強化降噪、增加攜帶便利性 Bose QuietComfort QC45動耳戴

在2017年推出QuietComfort QC35 II之後，Bose在今年接續推出新款QuietComfort QC45全罩式降噪耳機，基本上將過往推出的QC35系列設計延伸強化，其中包含更輕盈重量表現，以及透過凹折縮減收納空間，並且可藉由實體按鍵對應更明確操作感。

QuietComfort QC45延續先前外型設計，但是重新加回早期可水平轉向設計，讓使用者將耳機配掛在頸間時，可以透過調整耳罩方向，避免造成下巴等部位的不適感。

▲左右耳罩重新加回早期可水平轉向設計

至於操作按鍵部分則全數採用實體設計，並未向其他耳機品牌改用觸控介面，主要還是希望保留更明確的操作手感。而耳罩外殼材質則採用輕質塑膠，搭配柔軟耳罩材質，頭戴部分原本以布料材質覆蓋軟墊，此次則是改為皮革材質，藉此對應更舒適的配戴感。

▲頭戴部分改為皮革材質

▲左右耳罩外殼材質則採用輕質塑膠，搭配柔軟耳罩材質

電力續航時間提昇

耳機本身採用藍牙方式連接，使用者亦可透過有線方式與播放裝置連接，但與耳機連接端依然採用2.5mm耳機孔設計，並未調整為目前多數耳機常見的3.5mm規格，因此對於線材使用多少還是會有些不便，至於耳機充電介面則改為USB-C，同時也能對應更快充電效率，可在15分鐘內充入3小時使用時間所需電量。

所有操作介面均集中在右側耳罩，讓使用者能更方便切換降噪模式，或是選擇操作音量調整與控制播放選項，左側耳罩則搭載可呼叫手機數位助理服務的快速鍵，以及可連接有線使用方式的2.5mm耳機孔。

▲耳機連接端依然採用2.5mm耳機孔設計，多少造成換線時的不便

▲操作介面依然維持實體按鍵設計

增加環境通透模式，改善降噪效果

此系列耳機主打的主動降噪功能，在QuietComfort QC45部分也做了提昇，其中包含隨著市場趨勢加的環境通透模式，讓使用者能在維持音樂正常聆聽使用情況下，依然可以聽見周圍環境聲音，避免造成意外，而開啟降噪功能後的電力續航時間，則是從原本的20小時增加至24小時，讓使用者能有更長的聆聽使用時間。

而此次降噪功能提昇，伴隨的是將內建收音麥克風數量增加，因此在耳罩外側的麥克風開孔也相對變多，同時也讓QuietComfort QC45的麥克風收音清晰度同樣有所提昇。

▲內建收音麥克風數量增加，因此在耳罩外側的麥克風開孔也相對變多

耳機設定功能部分，同樣是配合Bose Music app調整，聲音部分則是採全自動環境感測，即可由耳機主動識別環境聲音作調整，本身並未額外提供EQ音場設定功能，主要還是著重在降噪效果表現的產品定位，但或許未來也會透過韌體更新加入更多調整空間。

另外，QuietComfort QC45因應環保議題同樣採簡化設計，因此在整體盒裝並未有多餘設計，只是針對避免耳機在收納期間產生耳罩摩擦情況，僅使用簡單發泡材質作為阻隔，若使用者不小心將發泡材質丟棄或遺失，顯然就必須額外尋找替代品。

▲收納盒內側並未提供間隔設計，因此原廠提供發泡材質就變成收那時避免耳罩摩擦產生刮痕的「利器」

▲透過發泡材質將耳罩隔開，避免摩擦產生刮痕

小結

QuietComfort QC45依然延續Bose過去在降噪耳機的使用特色，而此次更強化配戴舒適感，以及降噪時的電力續航表現，另外也維持採用實體按鍵設計，避免使用過程可能因為誤觸，或是手指因汗水濕潤等情況無法順利操作，導致整個使用體驗不佳。

聲音部分，則可藉由更好降噪效果去除諸如道路間的車輛引擎等聲噪，但在安靜環境多少還是會有些運作時的細微電子噪音，而透過多組麥克風收音產生抵消聲噪用的反向聲波也不致於明顯，降低讓耳朵感覺不適的情況。

至於聲音細節則相對較一般，或許是因為更偏重主動降噪時的聆聽感受，因此在聲音細節表現相對有所提昇，但相較市場主要競爭對手－Sony WH-1000XM4的音色詮釋風格就有些差異。不過，以整體提昇幅度來看，QuietComfort QC45比起先前推出的QuietComfort QC35 II確實有明顯升級。

▲Bose QuietComfort QC45

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》