開箱影片／Xperia PRO-I相機規格塞手機裡！YouTuber必備、驚豔夜拍清晰無噪點

這到底是相機還是手機？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴開箱Sony的「Xperia PRO-I」，6.5吋4K HDR OLED螢幕，支援120Hz螢幕更新率，也能拍出4K 120Hz影片，右側邊有實體的拍照按鍵，按起來如同一般相機快門的Fu。另外，主鏡頭配備3顆鏡頭，還能用肉眼看得到2.0和4.0光圈物理切換的狀況，也難怪官方將它定位在相機產品線。

Sony Xperia PRO-I主鏡頭有3個，分別是1200萬畫素F2.2 16mm鏡頭、1200萬畫素F2.0/F4.0 24mm鏡頭，以及1200萬畫素F2.4 50mm鏡頭。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Sony Xperia PRO-I側邊有實體的拍照按鍵，按起來如同一般相機快門的Fu。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

阿貴笑稱，Xperia PRO-I是「數位相機的規格藏在手機裡」，為了兼顧手機大小及高速連拍效果，1.0型感光元件可以帶來2.4μm感光效果，在夜拍低光源下仍保留細節，更為純淨無噪點，防手震效果也非常不錯，動態追蹤、人眼或動物眼對焦都具備；收音部分共有上下及後方3個收音孔，確保拍攝收音之品質。阿貴說，若想經營自媒體，可購買該款豪華攝影組，內附無線搖控握把、磁吸式螢幕，就能隨處輕鬆拍。Sony Xperia PRO-I定價4萬8880元；豪華攝影組為5萬9850元。

Sony Xperia PRO-I有可變光圈，能用肉眼看得到2.0和4.0光圈物理切換的狀況，並有1.0型感光元件，可以帶來2.4μm感光效果，在夜拍低光源下仍保留細節，更為純淨無噪點。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Xperia PRO-I 秀出Sony黑科技