必須配合Zepp app進行配對設定

▲Zepp app記錄數據能與Google Fit、蘋果健康功能連動，而app內也能讓使用者快速檢視個人運動狀況

外觀部分，Amazfit GTR 3採用簡單的輕薄圓形錶身設計，同時亦可配合標準20mm錶帶使用，可依照個人需求交換不同錶帶配件。而操作部分除了透過觸控，更可透過右側兩組按鍵，其中一組按鍵同時具備旋轉功能，方便使用者上下控制選項，下方按鍵則可快速進入運動選單，方便選擇運動模式。

配合手錶內建GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS等5種全球各地區適用的衛星定位系統，使用者也能透過Amazfit GTR 3記錄行走、跑步等運動軌跡。

▲採用簡單的輕薄圓形錶身設計，可使用標準20mm錶帶配件，主要操作則是透過觸控，以及搭配右側上方具備可旋轉功能的功能按鍵，以及下方可快速呼叫運動模式選單的按鍵使用模式

▲盒裝內配件相當簡單，只有手錶本體、充電器，以及說明書

▲充電器採磁吸固定方式

至於錶身則採用華米科技旗下新款生物識別感應器BioTracker PPG 3.0，可對應全天候監測心率、血氧和壓力等數據量測，同時更可透過app進行一鍵量測，讓使用者能透過45秒等待時間，一次完成心率、血氧、壓力、呼吸速率四項健康指標數據。

此外，Amazfit GTR 3依然可以獨立量測心率、血氧、壓力、呼吸速率等數據，同樣也支援全天候心率變化監測，以及24小時血氧量測，甚至可以開啟高、低心率警示與低血氧飽和度警示功能，藉此提醒使用者留意個人身體狀況。

▲採用華米科技旗下新款生物識別感應器BioTracker PPG 3.0，可對應全天候監測心率、血氧和壓力等數據量測

運動模式則可對應150款以上，並且能自動識別使用者是否進行戶外跑步、室內步行、健走、橢圓機、划船機、跑步機、戶外自行車、泳池游泳等8種基礎運動模式，使用者亦可手動設定當前實際運動模式，讓量測數據可以更貼近真實。

至於睡眠模式，則可識別淺眠、深眠、做夢等情況下的快速動眼期，或是清醒狀態，透過記錄不同睡眠狀態分布佔比，藉此分析實際睡眠狀態。

所量測健康數據，則能與Google Fit app、蘋果健康連動，並且能將運動數據與其他穿戴裝置量測數據統整，方便使用者分析個人身體運動及整體健康狀態。

▲Amazfit GTR 3

以整體來看，Amazfit GTR 3採用輕薄、圓形錶面，以及容易交換各類錶帶配件，加上本身電力續航時間可達21天，實際上可以讓使用者對應必要時間觀看、訊息通知、檢視內容等功能，其實就已經解決絕大多數的使用需求，同時本身售價更在新台幣5000元之內，並且比智慧手環更容易搭配穿著，其實是相當划算的選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》