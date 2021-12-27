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開箱影片／圓剛PW313D雙鏡頭翻轉視野 邊彈琴邊秀帥顏沒問題

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「邦尼幫你」介紹圓剛PW313D雙鏡頭網路視訊攝影機，強調1個網路攝影機，就能夠有2個視訊畫面。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
YouTube頻道「邦尼幫你」介紹圓剛PW313D雙鏡頭網路視訊攝影機，強調1個網路攝影機，就能夠有2個視訊畫面。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

由於網路便利性及普及化，愈來愈多人加入實況行列當起直播主，因此擁有不錯的視訊鏡頭更顯得重要。YouTube頻道「邦尼幫你」介紹一款並非一般單鏡頭的產品，而是雙鏡頭—圓剛「PW313D」雙鏡頭網路視訊攝影機，強調1個網路攝影機，就能夠有2個視訊畫面。左右鏡頭各自為FHD 200萬畫素與500萬畫素鏡頭，皆有實體保護蓋，保護個人隱私。

圓剛PW313D為夾式裝置，在拍攝上或許會受到限制，但雙鏡頭的右鏡頭可旋轉角度，甚至翻轉到另一邊。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
圓剛PW313D為夾式裝置，在拍攝上或許會受到限制，但雙鏡頭的右鏡頭可旋轉角度，甚至翻轉到另一邊。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

圓剛PW313D可當作雙人視訊攝影機或實物攝影機，且雙鏡頭的右鏡頭能旋轉角度，甚至翻轉到另一邊，譬如左側可拍攝自己，右邊可「垂拍」拍攝畫畫模樣。但要滿足一次整合2個視訊畫面，需要安裝圓剛自家軟體「CamEngine」，在該軟體可隨意拖拉2視訊畫面位置，並調整變焦，甚至垂拍導致變形的模樣都能透過「梯型校正」回到正確角度，最後再輸出畫面給視訊軟體使用，相當方便。圓剛PW313D定價為3990元。

圓剛PW313D可透過圓剛自家軟體「CamEngine」的梯形校正功能，將垂拍導致變形的圖片回到方正模樣。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
圓剛PW313D可透過圓剛自家軟體「CamEngine」的梯形校正功能，將垂拍導致變形的圖片回到方正模樣。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

圓剛PW313D 捕捉多元視角

【麥克風】雙全向性麥克風

【對焦模式】自動對焦

【鏡頭】左鏡頭：2MP CMOS感光元件（1920 x 1080，30 fps）／右鏡頭：5MP CMOS Sensor（2592 x 1944，30 fps）

【視野角度】71度／76度

【連結】USB 2.0

【特色】USB隨插即用、可自由調整自動對焦或手動對焦、最大270度上下調整角度、鏡頭遮蓋保護隱私、可用專屬軟體CamEngine 4做進階設定

圓剛PW313D左右鏡頭各自為FHD 200萬畫素與500萬畫素鏡頭，皆有實體保護蓋，保護個人隱私。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
圓剛PW313D左右鏡頭各自為FHD 200萬畫素與500萬畫素鏡頭，皆有實體保護蓋，保護個人隱私。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

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