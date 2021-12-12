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安卓界的Apple Watch！ TicWatch Pro 3 GPS神奇雙層螢幕增加續航力

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」介紹搭載Google Wear OS系統的旗艦級新錶「TicWatch Pro 3 GPS」，堪稱是Android界的Apple Watch。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」介紹搭載Google Wear OS系統的旗艦級新錶「TicWatch Pro 3 GPS」，堪稱是Android界的Apple Watch。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

買了非Apple Watch的手錶，卻又覺得有時候操作卡卡嗎？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹搭載Google Wear OS系統的旗艦級新錶「TicWatch Pro 3 GPS」，堪稱是Android界的Apple Watch。阿貴表示，親膚矽膠材質的錶帶，再配上兩側的縫線設計，讓該款商業感和運動感屬性兼具，整體重量也僅有60.7公克。基本的GPS紀錄、血氧功能、來電或簡訊通知都具備。

TicWatch Pro 3 GPS採雙層螢幕設計，正面為1.39吋Retina AMOLED螢幕、配上超省電FSTN液晶螢幕，可增加續航力。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
TicWatch Pro 3 GPS採雙層螢幕設計，正面為1.39吋Retina AMOLED螢幕、配上超省電FSTN液晶螢幕，可增加續航力。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

TicWatch Pro 3 GPS螢幕為雙層設計，正面為1.39吋Retina AMOLED螢幕、配上以「Always on Display（待機狀態顯示有限資訊）」為主的超省電FSTN液晶螢幕。阿貴說，如此一來，若要顯示各項功能或是色彩顯示時，再交給AMOLED螢幕，分工方式就能提升續航。另外，iOS與Android皆可使用該款手錶，須下載「Wear OS by Google」配對，若將授權開放，還能即時連動iOS與Google的健康紀錄，完全不輸給Apple Watch，相當方便。TicWatch Pro 3 GPS定價為9990元。

TicWatch Pro 3 GPS錶帶為親膚矽膠材質，配上兩側的縫線設計，讓該款商業感和運動感屬性兼具。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
TicWatch Pro 3 GPS錶帶為親膚矽膠材質，配上兩側的縫線設計，讓該款商業感和運動感屬性兼具。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

TicWatch Pro 3 GPS 錶現出色

【處理器】Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100旗艦晶片

【作業系統】Wear OS by Google™

【記憶體】RAM：1GB/ROM：8GB

【顯示螢幕】1.39吋454*454像素高解析Retina(R) AMOLED螢幕＋超省電FSTN液晶螢幕

【藍牙版本】5.0

【電池續航】持久模式最高能持續45天/智慧模式續航:72hrs

【充電電壓】5V/1A

【錶帶寬度】22mm

【防水等級】IP68

【GPS衛星定位系統】GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS

【電池容量】595mAh

【尺寸】47 x 12.2mm

【重量】41.9g

【特色】Google Pay、Google Fit健康管理、支援Google Fit 13種以上專業運動模式、持久模式最高持續使用45天，智慧模式續航72hrs

TicWatch Pro 3 GPS須下載「Wear OS by Google」配對，iOS與Android都能使用。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
TicWatch Pro 3 GPS須下載「Wear OS by Google」配對，iOS與Android都能使用。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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