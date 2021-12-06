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開箱影片／Google Nest Hub第2代秀黑科技 可偵測睡眠品質、少這一點留憾

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」阿貴開箱Google Nest Hub第2代，認為它是Google家庭系列的「終極中控產品」。該款有石墨黑及粉炭白2色可供選擇。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」阿貴開箱Google Nest Hub第2代，認為它是Google家庭系列的「終極中控產品」。該款有石墨黑及粉炭白2色可供選擇。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Google Nest Hub第2代來台囉！YouTube頻道「束褲3C團」阿貴把它稱作Google家庭系列的「終極中控產品」，對於有使用Google家庭系列產品（如：Google Chromecast、Google Nest Audio等）相當方便，不僅可以做整合，平時也能把它當成電子相框，或是第二個螢幕追劇，讓Google家庭系列從聲音體驗提升至視覺體驗。

Google Nest Hub第2代底座為Nest Audio音箱，但因不含電池，需插上電源持續供電。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Google Nest Hub第2代底座為Nest Audio音箱，但因不含電池，需插上電源持續供電。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Google Nest Hub第2代不含電池，需插上電源持續供電；7吋觸控螢幕上頭左右兩側有收音麥克風，可語音開啟Netflix、YouTube，背後有開關可把麥克風關掉，保有隱私；中間有Google的黑科技「Soli Motion」，具備雷達手勢偵測功能，可以偵測睡眠品質。另外也能撥打電話，目前僅和台灣大哥大合作，需申請070網路電話。阿貴認為Google Nest Hub第2代不能下載完整Play商店的內容較為可惜。Google Nest Hub第2代定價為3180元。

Google Nest Hub第2代有著Google的黑科技「Soli Motion」，具備雷達手勢偵測功能，可以偵測睡眠品質。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Google Nest Hub第2代有著Google的黑科技「Soli Motion」，具備雷達手勢偵測功能，可以偵測睡眠品質。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Google Nest Hub 終極中控一把抓

【尺寸】120.4 x 177.4 x 69.5mm

【重量】558克

【顏色】粉炭白、石墨黑

【顯示器】7吋觸控螢幕(1024 x 600)

【揚聲器和麥克風】全音域喇叭、3個麥克風、內建Google助理

【感應器】Motion Sense功能的Soli感應器、環境光度等化感應器、溫度感應器

【網路連線】Wi-Fi、藍牙5.0、Thread、內建Chromecast

【處理器】四核心64位元1.9 GHz ARM CPU、高效能機器學習硬體引擎

【定價】3180元

平時也能將Google Nest Hub第2代當電子相框使用，美觀又時尚。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
平時也能將Google Nest Hub第2代當電子相框使用，美觀又時尚。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

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