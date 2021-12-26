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開箱影片／Xperia PRO-I相機規格塞手機裡！YouTuber必備、驚豔夜拍清晰無噪點

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」開箱Sony Xperia PRO-I，相當適合經營自媒體的人入手。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」開箱Sony Xperia PRO-I，相當適合經營自媒體的人入手。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

這到底是相機還是手機？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱Sony的「Xperia PRO-I」，6.5吋4K HDR OLED螢幕，支援120Hz螢幕更新率，也能拍出4K 120Hz影片，右側邊有實體的拍照按鍵，按起來如同一般相機快門的Fu。另外，主鏡頭配備3顆鏡頭，還能用肉眼看得到2.0和4.0光圈物理切換的狀況，也難怪官方將它定位在相機產品線。

Sony Xperia PRO-I主鏡頭有3個，分別是1200萬畫素F2.2 16mm鏡頭、1200萬畫素F2.0/F4.0 24mm鏡頭，以及1200萬畫素F2.4 50mm鏡頭。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Sony Xperia PRO-I主鏡頭有3個，分別是1200萬畫素F2.2 16mm鏡頭、1200萬畫素F2.0/F4.0 24mm鏡頭，以及1200萬畫素F2.4 50mm鏡頭。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Sony Xperia PRO-I側邊有實體的拍照按鍵，按起來如同一般相機快門的Fu。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Sony Xperia PRO-I側邊有實體的拍照按鍵，按起來如同一般相機快門的Fu。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

阿貴笑稱，Xperia PRO-I是「數位相機的規格藏在手機裡」，為了兼顧手機大小及高速連拍效果，1.0型感光元件可以帶來2.4μm感光效果，在夜拍低光源下仍保留細節，更為純淨無噪點，防手震效果也非常不錯，動態追蹤、人眼或動物眼對焦都具備；收音部分共有上下及後方3個收音孔，確保拍攝收音之品質。阿貴說，若想經營自媒體，可購買該款豪華攝影組，內附無線搖控握把、磁吸式螢幕，就能隨處輕鬆拍。Sony Xperia PRO-I定價4萬8880元；豪華攝影組為5萬9850元。

Sony Xperia PRO-I有可變光圈，能用肉眼看得到2.0和4.0光圈物理切換的狀況，並有1.0型感光元件，可以帶來2.4μm感光效果，在夜拍低光源下仍保留細節，更為純淨無噪點。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Sony Xperia PRO-I有可變光圈，能用肉眼看得到2.0和4.0光圈物理切換的狀況，並有1.0型感光元件，可以帶來2.4μm感光效果，在夜拍低光源下仍保留細節，更為純淨無噪點。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Xperia PRO-I 秀出Sony黑科技

【螢幕】6.5吋21:9顯示幕、4K HDR OLED、120Hz螢幕更新率

【尺寸】166 x 72 x 8.9 mm

【重量】211g

【顏色】霧黑色

【處理器】Qualcomm® 驍龍888 5G 行動平台

【作業系統】Android 11

【防水】抗水（IPX5/IPX8）、防塵（IP6X）

【電池】4500mAh

【相機】主鏡頭：1200萬畫素F2.2 16mm鏡頭、1200萬畫素F2.0/F4.0 24mm鏡頭，以及1200萬畫素F2.4 50mm鏡頭／前鏡頭：800萬畫素F2.0自拍鏡頭

【記憶體】12GB

【SIM卡】混合式雙SIM卡

【特色】搭載相位式偵測AF感光元件的1.0型Exmor RS CMOS感光元件、靜態影像和影片專用的眼部AF功能、ZEISS Tessar T*鏡頭和雙光圈、3D iToF測距感測器、快門按鈕、內建掛繩孔設計、Videography Pro模式、Cinematography模式、可用4K HDR 120fps格式拍攝

Sony Xperia PRO-I目前僅有霧黑色。（翻攝自Sony官網）
Sony Xperia PRO-I目前僅有霧黑色。（翻攝自Sony官網）

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