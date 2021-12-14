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搭配Mac機種也好用！微軟時尚耳機系列、網路攝影機與USB-C揚聲器動手玩

聯合新聞網 / 楊又肇
▲微軟時尚耳機、網路攝影機與USB-C揚聲器
▲微軟時尚耳機、網路攝影機與USB-C揚聲器

雖然疫情在台灣地區有逐漸趨緩局面，但隨著彈性辦公與遠距工作逐漸成為新型態，加上目前全球疫情依然有再度升溫情況，使得透過網路視訊連線方式逐漸成為許多人聯繫互動方式，而微軟今年也推出多款微軟時尚耳機、網路攝影機與USB-C揚聲器等配件，讓使用者能更容易藉由網路完成工作事項溝通，以及與親友之間的聯繫。

或許會有人問，現在筆電都已經內建視訊鏡頭，同時使用一般搭載麥克風的耳機也能用於線上溝通，為什麼還要挑選合適的視訊攝影機與耳機配件？

原因就在於使用時的舒適度，以及便利性，另外還包含硬體與軟體最佳化的使用體驗。

使用筆電內建視訊鏡頭當然沒有問題，但可能無法對應更高畫質與色彩表現，甚至使用角度也有限制，更別說可能會有忘記關閉視訊鏡頭的尷尬時刻。

▲以耳機使用情況為例，透過一般耳機或電競等級耳機自然也能用在線上會議，但就會有通話、降噪效果，以及長時間配戴使用體驗不同，同時也有價格上的差異
▲以耳機使用情況為例，透過一般耳機或電競等級耳機自然也能用在線上會議，但就會有通話、降噪效果，以及長時間配戴使用體驗不同，同時也有價格上的差異

而使用一般耳機用於工作溝通也沒有太大問題，只是偶而會因為所處環境聲噪過於複雜，可能不只對方難以聽見自己所說聲音，就連自己也難以分辨對方陳述內容，進而影響溝通效率。

此外造成影響，還包含有線使用時的限制，以及無線使用時的電力續航問題，以及能否讓使用者順利空出雙手，藉此同時完成其他事項，或是可讓多人同時參與線上討論。

▲針對Microsoft Teams服務最佳化設計的識別標誌
▲針對Microsoft Teams服務最佳化設計的識別標誌

微軟針對Microsoft Teams服務打造最佳化硬體配件

近年來持續推動Microsoft Teams服務，甚至將此服務整合進Windows 11讓更多人使用的微軟，自然也想到這些需求，因此在今年宣布推出Surface Laptop 4時，同步推出包含對應無線配戴使用的時尚無線耳機，以及兩款以USB、USB-C形式設計的時尚耳機，更針對居家遠距工作使用需求提供的時尚網路攝影機與時尚USB-C揚聲器。

其中，提供無線及兩款有線形式的時尚耳機，均採用相同簡約外觀設計，並且具備背景雜音消除功能的麥克風設計，同時搭載針對說話聲音輸出最佳化的擴音喇叭，三款時尚耳機配件均符合Microsoft Teams相容使用認證，另外在無線款式只要將耳罩旁的麥克風往上翻轉，即可切換成靜音狀態，避免個人隱私內容被意外收音。

三款時尚耳機的差異，在於時尚無線耳機是透過USB Dongle，或以藍牙方式連接，同時所有操作介面均位於耳罩上，並且透過實體按鍵操作。另外兩款有線形式的時尚耳機，則是採用相同外型，但左右耳罩體型略小一些，所有操作功能均配置在連接線上，包含麥克風靜音鍵、通話鍵、音量鍵，以及Microsoft Teams快捷鍵，至於兩款有線的時尚耳機彼此差異，僅在於採用USB-A連接頭，或是USB-C連接頭。

▲提供無線及兩款有線形式的時尚耳機，三款耳機麥克風均採相同外型，並且搭配柔軟耳罩。無線時尚耳機將耳罩旁的麥克風往上翻轉，即可切換成靜音狀態
▲提供無線及兩款有線形式的時尚耳機，三款耳機麥克風均採相同外型，並且搭配柔軟耳罩。無線時尚耳機將耳罩旁的麥克風往上翻轉，即可切換成靜音狀態

▲時尚無線耳機可透過USB Dongle或藍牙方式連接使用
▲時尚無線耳機可透過USB Dongle或藍牙方式連接使用

▲透過頂部頭帶及左右柔軟材質覆蓋的耳罩提供長時間使用的舒適性
▲透過頂部頭帶及左右柔軟材質覆蓋的耳罩提供長時間使用的舒適性

▲左側耳罩提供藍牙連接按鍵、撥動式電源開關，以及USB-C充電孔
▲左側耳罩提供藍牙連接按鍵、撥動式電源開關，以及USB-C充電孔

▲右側耳罩則提供麥克風靜音鍵、電話撥打/掛斷按鍵，以及可快速啟動Microsoft Teams的快速鍵
▲右側耳罩則提供麥克風靜音鍵、電話撥打/掛斷按鍵，以及可快速啟動Microsoft Teams的快速鍵

▲可快速啟動Microsoft Teams的快速鍵，按下即可快速啟動作業系統中的Microsoft Teams服務
▲可快速啟動Microsoft Teams的快速鍵，按下即可快速啟動作業系統中的Microsoft Teams服務

