安卓界的Apple Watch！ TicWatch Pro 3 GPS神奇雙層螢幕增加續航力

買了非Apple Watch的手錶，卻又覺得有時候操作卡卡嗎？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹搭載Google Wear OS系統的旗艦級新錶「TicWatch Pro 3 GPS」，堪稱是Android界的Apple Watch。阿貴表示，親膚矽膠材質的錶帶，再配上兩側的縫線設計，讓該款商業感和運動感屬性兼具，整體重量也僅有60.7公克。基本的GPS紀錄、血氧功能、來電或簡訊通知都具備。

TicWatch Pro 3 GPS採雙層螢幕設計，正面為1.39吋Retina AMOLED螢幕、配上超省電FSTN液晶螢幕，可增加續航力。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

TicWatch Pro 3 GPS螢幕為雙層設計，正面為1.39吋Retina AMOLED螢幕、配上以「Always on Display（待機狀態顯示有限資訊）」為主的超省電FSTN液晶螢幕。阿貴說，如此一來，若要顯示各項功能或是色彩顯示時，再交給AMOLED螢幕，分工方式就能提升續航。另外，iOS與Android皆可使用該款手錶，須下載「Wear OS by Google」配對，若將授權開放，還能即時連動iOS與Google的健康紀錄，完全不輸給Apple Watch，相當方便。TicWatch Pro 3 GPS定價為9990元。

TicWatch Pro 3 GPS錶帶為親膚矽膠材質，配上兩側的縫線設計，讓該款商業感和運動感屬性兼具。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

TicWatch Pro 3 GPS 錶現出色