OPPO首款螢幕可凹折手機Find N、擴增實境眼鏡Air Glass實機動手玩

在INNO Day 2021揭曉新款擴增實境眼鏡Air Glass，以及旗下首款螢幕可凹折手機Find N之後，OPPO很快也在台灣地區實際展示這兩款產品。不過，兩款產品目前暫時都還沒有在台灣市場上市計畫。

▲Find N

OPPO Find N

如先前說明，Find N採用黃金比例設計，在外側螢幕採用16:9顯示比例設計的5.49吋螢幕，內部可凹折螢幕則採貼近1:1顯示比例的7.1吋規格設計，標榜使用者無論以哪一個方向持握，都能以相同體驗使用內容。

▲外部螢幕採5.49吋、16:9顯示比例規格設計

▲與三星Galaxy Z Fold 3 (左)外側螢幕比較

▲與三星Galaxy Z Fold 3 (左)內側螢幕比較

另外，OPPO也強調以水滴形式設計可凹折螢幕，讓螢幕凹折時能以更高密合度折合，同時攤開時也能讓螢幕以接近無折痕形式呈現。

而在鉸鍊機構部分，則是透過0.01mm精度、136組元件組成，標榜能在常溫、-20度環境下維持20萬次折合操作，並且對應多角度隨意固定凹折使用模式，以一天凹折100次左右情況計算，約可對應5.4年使用壽命。

▲採貼近1:1顯示比例的7.1吋可凹折螢幕

▲可對應多角度使用模式

▲螢幕折合後的密度提升許多

▲折合機構上標示「Design For OPPO」

▲配合鉸鍊機構更密合設計，讓手機折合後的緊密度提升，甚至可以直接夾住紙張不掉落

螢幕部分則採用12層複合材質打造，並且以UTG軟性玻璃保護表面，機身前後則是以康寧Gorilla Victus強化玻璃保護。

至於內外螢幕則可無縫切換app內容切換使用，甚至能更快切換成左右分割畫面，藉此對應多app操作介面，甚至可以搭配浮動視窗最多同時使用三款app。

▲螢幕採用12層複合材質打造，並且以UTG軟性玻璃保護表面

依照OPPO說明，在中國前1000款熱門使用app中，已有90%比例可相容Find N左右分割畫面的多工使用介面，而有80%比例已可相容透過大尺寸螢幕顯示使用，更能以相容模式使用前3萬款熱門app，藉此銜接螢幕可凹折手機最後一哩使用體驗。

▲對應可凹折螢幕使用app已經相當豐富

Find N將推出星夜、雲端，以及帶有漸變色彩的浮光三款配色，而硬體規格則分別採用Qualcomm Snapdragon 888處理器、12GB LPDDR5記憶體、512GB UFS 3.1儲存元件，並且內建4500mAh電池容量，支援33W超級閃充、15W無線閃充，以及10W反向無線充電設計。

▲Find N推出星夜、雲端，以及帶有漸變色彩的浮光三款配色

鏡頭部分則採用內外3200萬畫素視訊鏡頭，主相機廣角鏡頭採用5000萬畫素、Sony IMX766感光元件，超廣角鏡頭則採1600萬畫素，而長焦鏡頭則採1300萬畫素規格。

▲主相機廣角鏡頭採用5000萬畫素、Sony IMX766感光元件，超廣角鏡頭則採1600萬畫素，而長焦鏡頭則採1300萬畫素規格

▲採用開孔式視訊鏡頭

▲一樣透過與電源按鍵整合的指紋辨識器解鎖手機

Find N目前已經在中國市場開放預購，預計在12月23日正式上市，但目前尚未規劃在台灣市場推出。

OPPO Air Glass

OPPO Air Glass採用類似Google Glass單側鏡片設計，透過磁吸固定在鏡框，本體僅有30公克重量，因此不會在配戴時候造成負擔，鏡片本身則採用藍寶石水晶材質提高抗刮硬度。

▲Air Glass

▲鏡片模組透過磁吸方式與鏡架固定，後方提供擴音麥克風，讓使用者收聽互動聲音

本身使用micro LED顯示技術，搭配Spark Micro Projetor微投影技術與光波導技術，在配戴者眼前形成視覺影像，而眼鏡本體則提供黑色與白色兩種款式，讓使用者方便搭配。

▲本身使用micro LED顯示技術

▲搭配Spark Micro Projetor微投影技術與光波導技術，在配戴者眼前形成視覺影像

▲整體配戴就跟一般眼鏡相仿，同時不會明顯重量感

操作方式則需要配合連接OPPO手機或手錶裝置，並且支援透過手機螢幕觸控，或是以語音聲控，另外也能配合手錶裝置識別操作手勢。

至於功能部分則包含讓使用者能即時檢視各類提醒資訊，或是透過聲控方式啟動導航功能，另外也能實現即時語言翻譯，目前支援中英、中日翻譯功能，接下來也會加入中韓翻譯模式。

▲配合連接OPPO手機或手錶裝置，並且支援透過手機螢幕觸控，或是以語音聲控，另外也能配合手錶裝置識別操作手勢

▲充電時，僅需將鏡片模組拆卸，並且放上專屬磁吸充電座即可補充電力

OPPO Air Glass將在2022年第一季率先在中國市場提供銷售，但目前尚未公布具體售價，接下來則會向開發者提供專用開發工具組，但目前也尚未計畫在台灣等市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》