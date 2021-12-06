開箱影片／「猶豫就別買」 他驚豔M1 Max版MacBook Pro完美但藏這缺陷
雖然M1 Max版MacBook Pro日前仍未在在台正式開賣，但YouTube頻道「蘋果爹」搶先體驗14吋的頂規的M1 Max MacBook Pro（價格約11萬左右）一周後，他表示，去年出的M1版本幾乎推薦友人購買，但這次M1 Max則以1句「它真的超完美，但你可能不需要！」點出關鍵。
14吋的MacBook Pro重量達1.6公斤，蘋果爹說，該款較為厚實「是一件好事」，改善前世代的設計缺失，如散熱效果變好、從蝴蝶式鍵盤改成剪刀式鍵盤，「把該有的東西都加回來（MagSafe磁性介面、HDMI孔、SD卡槽）。」螢幕有感升級為mini LED，但「瀏海螢幕」仍覺得有點怪怪的。處理效能上，以15分鐘4K影片、輸出規格為ProRes來看，M1版本需10分鐘10秒，M1 Max為2分鐘39秒，明顯有差異，蘋果爹說，光是輸出時間，M1 Max就節省不少，使用相當有感。
不過他也有反映新款MacBook Pro的缺點，像是「瀏海螢幕」會造成部分軟體的工具列消失，可能要等待未來軟體優化才能解決。蘋果爹總結，該款偏向專業工作者使用，如果你猶豫無法決定的話，「代表你不需要（這款）」，大部分的人只要買M1就足夠；若真的想購買，因些微價差，可直上M1 Max版，而非M1 Pro版。14吋M1 Pro MacBook Pro定價為5萬9900元起，若升級M1 Max版，則須另外加價。
14吋MacBook Pro 該買嗎？
【大小】15.5 x 312.6 x 221.2 mm
【重量】1.6公斤
【處理器】M1 Pro／M1 Max
【CPU數量】8／10
【GPU數量】14／16
【記憶體】最高可達64GB
【儲存空間】最高可達2TB
【螢幕解析度／面板】3024 x 1964／mini-LED
【音訊】高傳真六揚聲器、錄音室等級三麥克風陣列
【擴充埠】3.5mm耳機孔、HDMI孔、SDXC卡槽、Thunderbolt 4 x 3
【無線技術】802.11ax Wi-Fi 6、藍牙5.0無線技術
【安全認證】Touch ID
【續航力】網頁瀏覽11小時、影片播放17小時
【充電方式】MagSafe 3、Thunderbolt
【定價】14吋M1 Pro MacBook Pro為5萬9900元起，若升級M1 Max版，則須另外加價
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