▲麥克風除了可透過上下轉動開啟或關閉，更具備多組麥克風元件降噪收音功能
▲麥克風除了可透過上下轉動開啟或關閉，更具備多組麥克風元件降噪收音功能

▲有線版本的控制介面則會移至線控上操作，一樣具備Microsoft Teams快速啟用鍵，以及麥克風控制按鍵與電話撥打/掛斷按鍵，以及音量控制按鍵
▲有線版本的控制介面則會移至線控上操作，一樣具備Microsoft Teams快速啟用鍵，以及麥克風控制按鍵與電話撥打/掛斷按鍵，以及音量控制按鍵

▲兩款有線版本僅差別在連接介面採USB-C或USB-A兩種規格，其餘外觀、使用功能均相同
▲兩款有線版本僅差別在連接介面採USB-C或USB-A兩種規格，其餘外觀、使用功能均相同

而針對居家遠距工作使用的時尚網路攝影機，則是具備1080P解析度、可拍攝HDR影像功能，因此能確保視訊會議時的影像拍攝清晰度與色彩呈現效果，本身更搭載實體側拉檔板設計，避免在不使用時忘記關閉，導致拍攝尷尬畫面，另外也能透過底部腳架調整懸掛使用角度，甚至可以搭配底部標準螺孔以三腳架另外固定拍攝位置。

▲時尚網路攝影機
▲時尚網路攝影機

▲內建迷你腳架，可以直接放立在桌面上，或是懸掛在一般螢幕及筆電螢幕上使用
▲內建迷你腳架，可以直接放立在桌面上，或是懸掛在一般螢幕及筆電螢幕上使用

▲另外也能透過底部標準螺孔使用腳架固定
▲另外也能透過底部標準螺孔使用腳架固定

▲透過實體滑蓋即可在不使用時將鏡頭蓋上
▲透過實體滑蓋即可在不使用時將鏡頭蓋上

▲跟其他品牌的視訊鏡頭比較，可能會有功能上的差異，但多了實體滑蓋遮擋鏡頭，總是在不使用時比較令人安心…
▲跟其他品牌的視訊鏡頭比較，可能會有功能上的差異，但多了實體滑蓋遮擋鏡頭，總是在不使用時比較令人安心…

至於可同時收錄清晰聲音的時尚USB-C揚聲器，則可讓使用者雙耳放輕鬆，免除配戴耳機時的悶熱感與不適感，同樣可以消除環境雜音形式收音，並且能讓說話聲音部分更清晰播放，將麥克風關閉時也會透過指示燈號顯示，本身則是以USB-C有線形式與筆電裝置連接使用，同樣符合Microsoft Teams認證使用，不使用時更可乾淨收納USB-C連接線，方便隨身攜帶使用。

▲時尚USB-C揚聲器提供收納盒，方便不使用時收納，或是隨身攜帶使用
▲時尚USB-C揚聲器提供收納盒，方便不使用時收納，或是隨身攜帶使用

▲時尚USB-C揚聲器
▲時尚USB-C揚聲器

▲頂部控制介面與有線版時尚耳機的線控設計相同，一樣具備Microsoft Teams服務快速鍵，以及電話撥打/掛斷按鍵
▲頂部控制介面與有線版時尚耳機的線控設計相同，一樣具備Microsoft Teams服務快速鍵，以及電話撥打/掛斷按鍵

▲底部連接線採USB-C連接頭，並且能方便收納在機身底部
▲底部連接線採USB-C連接頭，並且能方便收納在機身底部

▲外觀則以布面材質包覆
▲外觀則以布面材質包覆

用在Mac機種也相當方便

考量目前越來越多人使用Mac機種，同時在macOS作業系統環境使用Microsoft Teams服務的比例也越來越高，微軟此次推出的配件產品不僅相容Windows 10、Windows 11使用，更能原生對應macOS作業系統，藉此吸引更多人使用。

如同使用在Windows 10、Windows 11作業系統環境一樣，微軟此次針對Microsoft Teams服務打造的最佳化硬體配件，只要與Mac機種連接，即可直接在macOS作業系統環境使用，甚至在有安裝Microsoft Teams服務的情況下，亦可直接相容使用，無需作任何事前設定。

▲除了針對Microsoft Teams服務體驗最佳化設計，此次推出配件也均符合Windows 10及macOS作業系統使用，當然也能相容微軟目前推出的Windows 11作業系統
▲除了針對Microsoft Teams服務體驗最佳化設計，此次推出配件也均符合Windows 10及macOS作業系統使用，當然也能相容微軟目前推出的Windows 11作業系統

小結

在後疫情時代，越來越多生活與工作模式必須透過網路進行，而許多使用者其實也都開始習慣這樣的情境，因此對於耳機、收音麥克風，以及視訊攝影機越來越要求，因此微軟針對Microsoft Teams服務打造的的最佳化硬體配件，就此因應此類需求設計，讓使用者能在更舒適且方便的使用感受下，更方便透過網路完成線上會議、互動。

雖然現在確實有很多使用選擇，但為了讓長時間使用需求，以及更符合一般使用情境，微軟針對Microsoft Teams服務打造的最佳化硬體配件更以相對低調外型設計，不致於像是電競等級耳機會有浮誇外觀與燈光效果，同時也能以相對合理價格提供選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

開箱 macOS 微軟 耳機

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