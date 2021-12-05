開箱Belikin MagSafe 3合1無線充電器、車載支架PRO 蘋果認證磁吸力道OK
蘋果在iPhone 12加入MagSafe磁吸設計，後續也開放MagSafe設計規範，讓第三方業者能以此打造各類相容MagSafe的配件產品，例如目前已經併入鴻海體系的Belkin就已經推出幾款相容MagSafe設計配件。筆者此次簡單體驗最多可對應三款蘋果裝置同時無線充電的MagSafe 3合1無線充電器，以及方便在車上放置手機的MagSafe車載支架PRO。
蘋果在去年推出的iPhone 12系列，正式加入原本應用在MacBook系列機種的MagSafe磁吸設計，讓配件能透過磁吸特定緊密吸附在配件上，讓諸如iPhone能在無線充電配件上迅速擺放於正確位置，避免因為擺放位置稍微歪斜而未能正常充電。
此外，藉由MagSafe磁吸特性，蘋果也允許第三方配件能以此打造各類應用設計，例如更方便使用者放置、拆卸的手機支架，或是像蘋果自行打造結合MagSafe與無線充電的行動電源配件。
而針對此類使用MagSafe規格設計的第三方配件，蘋果也提供「Made for MagSafe」的認證標章，表示此類第三方配件符合蘋果在MagSafe介面的磁吸力道規格，避免因為吸附力道不足，導致產品在使用過程發生掉落情況。
筆者此次體驗由Belkin打造的MagSafe 3合1無線充電器，以及MagSafe車載支架PRO，均是標榜取得蘋果「Made for MagSafe」認證標章，同時保證磁吸力道充足，不會在使用過程意外脫落。
MagSafe 3合1無線充電器
MagSafe 3合1無線充電器採不鏽鋼材質打造，並且以簡約造形設計，可同時替iPhone、Apple Watch與AirPods充電，本身可對應15W無線充電功率。
由於採用MagSafe磁吸介面設計，因此在iPhone機種僅能對應同樣支援MagSafe介面設計的iPhone 12系列，以及今年推出的iPhone 13系列，同時也必須留意是否使用厚度過高的保護殼，避免造成MagSafe磁吸力道不足。
另外，充電架的角度採固定設計，無法隨意調整較為可惜，但預期是為了使用時可讓裝置穩定放置。而透過底座上的LED燈號，即可讓使用者更直覺確認當下充電狀態。
MagSafe車載支架PRO
MagSafe車載支架PRO同樣採簡約外觀設計，但本身並不具備充電功能，僅以MagSafe介面吸附手機，方便使用者單手快速放置手機，或是取下，另外也能快速轉為橫向使用模式。
Belkin強調藉由MagSafe認證規範設計，將使同樣支援MagSafe介面的iPhone機種可以穩穩吸附，在絕大多數的駕駛路況都能維持固定。至於固定方式，則是透過夾具扣住車內冷氣出風口。
由於MagSafe車載支架PRO本身不具備充電功能，因此需要透過有線方式充電，或是與車載系統連接供電。而MagSafe車載支架PRO背後扣具整理較長的連接線，避免過長連接線顯得紛亂。
另外，跟MagSafe 3合1無線充電器一樣，因此是透過MagSafe磁吸方式固定手機，因此同樣僅能用於iPhone 12或iPhone 13系列機種，同時也必須留意手機保護殼厚度是否超過，避免吸附力道不足導致手機脫落。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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