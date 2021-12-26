開箱影片／Xperia PRO-I相機規格塞手機裡！YouTuber必備、驚豔夜拍清晰無噪點
這到底是相機還是手機？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱Sony的「Xperia PRO-I」，6.5吋4K HDR OLED螢幕，支援120Hz螢幕更新率，也能拍出4K 120Hz影片，右側邊有實體的拍照按鍵，按起來如同一般相機快門的Fu。另外，主鏡頭配備3顆鏡頭，還能用肉眼看得到2.0和4.0光圈物理切換的狀況，也難怪官方將它定位在相機產品線。
阿貴笑稱，Xperia PRO-I是「數位相機的規格藏在手機裡」，為了兼顧手機大小及高速連拍效果，1.0型感光元件可以帶來2.4μm感光效果，在夜拍低光源下仍保留細節，更為純淨無噪點，防手震效果也非常不錯，動態追蹤、人眼或動物眼對焦都具備；收音部分共有上下及後方3個收音孔，確保拍攝收音之品質。阿貴說，若想經營自媒體，可購買該款豪華攝影組，內附無線搖控握把、磁吸式螢幕，就能隨處輕鬆拍。Sony Xperia PRO-I定價4萬8880元；豪華攝影組為5萬9850元。
Xperia PRO-I 秀出Sony黑科技
【螢幕】6.5吋21:9顯示幕、4K HDR OLED、120Hz螢幕更新率
【尺寸】166 x 72 x 8.9 mm
【重量】211g
【顏色】霧黑色
【處理器】Qualcomm® 驍龍888 5G 行動平台
【作業系統】Android 11
【防水】抗水（IPX5/IPX8）、防塵（IP6X）
【電池】4500mAh
【相機】主鏡頭：1200萬畫素F2.2 16mm鏡頭、1200萬畫素F2.0/F4.0 24mm鏡頭，以及1200萬畫素F2.4 50mm鏡頭／前鏡頭：800萬畫素F2.0自拍鏡頭
【記憶體】12GB
【SIM卡】混合式雙SIM卡
【特色】搭載相位式偵測AF感光元件的1.0型Exmor RS CMOS感光元件、靜態影像和影片專用的眼部AF功能、ZEISS Tessar T*鏡頭和雙光圈、3D iToF測距感測器、快門按鈕、內建掛繩孔設計、Videography Pro模式、Cinematography模式、可用4K HDR 120fps格式拍攝
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