聽新聞
test
0:00 / 0:00
開箱影片／Nothing ear (1) 耳機好透明！ 佩戴酷炫、開啟降噪不暈眩
看到蘋果AirPods 3的5990元價格卻仍在猶豫是否要購買嗎？YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱媲美AirPod 3、由倫敦一家科技產品公司「Nothing」推出的無線藍牙耳機「Nothing ear (1)」。充電盒與耳機本體都採用透明設計，具備無線充電功能，開關盒也是磁吸定位，處處掌握小細節。讓他認為是近期最值得購買的一款耳機。
Nothing ear (1)佩戴舒適，降噪功能也不會有頭暈現象發生，可以從App內調整輕度與重度兩種降噪強度。他表示，若開啟降噪模式時，拿下單耳耳機除了可以暫停音樂，單耳時也不會有降噪模式，讓耳朵不會感到不舒服；音質部分中規中矩，可透過App調整4種EQ。Nothing ear (1)搭配充電盒可使用34小時，定價為3190元。
Nothing ear (1) 掌握小細節
【顏色】白色、碳黑色
【重量】單邊4.7公克／充電盒57.4公克
【續航力】耳機+開啟主動降噪為4小時、耳機+關閉主動降噪為5.7小時、搭配充電盒+關閉主動降噪為34小時、搭配充電盒+開啟主動降噪為24小時
【單體】11.6 毫米石墨烯振膜動圈單體
【藍牙】藍牙5.2
【音頻編碼】SBC、AAC
【特色】混合式主動降噪（Hybrid ANC）、環境音模式、AI通話降噪、IPX4防潑水、Qi無線充電、「ear (1)」專屬應用程式、「入、離耳偵測」功能
【定價】3190元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言