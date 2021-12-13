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開箱影片／大大一粒Sony WF-1000XM45技能沒點滿？音質靠這個「發現新世界」

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「科技狗3C Dog」降噪真無線耳機「Sony WF-1000XM45」，認為阻噪跟音質都相當不錯。（翻攝自YouTube頻道「科技狗3C Dog」）
YouTube頻道「科技狗3C Dog」降噪真無線耳機「Sony WF-1000XM45」，認為阻噪跟音質都相當不錯。（翻攝自YouTube頻道「科技狗3C Dog」）

號稱今年最強的降噪真無線耳機Sony WF-1000XM45真的有這麼神嗎？YouTube頻道「科技狗3C Dog」的辛蒂實測該款耳機，認為配對有些麻煩，第一次配對完後，再開蓋不會自動連線；音質一開始是「技能沒點滿」，還得下載「Sony | Headphones Connect」App調整EQ（Equalize，均衡器）才能獲得更好的音質，也發現了「新世界」，但仍讚阻噪跟音質都相當不錯。

「科技狗3C Dog」認為Sony WF-1000XM45，認為磁吸的充電蓋有軸承間隙，會左右平移，「超怕會被捏爆」。（翻攝自YouTube頻道「科技狗3C Dog」）
「科技狗3C Dog」認為Sony WF-1000XM45，認為磁吸的充電蓋有軸承間隙，會左右平移，「超怕會被捏爆」。（翻攝自YouTube頻道「科技狗3C Dog」）

辛蒂表示，Sony WF-1000XM45耳道式耳機「大大一粒」，配戴上會有些異物感，不過久了就會習慣。原本以為該款耳機只有右耳可單獨使用，左耳不行，但打開App關閉語音助理功能，左耳即可單獨使用。她也讚賞切換單雙耳時，幾乎都是秒轉，相當便利。耳機配置泡棉耳塞，一戴進去就能感受噪音變少，開啟降噪模式，驚豔周圍環境音只剩1成。她提到，想要「全解放」功能，須下載App，不過切換各項功能對她來說真的有些麻煩。Sony WF-1000XM45定價7990元。

若想解放Sony WF-1000XM45的完整功能，須下載「Sony | Headphones Connect」App搭配使用。（翻攝自YouTube頻道「科技狗3C Dog」）
若想解放Sony WF-1000XM45的完整功能，須下載「Sony | Headphones Connect」App搭配使用。（翻攝自YouTube頻道「科技狗3C Dog」）

Sony WF-1000XM4 用App解放全功能

【顏色】黑色、銀色

【藍牙晶片】Sony V1

【藍牙版本】藍牙 5.2

【支援協定】SBC、AAC、LDAC

【單體類型】高功率釹磁鐵

【單體大小】6mm動圈

【充電】Type-C充電、Qi無線充電，充電時間1.5小時

【續航力】開啟ANC降噪：耳機8小時、充電艙16小時／關閉ANC降噪：耳機12小時、充電艙24小時

【通話規格】波束成形麥克風＋骨傳導感測器

【防水係數】IPX4

【搭配App】Sony | Headphones Connect

【重量】單支耳機7.2g、充電艙40g

【特色】ANC主動降噪、環境音、入離耳偵測、360 Reality Audio、DSEE Extreme

Sony WF-1000XM45大大一粒，配置泡棉耳塞，未開降噪模式前，一戴進去就能先感受噪音變少。（翻攝自YouTube頻道「科技狗3C Dog」）
Sony WF-1000XM45大大一粒，配置泡棉耳塞，未開降噪模式前，一戴進去就能先感受噪音變少。（翻攝自YouTube頻道「科技狗3C Dog」）

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