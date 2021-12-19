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開箱影片／Nothing ear (1) 耳機好透明！ 佩戴酷炫、開啟降噪不暈眩

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱無線藍牙耳機「Nothing ear (1)」。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）
YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱無線藍牙耳機「Nothing ear (1)」。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）

看到蘋果AirPods 3的5990元價格卻仍在猶豫是否要購買嗎？YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG開箱媲美AirPod 3、由倫敦一家科技產品公司「Nothing」推出的無線藍牙耳機「Nothing ear (1)」。充電盒與耳機本體都採用透明設計，具備無線充電功能，開關盒也是磁吸定位，處處掌握小細節。讓他認為是近期最值得購買的一款耳機。

「Nothing ear (1)」從外盒就有透明設計，相當時尚。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）
「Nothing ear (1)」從外盒就有透明設計，相當時尚。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）

Nothing ear (1)佩戴舒適，降噪功能也不會有頭暈現象發生，可以從App內調整輕度與重度兩種降噪強度。他表示，若開啟降噪模式時，拿下單耳耳機除了可以暫停音樂，單耳時也不會有降噪模式，讓耳朵不會感到不舒服；音質部分中規中矩，可透過App調整4種EQ。Nothing ear (1)搭配充電盒可使用34小時，定價為3190元。

「Nothing ear (1)」可搭配App調整EQ，讓使用者自行選擇喜歡的音質音色。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）
「Nothing ear (1)」可搭配App調整EQ，讓使用者自行選擇喜歡的音質音色。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）

Nothing ear (1) 掌握小細節

【顏色】白色、碳黑色

【重量】單邊4.7公克／充電盒57.4公克

【續航力】耳機+開啟主動降噪為4小時、耳機+關閉主動降噪為5.7小時、搭配充電盒+關閉主動降噪為34小時、搭配充電盒+開啟主動降噪為24小時

【單體】11.6 毫米石墨烯振膜動圈單體

【藍牙】藍牙5.2

【音頻編碼】SBC、AAC

【特色】混合式主動降噪（Hybrid ANC）、環境音模式、AI通話降噪、IPX4防潑水、Qi無線充電、「ear (1)」專屬應用程式、「入、離耳偵測」功能

【定價】3190元

「Nothing ear (1)」耳機有白色、碳黑色兩款顏色。（翻攝自GD Audio臉書）
「Nothing ear (1)」耳機有白色、碳黑色兩款顏色。（翻攝自GD Audio臉書）

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