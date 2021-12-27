開箱影片／圓剛PW313D雙鏡頭翻轉視野 邊彈琴邊秀帥顏沒問題

由於網路便利性及普及化，愈來愈多人加入實況行列當起直播主，因此擁有不錯的視訊鏡頭更顯得重要。YouTube頻道「邦尼幫你」介紹一款並非一般單鏡頭的產品，而是雙鏡頭—圓剛「PW313D」雙鏡頭網路視訊攝影機，強調1個網路攝影機，就能夠有2個視訊畫面。左右鏡頭各自為FHD 200萬畫素與500萬畫素鏡頭，皆有實體保護蓋，保護個人隱私。

圓剛PW313D為夾式裝置，在拍攝上或許會受到限制，但雙鏡頭的右鏡頭可旋轉角度，甚至翻轉到另一邊。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

圓剛PW313D可當作雙人視訊攝影機或實物攝影機，且雙鏡頭的右鏡頭能旋轉角度，甚至翻轉到另一邊，譬如左側可拍攝自己，右邊可「垂拍」拍攝畫畫模樣。但要滿足一次整合2個視訊畫面，需要安裝圓剛自家軟體「CamEngine」，在該軟體可隨意拖拉2視訊畫面位置，並調整變焦，甚至垂拍導致變形的模樣都能透過「梯型校正」回到正確角度，最後再輸出畫面給視訊軟體使用，相當方便。圓剛PW313D定價為3990元。

圓剛PW313D可透過圓剛自家軟體「CamEngine」的梯形校正功能，將垂拍導致變形的圖片回到方正模樣。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

圓剛PW313D 捕捉多元視角