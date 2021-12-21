同時具有魔法與科技的海克斯科技風格 Logitech G x 《英雄聯盟》珍藏版聯名系列開箱

羅技日前宣佈以旗下電競品牌Logitech G與Riot Games旗下多人線上對戰遊戲《英雄聯盟》推出的PRO系列聯名配件，筆者此次實際取得完整盒裝內容進行開箱。

先前在11月正式開放銷售的Logitech G x 《英雄聯盟》珍藏版聯名系列，是以《英雄聯盟》遊戲中同時具有魔法與科技的海克斯科技 (Hextech)為設計，將系列聯名配件以海克斯的遊戲道具形式化作真實。

Logitech G x 《英雄聯盟》珍藏版聯名系列分別以Logitech G旗下PRO無線滑鼠、PRO X遊戲耳機麥克風、PRO機械式遊戲鍵盤、G840 XL遊戲滑鼠墊為基礎，加上海克斯Magic藍色與Metal金色作為整體色系設計，並且以消光啞藍的質感色調與材質呈現。

除了外盒以海克斯為設計，盒裝內的配件盒裝也分別印上安妮、瑟雷西、犽宿、艾克、拉克絲等五位《英雄聯盟》英雄角色。

▲以《英雄聯盟》遊戲中同時具有魔法與科技的海克斯科技 (Hextech)為設計

▲分別以Logitech G旗下PRO無線滑鼠、PRO X遊戲耳機麥克風、PRO機械式遊戲鍵盤、G840 XL遊戲滑鼠墊為基礎

▲盒裝內部印上《英雄聯盟》遊戲中英雄角色

▲盒裝內部印上《英雄聯盟》遊戲中英雄角色

▲內附貼紙

▲羅技以旗下Logitech G電競品牌與Riot Games旗下多人線上對戰遊戲《英雄聯盟》推出的PRO系列聯名配件

PRO X遊戲耳機麥克風英雄聯盟聯名限定款

以Logitech G PRO X遊戲耳機麥克風為基礎，與TSM League of Legends代表性選手「Bjergsen」等職業電競選手合作設計，並且以高質感、堅固材質確保長時間配戴使用的舒適感。

另外，更可透過BLUE VO!CE聲音技術確保清晰麥克風收音效果，同時更能以7.1聲道環繞音效對應聲音距離感知等聽感。

▲PRO X遊戲耳機麥克風英雄聯盟聯名限定款

▲盒裝內部

▲加上海克斯Magic藍色與Metal金色作為整體色系設計

▲加上海克斯Magic藍色與Metal金色作為整體色系設計

頭帶刻印上《英雄聯盟》遊戲作品標題字樣

▲耳罩內標示左右字樣也是以金色印製

PRO機械式遊戲鍵盤英雄聯盟聯名限定款

Logitech G PRO 機械式鍵盤，採60%比例的無數字鍵盤設計，讓右手慣用的滑鼠能有更充足移動空間，藉此對應競賽或是第一人稱射擊遊戲，另外則是採用GX茶軸鍵軸，確保輕巧按鍵敲擊的精準度，並且讓聲噪降到最低。

而LIGHTSYNC RGB背光，則可以高亮度顯示《英雄聯盟》遊戲指令按鍵組合，搭配G HUB軟體自訂背光和動畫，藉此營造客製化風格。

▲Logitech G PRO 機械式鍵盤

▲盒裝內部

▲採60%比例按鍵配置，去除右側獨立數字按鍵區

▲以金色印製《英雄聯盟》遊戲作品標題字樣

▲鍵盤底色以消光啞藍的質感色調呈現

▲按鍵採用GX茶軸設計

▲左上角保留羅技電競品牌Logitech G字樣

▲側面設計

▲底部採用四點止滑墊，以及兩段式立架設計

PRO無線滑鼠英雄聯盟聯名限定款

僅80公克的超輕重量，配備Logitech G 專利LIGHTSPEED無線連線技術，以及HERO 25K定位感應元件，提供像素級的精確追蹤能力，藉此讓滑鼠操作更準確。

另外，滑鼠更提供4-8組可客製化的按鈕，包括4組可拆卸側按鈕，可提供專業級的控制和精確度，而在滑鼠外型設計、重量配置與操作感，都能維持平衡。

▲PRO無線滑鼠英雄聯盟聯名限定款

▲盒裝內部

▲同樣以消光啞藍的質感色調呈現滑鼠底色，並且搭配金色字樣設計

▲後方一樣有羅技電競品牌Logitech G字樣

▲底部滑片與定位元件設計

G840 XL遊戲滑鼠墊英雄聯盟聯名限定款

長90公分、寬40公分的超大滑鼠墊除了重現壯麗的召喚峽谷，更透過超大面積讓滑鼠操作能有更流暢體驗，以及最高準確性表現，穩定的橡膠底座更能讓滑鼠及鍵盤保持穩定。

滑鼠墊採耐用、具備高度彈性材質打造，即使在《英雄聯盟》超高速的對戰下也能穩定應對。

▲G840 XL遊戲滑鼠墊英雄聯盟聯名限定款

▲以長90公分、寬40公分尺寸設計，對應需要快速反應操作的PvP類型遊戲使用

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》