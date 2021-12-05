開箱Belikin MagSafe 3合1無線充電器、車載支架PRO 蘋果認證磁吸力道OK

蘋果在iPhone 12加入MagSafe磁吸設計，後續也開放MagSafe設計規範，讓第三方業者能以此打造各類相容MagSafe的配件產品，例如目前已經併入鴻海體系的Belkin就已經推出幾款相容MagSafe設計配件。筆者此次簡單體驗最多可對應三款蘋果裝置同時無線充電的MagSafe 3合1無線充電器，以及方便在車上放置手機的MagSafe車載支架PRO。

蘋果在去年推出的iPhone 12系列，正式加入原本應用在MacBook系列機種的MagSafe磁吸設計，讓配件能透過磁吸特定緊密吸附在配件上，讓諸如iPhone能在無線充電配件上迅速擺放於正確位置，避免因為擺放位置稍微歪斜而未能正常充電。

此外，藉由MagSafe磁吸特性，蘋果也允許第三方配件能以此打造各類應用設計，例如更方便使用者放置、拆卸的手機支架，或是像蘋果自行打造結合MagSafe與無線充電的行動電源配件。

而針對此類使用MagSafe規格設計的第三方配件，蘋果也提供「Made for MagSafe」的認證標章，表示此類第三方配件符合蘋果在MagSafe介面的磁吸力道規格，避免因為吸附力道不足，導致產品在使用過程發生掉落情況。

▲蘋果提供「Made for MagSafe」的認證標章 (中間)

筆者此次體驗由Belkin打造的MagSafe 3合1無線充電器，以及MagSafe車載支架PRO，均是標榜取得蘋果「Made for MagSafe」認證標章，同時保證磁吸力道充足，不會在使用過程意外脫落。

MagSafe 3合1無線充電器

MagSafe 3合1無線充電器採不鏽鋼材質打造，並且以簡約造形設計，可同時替iPhone、Apple Watch與AirPods充電，本身可對應15W無線充電功率。

由於採用MagSafe磁吸介面設計，因此在iPhone機種僅能對應同樣支援MagSafe介面設計的iPhone 12系列，以及今年推出的iPhone 13系列，同時也必須留意是否使用厚度過高的保護殼，避免造成MagSafe磁吸力道不足。

另外，充電架的角度採固定設計，無法隨意調整較為可惜，但預期是為了使用時可讓裝置穩定放置。而透過底座上的LED燈號，即可讓使用者更直覺確認當下充電狀態。

▲MagSafe 3合1無線充電器採不鏽鋼材質及簡約設計

▲充電器連接介面仍採一般接點端子，而非主流採用的USB-C

▲最多可一次充iPhone、Apple Watch與AirPods

▲透過MagSafe磁吸設計提供充足吸附力道

▲配合MagSafe磁吸引導，可以相當容易地正確充電

MagSafe車載支架PRO

MagSafe車載支架PRO同樣採簡約外觀設計，但本身並不具備充電功能，僅以MagSafe介面吸附手機，方便使用者單手快速放置手機，或是取下，另外也能快速轉為橫向使用模式。

Belkin強調藉由MagSafe認證規範設計，將使同樣支援MagSafe介面的iPhone機種可以穩穩吸附，在絕大多數的駕駛路況都能維持固定。至於固定方式，則是透過夾具扣住車內冷氣出風口。

由於MagSafe車載支架PRO本身不具備充電功能，因此需要透過有線方式充電，或是與車載系統連接供電。而MagSafe車載支架PRO背後扣具整理較長的連接線，避免過長連接線顯得紛亂。

另外，跟MagSafe 3合1無線充電器一樣，因此是透過MagSafe磁吸方式固定手機，因此同樣僅能用於iPhone 12或iPhone 13系列機種，同時也必須留意手機保護殼厚度是否超過，避免吸附力道不足導致手機脫落。

▲MagSafe車載支架PRO

▲背面扣具亦可作為連接線整理固定使用

▲透過MagSafe介面吸附手機

▲採多向轉軸設計，讓使用者能快速調整直立或橫向使用模式

▲使用時要留意手機保護殼是否同樣具備MagSafe介面設計，或是避免使用厚度較高的保護殼

▲透過MagSafe吸附力道十分充足

▲可在車上以橫向模式使用

▲或是維持直立使用

▲透過MagSafe吸附力道十分充足

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》